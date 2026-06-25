Communiqué de presse : La Fondation Sanofi ouvre un nouveau chapitre centré sur les générations futures

La Fondation Sanofi ouvre un nouveau chapitre centré sur les générations futures

Paris, 25 juin 2026. La Fondation Sanofi ouvre un nouveau chapitre avec un engagement renforcé en faveur des enfants et des jeunes, en particulier ceux vivant avec des maladies graves. À travers la Fondation, Sanofi prolonge son engagement en faveur de la santé en soutenant les jeunes générations confrontées à certains des défis sanitaires, climatiques et humanitaires les plus importants de notre époque.

« Les défis auxquels font face les jeunes générations aujourd'hui dépassent largement le seul accès aux soins de santé. En renforçant l'orientation de la Fondation Sanofi, nous réaffirmons notre conviction que les entreprises ont un rôle à jouer pour contribuer à créer les conditions permettant à chaque enfant et à chaque jeune de s'épanouir, de contribuer et d'envisager l'avenir avec confiance », a déclaré Frédéric Oudéa, Président du Conseil d’administration de la Fondation Sanofi et Président du Conseil d'administration de Sanofi.

Au cœur de cette nouvelle orientation se trouve une conviction simple : aucun enfant ne devrait être défini ou limité par une maladie. Aux côtés d'ONG, d'organisations de patients, de professionnels de santé et de communautés locales, la Fondation développe des programmes qui aident les jeunes à apprendre, grandir, tisser des liens et participer pleinement à la société malgré les défis auxquels ils font face.

Cette ambition se traduit notamment par des partenariats tels que celui avec la Fondation Paralysie Cérébrale, qui contribuera à améliorer le diagnostic précoce de la paralysie cérébrale chez près de 1000 enfants, avec l'objectif de favoriser une intervention précoce, une meilleure prise en charge et davantage d'autonomie à long terme. Elle se reflète également dans la collaboration avec AIDA, qui accompagnera jusqu'à 1600 jeunes pendant et après leur hospitalisation afin de favoriser leur bien-être, leur inclusion et leur projection dans l'avenir.

Parallèlement, la Fondation poursuit son engagement de longue date dans l'action humanitaire et le renforcement de la résilience des communautés vulnérables face aux risques sanitaires liés au climat. Depuis sa création, ses efforts humanitaires ont touché plus de 26 millions de patients dans 45 pays, permettant la distribution de 128 millions de traitements à travers 177 dons humanitaires, soit plus de 9 millions de boîtes de médicaments. Dans le cadre de son engagement humanitaire, elle continue de soutenir l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé d'éliminer la maladie du sommeil d'ici 2030.

Pour soutenir cette nouvelle étape de son développement, la Fondation Sanofi mobilise un budget annuel de 15 millions d’euros au service de ses programmes en faveur des enfants et des jeunes, tout en poursuivant ses engagements dans les domaines humanitaire et climatique. Grâce à cette stratégie renforcée, la Fondation Sanofi ambitionne d'avoir un impact positif sur plus de 6 millions d'enfants et de jeunes d'ici 2030.

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise biopharmaceutique qui innove en R&D et exploite l’IA à grande échelle pour améliorer la vie des gens et réaliser une croissance à long terme. Grâce à notre compréhension approfondie du système immunitaire, nous concevons des médicaments et des vaccins qui traitent et protègent des millions de personnes dans le monde, et développons un portefeuille d’innovations thérapeutiques qui pourrait bénéficier à des millions d’autres. Animées par une mission commune consistant à poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens, nos équipes œuvrent chaque jour à faire progresser la recherche, avoir un impact positif sur nos collaborateurs et les communautés que nous servons, et répondre aux grands défis de santé, d’environnement et de société de notre époque. Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

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