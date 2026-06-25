Instruqt ist die erste und einzige Plattform, die KI-gestützte Inhaltserstellung mit nativen Vertex AI-, Amazon Bedrock- und GPU-Umgebungen kombiniert

Mit dieser neuen, durchgängigen KI-Lösung können Go-to-Market- und Schulungsteams praxisorientierte KI-Inhalte schneller erstellen und diese in einer realen, produktionsnahen KI-Infrastruktur erleben. Es handelt sich um eine Kombination, die derzeit keine andere praxisorientierte Plattform bietet.

AMSTERDAM, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, die Plattform für praktische Produkterfahrungen, die unter anderem von Google Cloud, MongoDB, Elastic und SUSE genutzt wird, gab heute eine umfassende Erweiterung ihrer KI-Funktionen bekannt. Die neue Version kombiniert ein neues, KI-gestütztes Plugin zur Track-Erstellung für Claude Code mit nativer Plattformunterstützung für Google Vertex AI, Amazon Bedrock und GPU-gestützte Rechenleistung – damit ist Instruqt die erste und einzige praxisorientierte Plattform, die es Marketing-, Vertriebs- und Bildungsteams ermöglicht, KI-Inhalte schneller zu erstellen und diese in realistischen, produktionsreifen KI-Umgebungen innerhalb eines einzigen Workflows auszuführen.

Die Ankündigung geht direkt auf ein zunehmend drängendes betriebliches Problem ein: KI-Funktionen werden schneller auf den Markt gebracht, als die Kunden sie umsetzen können. Laut dem State of Developer Adoption Report 2026 von Instruqt, der von SlashData unter 424 Fachleuten in nordamerikanischen Softwareunternehmen durchgeführt wurde, geben 92 % an, mit mindestens einer erheblichen Herausforderung bei der Einführung konfrontiert zu sein, wobei die Gewährleistung der Richtigkeit der Inhalte angesichts wöchentlicher Produktveröffentlichungen (25 %) zu den am häufigsten genannten Ursachen zählt. Die neue Version von Instruqt schließt diese Lücke in zweierlei Hinsicht: zum einen hinsichtlich des Zeitaufwands für die Erstellung praxisorientierter Inhalte und zum anderen hinsichtlich der Herausforderung, echte KI-Workloads in einer Lernumgebung auszuführen.

Ein Workflow – von der Idee bis zur produktiven KI-Umgebung

Das neue Plugin zur Entwicklung von Tracks für Claude Code begleitet Teams von der Unternehmens- und Produktrecherche über die Planung bis hin zu funktionsfähigen, validierten Tracks. Dabei werden die Best Practices von Instruqt sowie die jeweilige Markenstimme des Unternehmens durchgängig berücksichtigt, ergänzt durch eine integrierte Qualitätsbewertung. Darüber hinaus ermöglicht die native Unterstützung für Vertex AI, Amazon Bedrock und GPUs praktische Demos, Proof-of-Concepts und Schulungen für moderne KI-Workloads, darunter Modellinferenz, Feinabstimmung und Retrieval-Augmented Generation, wobei jedem Teilnehmer eine eigene Umgebung zur Verfügung steht.

Keine andere praxisorientierte Plattform verbindet diese beiden Funktionen durchgängig miteinander. Früher haben Teams verschiedene Autorenwerkzeuge und Cloud-Konten miteinander verknüpft, was dazu führte, dass bei jedem Übergang Zeit und Kontext verloren gingen. Instruqt ist der einzige Anbieter, der KI-gestützte Inhaltserstellung und native KI-Infrastruktur als ein einziges, einheitliches Gesamtkonzept bereitstellt.

„Instruqt war schon immer der Überzeugung, dass man KI durch praktisches Ausprobieren lernt und nicht durch Zuschauen. Mit dieser Version beseitigen wir Hindernisse auf beiden Seiten, beschleunigen die Erstellung praxisorientierter KI-Inhalte erheblich und bieten jedem Lernenden eine realistische Umgebung, in der er selbst aktiv werden kann“, so Tyler Crumpler, Vice President of Marketing bei Instruqt. „Wir sind die einzige Plattform, die beide Aspekte der KI-Einführung vereint, und genau dadurch verstärken sich die Akzeptanz und die Pipeline gegenseitig.“

Die ersten Nutzer heben die Auswirkungen auf ihre Markteinführungsstrategie hervor. „Die Teilnehmer haben verstanden, was ein Agent ist, welche grundlegenden Funktionen wir in einen Agenten einbauen und wie man diese nutzt. Jeder lernt auf seine eigene Weise. Da die Technologie komplex ist, weiß man wirklich nicht, wo man klicken oder was man tun soll, wenn man sie noch nie gesehen hat. Instruqt hilft uns, den Nutzer nahtlos durch diesen Lernprozess zur Bedienung des Produkts zu führen“, so Keith Manville, Pre-Sales-Ingenieur bei Google Cloud Security.

Die neuen Funktionen stehen Instruqt-Kunden ab dem 24. Juni 2026 zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter https://instruqt.com/ai-adoption oder in den Produkt-Release-Hinweisen.

Über Instruqt

Instruqt ist die Plattform für praktische Produkterfahrungen, die weltweit führenden Softwareunternehmen hilft, komplexe Produkte in zufriedene Kunden zu verwandeln. Marketingteams nutzen Instruqt, um durch interaktive Produkterlebnisse qualifizierte Leads zu generieren. Vertriebsteams nutzen es, um hochwertigere Demos und POCs ohne aufwendige Einrichtungsarbeiten durchzuführen. Schulungsteams nutzen es, um die Einarbeitung und Zertifizierung anhand realer Umgebungen statt anhand von Präsentationen zu optimieren. Zu den Kunden zählen Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat und SUSE. Erfahren Sie mehr unter instruqt.com.

Medienkontakt

Tyler Crumpler

VP of Marketing, Instruqt

tyler@instruqt.com · (919) 417-2147