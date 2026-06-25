Instruqt devient la première et la seule plateforme à associer la création de contenu assistée par l’IA à des environnements Vertex AI, Amazon Bedrock et GPU natifs

Cette nouvelle offre complète d’adoption de l’IA permet aux équipes go-to-market et formation de créer plus rapidement des contenus pratiques sur l’IA et de les expérimenter dans des infrastructures d’IA réelles, proches des conditions de production. Une combinaison qu’aucune autre plateforme d’apprentissage pratique ne propose aujourd’hui.

AMSTERDAM, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Instruqt, la plateforme d’expérience produit pratique utilisée notamment par Google Cloud, MongoDB, Elastic et SUSE, annonce ce jour une extension majeure de ses capacités dédiées à l’adoption de l’intelligence artificielle. Cette nouvelle version associe un plugin de création de parcours (« tracks ») assisté par l’IA pour Claude Code à une prise en charge native de Google Vertex AI, d’Amazon Bedrock et d’environnements de calcul accélérés par GPU. Instruqt devient ainsi la première et la seule plateforme d’apprentissage pratique permettant aux équipes marketing, commerciales et formation de créer plus rapidement des contenus liés à l’IA et de les exécuter dans des environnements d’IA réalistes, de niveau production, au sein d’un flux de travail unique.

Cette annonce répond directement à un problème opérationnel en forte croissance : les fonctionnalités d’IA sont déployées plus rapidement que les clients ne parviennent à les adopter. Selon le rapport 2026 State of Developer Adoption Report d’Instruqt, réalisé par SlashData auprès de 424 professionnels travaillant dans des entreprises logicielles nord-américaines, 92 % des répondants déclarent rencontrer au moins un défi majeur en matière d’adoption. Parmi les causes les plus fréquemment citées figure la difficulté à maintenir les contenus à jour alors que les produits évoluent chaque semaine (25 %). La nouvelle offre d’Instruqt s’attaque simultanément aux deux aspects de cette problématique : le temps nécessaire à la création de contenus pratiques et la difficulté d’exécuter de véritables charges de travail d’IA dans un environnement d’apprentissage.

Un flux de travail unique, de l’idée à l’environnement IA opérationnel

Le nouveau plugin de création de parcours pour Claude Code accompagne les équipes tout au long du processus, depuis la recherche sur l’entreprise et ses produits jusqu’à la conception et la production de parcours fonctionnels et validés. L’outil applique automatiquement les bonnes pratiques d’Instruqt ainsi que le ton et l’identité de marque propres à chaque entreprise, tout en intégrant un système d’évaluation de la qualité. Parallèlement, la prise en charge native de Vertex AI, Amazon Bedrock et des GPU permet de créer des démonstrations interactives, des preuves de concept et des formations adaptées aux charges de travail modernes liées à l’IA, notamment l’inférence de modèles, le fine-tuning et la génération augmentée par récupération, avec un environnement dédié pour chaque participant.

Aucune autre plateforme d’apprentissage pratique ne relie aujourd’hui ces deux capacités de bout en bout. Jusqu’à présent, les équipes devaient assembler différents outils de création de contenu et comptes cloud, perdant du temps et du contexte à chaque étape de transfert. Instruqt est le seul fournisseur à proposer, dans une approche unifiée, à la fois la création de contenu assistée par l’IA et une infrastructure IA native.

« Chez Instruqt, nous avons toujours considéré que l’on apprend l’IA en la pratiquant, et non en la regardant. Avec cette nouvelle version, nous éliminons les frictions des deux côtés : nous accélérons considérablement la création de contenus pratiques sur l’IA tout en offrant à chaque apprenant un véritable environnement dans lequel construire et expérimenter », a déclaré Tyler Crumpler, vice-président du marketing d’Instruqt. « Nous sommes la seule plateforme à réunir ces deux dimensions de l’adoption de l’IA, et c’est ainsi que l’adoption des solutions et le développement du pipeline commercial se renforcent mutuellement. »

Les premiers utilisateurs soulignent déjà l’impact de cette approche sur leur approche go-to-market. « Les participants sont repartis avec une compréhension claire de ce qu’est un agent, des fonctionnalités fondamentales qui le composent et de la manière de les utiliser. Chacun apprend différemment. Face à une technologie complexe, lorsqu’on ne l’a jamais manipulée, il est difficile de savoir où cliquer ou quoi faire. Instruqt nous aide à guider les utilisateurs de façon fluide tout au long de leur parcours d’apprentissage et de prise en main du produit », a expliqué Keith Manville, ingénieur avant-vente chez Google Cloud Security.

Les nouvelles fonctionnalités sont disponibles pour les clients d’Instruqt depuis le 24 juin 2026. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://instruqt.com/ai-adoption ou consultez les notes de mise à jour du produit.

À propos d’Instruqt

Instruqt est une plateforme interactive d’expérience produit qui aide les plus grandes entreprises de logiciels au monde à transformer la complexité de leurs produits en expériences client engageantes. Les équipes marketing utilisent Instruqt pour générer des prospects qualifiés grâce à des expériences produit interactives. Les équipes commerciales lʼutilisent pour réaliser des démonstrations et des preuves de concept de meilleure qualité sans les coûts dʼinstallation initiaux. Les équipes pédagogiques lʼutilisent pour optimiser les processus dʼintégration et de certification grâce à des environnements réels plutôt quʼà des présentations PowerPoint. Parmi ses clients figurent Google Cloud, MongoDB, Elastic, HashiCorp, Red Hat et SUSE. Pour en savoir plus, consultez instruqt.com .

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