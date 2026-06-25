Un nouveau projet de l’ACE pour soutenir les ergothérapeutes diplômés à l’étranger au Canada

OTTAWA, Ontario, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouvel effort national est en cours afin de mieux soutenir les ergothérapeutes formés à l’étranger (EFE) dans l'avancement de leur carrière au Canada. L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est fière d’annoncer le lancement prochain du Carrefour canadien pour les ergothérapeutes formés à l’étranger : votre première étape vers la pratique de l’ergothérapie au Canada.

Financé par le gouvernement du Canada et avec un lancement officiel prévu la fin de l’année 2026, cette initiative sera une plateforme en ligne bilingue et interactive. Elle servira de ressource exhaustive pour les EFE partout au pays afin de les aider à accéder aux outils et aux connaissances nécessaires pour s'épanouir dans leur carrière.

« Face aux pressions actuelles sur les ressources humaines en santé auxquelles les systèmes de santé à travers le Canada sont confrontés, le rôle crucial que joueront de plus en plus les professionnels de la santé formés à l'étranger devient évident », déclare Irving Gold, président-directeur général de l’ACE. « Ce projet viendra en aide aux personnes formées en ergothérapie à l'extérieur du Canada en leur offrant une ressource pour naviguer plus facilement dans le processus d'obtention de leur permis d'exercice et pour jeter les bases de leur réussite. »

Reconnaissant les défis auxquels les EFE font face lors de leurs démarches de délivrance de permis, de reconnaissance des acquis et de recherche d'emploi au Canada, l’ACE s’est donné pour mission de développer une plateforme en ligne bilingue et interactive conçue pour simplifier leur parcours. Cet outil d'accompagnement complet servira de guichet unique offrant des renseignements clairs et uniformes sur les exigences de délivrance de permis d'exercice, l'intégration au marché du travail, le contexte canadien des soins de santé et la pratique professionnelle de l’ergothérapie au Canada. Le but est de doter les EFE des connaissances et des outils requis pour bâtir une carrière fructueuse au Canada.

La plateforme en ligne offrira :

Un accompagnement étape par étape, harmonisé avec les exigences réglementaires canadiennes;

Des outils interactifs, tels que des autoévaluations, des arbres décisionnels et des listes de contrôle;

Une série de vidéos sur la pratique de l’ergothérapie au Canada, l’obtention du permis d’exercice, les systèmes de santé canadiens, les soins culturellement sécuritaires et d'autres sujets pertinents;

Des parcours d'utilisateurs personnalisés et adaptés aux démarches de chacun, de la période précédant l’arrivée jusqu'à l’intégration au marché du travail;

Des ressources pour soutenir l’intégration des EDE au sein du système de santé canadien, qui est diversifié et centré sur la personne;

Un agent conversationnel (chatbot) propulsé par l’IA offrant des réponses et un soutien en temps réel.





Nous avons hâte de collaborer étroitement avec les EFE, l’Association canadienne des organismes de réglementation de la profession d’ergothérapeute (ACOTRO), l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ) ainsi que des partenaires de partout au Canada pour développer cette plateforme. Leur expertise et leurs expériences permettront de s'assurer que la plateforme soit pratique, inclusive et représentative des réalités diversifiées des EFE.

« Le programme pour les ergothérapeutes formés à l'étranger (PIE-OT) de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) félicite chaleureusement l'ACE pour le lancement du projet EFE », affirme Michael Lee, ergothérapeute et animateur du PIE-OT à l'UBC. « En tant que partenaires partageant un engagement profond envers des parcours équitables et bien encadrés pour les ergothérapeutes formés à l'étranger, nous reconnaissons à quel point cette initiative sera transformatrice pour les EFE qui cheminent vers l'obtention de leur permis et leur intégration dans la profession. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer pour soutenir les EFE à contribuer à la participation occupationnelle de la population canadienne. »

Grâce à cette initiative, l’ACE vise à renforcer l’effectif en ergothérapie, à promouvoir un accès équitable à la profession et à soutenir les EFE dans la prestation de soins de haute qualité, centrés sur la personne, partout au Canada.

Contribuez à votre manière à façonner cette ressource nationale! Que vous soyez un EFE, un employeur ou un éducateur, votre voix et votre expérience peuvent faire une différence. Contactez-nous à IEOT@caot.ca pour en savoir plus et pour vous impliquer.

Ce projet est financé par le gouvernement du Canada. Les opinions exprimées ne représentent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.

À propos de l’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE)

L’Association canadienne des ergothérapeutes (ACE) est l’organisme national qui représente plus de 20 000 ergothérapeutes, assistants de l’ergothérapeute et étudiants à travers le Canada. L’ACE soutient un accès équitable, centré sur la personne et fondé sur des données probantes à des services d’ergothérapie qui permettent aux gens de participer pleinement aux activités de la vie quotidienne.

Renseignements pour les médias :

Kristin Harold

Directrice des communications et du marketing

Association canadienne des ergothérapeutes

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