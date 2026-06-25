Ophævelse af suspension i forbindelse med overflytning af afdelinger til Investeringsforeningen IA Invest

I forlængelse af meddelelse fra Investeringsforeningen TOBA Investments den 22. juni 2026 vedrørende suspension som følge af overflytning bekræftes det hermed, at der igen kan stilles priser i afdelingerne herunder, og at afdelingerne har første handelsdag i regi af Investeringsforeningen IA Invest.

Overflytningen af afdelingerne er gennemført i henhold til den fremlagte og vedtagne overflytningsplan.

Afdeling ISIN-kode OMX Short name TA Globale Aktier DK0061150398



IAITAGA



TA Globale Obligationer DK0061150208



IAITAGO





Jyske Bank A/S varetager funktionen som market maker.

Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte prospekt for Investeringsforeningen IA Invest af 24. juni 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør