Bitget fait évoluer son service de copy trading sur CFD grâce à des contrôles de risque personnalisés

VICTORIA, Seychelles, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (ou UEX, de l’anglais Universal Exchange) au monde, a apporté des améliorations majeures à son système de copy trading sur CFD. Ces nouveautés permettent aux utilisateurs qui suivent des stratégies de copy trading de mieux maîtriser leur gestion du risque grâce à de nouveaux modèles de dimensionnement des positions, des paramètres indépendants de prise de profits et de stop-loss, ainsi que des outils avancés de contrôle de l’exposition.

En permettant aux utilisateurs de reproduire les stratégies de traders expérimentés, le copy trading est devenu l’un des moyens les plus populaires pour tout utilisateur d’accéder aux marchés financiers. Cependant, avec la généralisation de cette pratique, de nombreux utilisateurs ont rencontré des difficultés liées aux modèles traditionnels de copy trading, notamment lorsque des différences de tolérance au risque et de style de trading entraînent une exposition involontaire.

Afin de répondre à ces préoccupations, la dernière mise à jour de Bitget introduit deux nouveaux modèles de dimensionnement des positions. Avec le mode Fixed Ratio, la taille des positions est automatiquement ajustée en fonction des capitaux propres relatifs du compte de l’abonné et de celui du trader suivi, ce qui réduit les risques liés aux écarts de capital entre les deux comptes. Le mode Fixed Lot permet aux abonnés de définir une taille de position prédéterminée pour chaque ordre copié, offrant ainsi un contrôle plus direct sur leur exposition, indépendamment de la taille des ordres du trader.

Cette mise à jour introduit également des paramètres indépendants de prise de bénéfices et de stop-loss pour les abonnés, ce qui leur permet de fixer des seuils de risque personnels distincts de ceux du trader dont ils suivent la stratégie. Dès qu’un niveau de profit ou de perte prédéfini est atteint, les positions peuvent être clôturées automatiquement selon les paramètres individuels de l’abonné. Des contrôles supplémentaires, notamment des limites maximales sur la taille des positions copiées et des multiplicateurs de lots personnalisés, offrent une flexibilité accrue tant aux utilisateurs débutants qu’aux plus expérimentés.

« Le copy trading suppose effectivement de renoncer à une partie du contrôle direct de son compte », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « À mesure que les utilisateurs gagnent en maturité, ils souhaitent pouvoir tirer parti de l’expertise de traders chevronnés tout en gérant les risques en fonction de leurs propres objectifs. Cette mise à jour permet au copy trading de dépasser la simple réplication de stratégies pour offrir une expérience de trading plus personnalisée et maîtrisée. »

Ces améliorations ont été développées suite aux retours des utilisateurs et reflètent une tendance plus générale du secteur visant à offrir des outils de gestion des risques plus flexibles. Avec la participation croissante des traders sur les marchés cryptographiques et les marchés financiers traditionnels, la demande de produits alliant accessibilité et contrôle accru de l’allocation du capital et de l’exposition au risque ne cesse de croître.

Ce lancement s’inscrit dans le prolongement de l’expansion continue de l’offre de CFD de Bitget au sein de son écosystème de bourse universelle qui regroupe cryptomonnaies, actions, matières premières, produits de change et dérivés dans un environnement de trading unifié. Plus tôt ce mois-ci, Bitget a été désignée « Meilleure plateforme mondiale de trading multi-actifs » lors de l’Online Trading Expo. Cette première distinction obtenue par l’entreprise dans le domaine des CFD témoigne de la reconnaissance croissante de sa stratégie de trading multi-actifs au sein de l’industrie. En renforçant les capacités de gestion des risques liés au copy trading, Bitget continue d’améliorer les outils et l’infrastructure mis à la disposition des traders qui opèrent sur les marchés mondiaux.

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À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader du marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget propose les frais les plus bas du secteur et la plus forte liquidité dans plus de 150 régions à travers le monde.

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