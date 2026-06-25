La nouvelle géographie des voyages d’affaires : Holafly for Business dresse la liste des destinations plébiscitées par les professionnels cet été

DUBLIN, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pendant des années, la carte mondiale des voyages d’affaires a été principalement dictée par l’emplacement géographique des centres financiers et des sièges sociaux des entreprises. Aujourd’hui, les professionnels sont de plus en plus attirés par des destinations qui allient pertinence économique et attraits liés à la qualité de vie. Une nouvelle étude de Holafly for Business révèle que l’Espagne, le Japon et les États-Unis sont les destinations qui attirent le plus grand nombre de voyageurs d’affaires cet été, ce qui reflète une évolution plus large des modes de déplacement professionnel et des motivations qui les sous-tendent.

D’après le rapport Holafly Summer Travel & eSIM 2026, l’Espagne s’impose comme la première destination des voyageurs d’affaires cet été. Elle renforce sa position parmi les rares pays capables d’attirer à la fois les voyageurs d’affaires et de loisirs à grande échelle. Le Japon se classe deuxième, suivi des États-Unis et de la France, soulignant ainsi l’importance persistante des marchés qui associent un écosystème d’affaires solide à une forte accessibilité mondiale.

La position du Japon parmi les premières places du classement témoigne de son importance croissante dans le paysage économique mondial, notamment dans un contexte où les entreprises renforcent leurs liens commerciaux en Asie-Pacifique, l’une des régions les plus dynamiques en matière de voyages d’affaires.

Grâce à leur forte concentration de pôles technologiques et financiers et de sièges de multinationales, les États-Unis demeurent l’une des destinations les plus importantes au monde pour la mobilité d’affaires. La France, le Royaume-Uni, le Canada et l’Allemagne continuent d’attirer une forte demande en voyages d’affaires, tandis que les Émirats arabes unis se distinguent comme l’une des rares destinations dont l’attrait semble principalement motivé par l’activité économique. Malgré leur présence modeste dans les classements touristiques généraux, les Émirats arabes unis ont continué de renforcer leur position de plaque tournante mondiale de la finance, des technologies, du commerce et des événements internationaux, notamment grâce à des villes comme Dubaï et Abou Dabi.

« Aujourd’hui, les voyages d’affaires ne se limitent plus à une simple participation à des réunions », a déclaré Alex Bryzowski, vice-président de Holafly for Business. « Les destinations en tête de notre classement allient pertinence économique, infrastructures, accessibilité et rayonnement international, des qualités de plus en plus recherchées par les professionnels d’aujourd’hui. »

Ainsi, la carte des voyages d’affaires ne se définit plus uniquement par le lieu d’implantation des entreprises, mais de plus en plus par les destinations où les professionnels souhaitent passer du temps. À mesure que le travail gagne en flexibilité et que les déplacements s’intègrent de plus en plus au quotidien, des solutions comme Holafly for Business deviennent essentielles pour rester connecté, productif et en sécurité, où que l’on travaille.

Top 10 des destinations pour les voyages d’affaires de l’été 2026

Espagne Japon États-Unis France Italie Royaume-Uni Canada Allemagne Émirats arabes unis Grèce

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