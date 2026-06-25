WORLDLINE : Worldline, le Crédit Agricole et Mastercard réalisent la première transaction de paiement agentique en France - Communiqué

Communiqué de presse

Worldline, le Crédit Agricole et Mastercard réalisent la première transaction de paiement agentique en France

Un cas d’usage en production contribuant à préparer le développement du commerce agentique dans un écosystème de paiement sécurisé





Paris-La Défense et Montrouge, le 25 juin 2026 – Worldline [Euronext : WLN], le Crédit Agricole et Mastercard annoncent la première transaction de paiement agentique réalisée en production en France. Cette nouvelle étape contribue à préparer le développement du commerce agentique en France et à renforcer la confiance dans ces nouveaux usages. Elle illustre la capacité à rendre possibles des parcours de commerce agentique dans des environnements bancaires et commerçants existants, en respectant les exigences de sécurité et de traçabilité du marché.

Dans ce cas d’usage, un client du Crédit Agricole initie la recherche de festivals via un agent numérique en définissant des paramètres précis (budget, type d’événement, localisation). L’agent IA propose une sélection conforme à ces critères, le client choisit et confirme le choix, demande à l’IA d’initier le processus d’achat, pour le festival choisi auprès du site Weezevent (fournisseur de solution événementielle) conformément au parcours défini avec AgentPay.

La transaction n’est exécutée qu’après validation explicite du client. Le Crédit Agricole, en tant que banque émettrice, conserve un rôle central dans l’authentification et l’autorisation. Des identifiants spécifiques permettent d’assurer la transparence de la transaction agentique et de garantir un traitement sécurisé et traçable sur l’ensemble de la chaîne de paiement.

L’ensemble du flux commerce est traité de bout en bout sur l’infrastructure de Worldline, en interaction avec le réseau Mastercard, garantissant une exécution fluide et sécurisée des paiements agentiques.

Madalena Cascais Tomé, membre du Comité exécutif de Worldline, déclare : « Cette nouvelle transaction, réalisée en France avec le Crédit Agricole, partenaire de long terme, démontre notre capacité à développer des solutions de paiement adaptées au commerce agentique.

Chez Worldline, grâce à nos plateformes et à nos expertises, nous connectons et orchestrons l’ensemble de l’écosystème - commerçants, banques, réseaux de paiement - afin de garantir des transactions interopérables et conformes aux standards du marché. Nous contribuons ainsi à rendre possibles ces nouveaux parcours et d’en accompagner le déploiement à l'échelle européenne, en préservant la sécurité et la confiance des acteurs. »

Philippe Marquetty, Directeur général Crédit Agricole Payment Services commente : « Avec cette première transaction de paiement agentique en France, le Crédit Agricole confirme sa stratégie d’innovation au service de ses clients. En tant que banque, nous jouons un rôle clé pour garantir des parcours sécurisés, traçables et pleinement maîtrisés, adaptés aux futurs parcours d'achat. Cette avancée illustre notre capacité à intégrer de nouveaux usages, tout en maintenant un haut niveau de confiance dans l’écosystème des paiements. »

Pour Barbara Sessa, Directrice Générale de Mastercard France : « Cette première transaction de paiement agentique réalisée en France constitue une étape majeure pour notre écosystème. Elle démontre concrètement qu’il est possible de déployer le commerce agentique au sein des infrastructures de paiement françaises existantes, tout en garantissant les plus hauts niveaux de sécurité, de transparence et de confiance. En collaborant étroitement avec des acteurs français de premier plan tels que Worldline et le Crédit Agricole, nous contribuons à structurer un cadre robuste, fiable et évolutif, ouvrant la voie à un déploiement à grande échelle de ces innovations en France et, plus largement, en Europe. »





Cette première transaction réalisée en France confirme la capacité des partenaires à déployer concrètement des solutions de paiement adaptées aux parcours du commerce agentique, depuis la découverte de produits par l’IA jusqu’à l’acte d’achat, et à en soutenir le développement à l’échelle européenne.

A PROPOS DE WORLDLINE

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 Mds € en 2025.

La raison d'être de Worldline est de concevoir et d'exploiter des solutions de paiement et de transactions numériques de pointe qui permettent une croissance économique durable et renforcent la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline veille à ce que ces solutions soient respectueuses de l'environnement, largement accessibles et soutiennent la transformation sociale.

À PROPOS DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Le Crédit Agricole, 10ème banque mondiale (The Banker 2025), est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Présent dans 46 pays, il est leader de la banque de proximité en Europe, premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et troisième acteur européen en financement de projets.

Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 160 000 collaborateurs et 27 165 administrateurs de Caisses locales et régionales, le Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 55 millions de clients et 12,3 millions de sociétaires.

Grâce à son modèle de banque universelle de proximité – l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés –, le Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : banque au quotidien, crédits immobiliers et à la consommation, épargne, assurances, gestion d’actifs, immobilier, crédit-bail, affacturage, banque de financement et d’investissement.

Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale d’entreprise dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action.

À PROPOS DE MASTERCARD

Mastercard dynamise les économies et donne du pouvoir aux gens dans plus de 200 pays et territoires à travers le monde. Avec nos clients, nous construisons une économie résiliente où chacun peut prospérer. Nous prenons en charge un large éventail de paiements numériques, rendant les transactions sûres, simples, intelligentes et accessibles. Notre technologie et notre innovation, nos partenariats et nos réseaux se combinent pour offrir un ensemble unique de produits et de services qui aident les personnes, les entreprises et les gouvernements à réaliser leur meilleur potentiel.

https://www.mastercard.com/

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