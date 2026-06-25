Ophævelse af suspension i forbindelse med overflytning af afdelinger til Investeringsforeningen IA Invest

 | Source: Investeringsforeningen IA Invest Investeringsforeningen IA Invest

I forlængelse af meddelelse fra Investeringsforeningen TOBA Investments den 22. juni 2026 vedrørende suspension som følge af overflytning bekræftes det hermed, at der igen kan stilles priser i afdelingerne herunder, og at afdelingerne har første handelsdag i regi af Investeringsforeningen IA Invest.

Overflytningen af afdelingerne er gennemført i henhold til den fremlagte og vedtagne overflytningsplan.

AfdelingISIN-kodeOMX Short name
TA Globale AktierDK0061150398

 		IAITAGA

 
TA Globale Obligationer DK0061150208

 		IAITAGO

 

Jyske Bank A/S varetager funktionen som market maker.

Der henvises i øvrigt til det offentliggjorte prospekt for Investeringsforeningen IA Invest af 24. juni 2026.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør


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