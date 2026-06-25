Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S

To Nasdaq Copenhagen
FIXING OF COUPON RATES 25 June 2026
Fixing of coupon rates effective from 1 July 2026
Effective from 1 July 2026, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S and Totalkredit A/S will be adjusted.
Bonds with semi-annual interest rate fixing
The new coupon rates will apply from 1 July 2026 to 31 December 2026:
Capped bonds
Bonds with 6% cap
DK0004717204, (40C), maturity in 2036, new rate as at 1 July 2026: 3.1930% pa
DK0004717394, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 July 2026: 3.1930% pa
DK0004908068, (ANNOA), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2026: 3.1930% pa
DK0004908142, (ANN), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2026: 3.1930% pa
DK0009542177, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 3.3958% pa
DK0009542250, (22H), maturity in 2034, new rate as at 1 July 2026: 3.5885% pa
DK0009548968, (22H), maturity in 2034, new rate as at 1 July 2026: 2.9700% pa
DK0009759664, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2026: 3.1930% pa
DK0009759748, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2026: 3.1930% pa
DK0009771289, (21E), maturity in 2031, new rate as at 1 July 2026: 2.7875% pa
DK0009771362, (21E), maturity in 2039, new rate as at 1 July 2026: 3.0410% pa
DK0009771529, (21E), maturity in 2039, new rate as at 1 July 2026: 3.1930% pa
Capped bonds
Bonds with 5% cap
DK0004717717, (30C), maturity in 2036, new rate as at 1 July 2026: 3.4465% pa
DK0004718012, (40C), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2026: 3.4465% pa
DK0004909033, (ANN), maturity in 2037, new rate as at 1 July 2026: 3.4465% pa
DK0009548885, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.8179% pa
DK0009552564, (32H), maturity in 2034, new rate as at 1 July 2026: 2.4630% pa
DK0009760407, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 3.3958% pa
DK0009761488, (33D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2026: 3.4465% pa
DK0009761561, (43D), maturity in 2038, new rate as at 1 July 2026: 3.4465% pa
Capped bonds
Bonds with 4% cap
DK0009511883, (22H), maturity in 2027, new rate as at 1 July 2026: 3.2133% pa
DK0009762296, (32D), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 3.4465% pa
Capped bonds
Bonds with 3% cap
DK0009515959, (22H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.8686% pa
DK0009537334, (22H), maturity in 2034, new rate as at 1 July 2026: 3.0000% pa
Capped bonds
Bonds with 1.5% cap
DK0009526725, (22H), maturity in 2030, new rate as at 1 July 2026: 1.5000% pa
Capped bonds
Bonds with 1% cap
DK0009531212, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 July 2026: 1.0000% pa
Uncapped bonds
DK0004923109, (CB6 OA), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.9670% pa
DK0009542094, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 July 2026: 2.6483% pa
DK0009543738, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 July 2026: 2.4759% pa
DK0009545519, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 July 2026: 2.4354% pa
DK0009545782, (32H), maturity in 2027, new rate as at 1 July 2026: 2.4252% pa
DK0009547481, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.4759% pa
DK0009547564, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.4962% pa
DK0009547804, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.4556% pa
DK0009549180, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.6077% pa
DK0009549263, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.6179% pa
DK0009549347, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.5063% pa
DK0009549420, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.6354% pa
DK0009550949, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.5266% pa
DK0009551327, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.5063% pa
DK0009552051, (32H), maturity in 2028, new rate as at 1 July 2026: 2.5063% pa
DK0009552648, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.4455% pa
DK0009552721, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.4455% pa
DK0009552804, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.5570% pa
DK0009554693, (32H), maturity in 2029, new rate as at 1 July 2026: 2.5570% pa
DK0009555823, (32H), maturity in 2030, new rate as at 1 July 2026: 2.5063% pa
Questions may be directed to Investor Relations at investor_relations@nykredit.dk or Press Officer Peter Klaaborg, tel +45 44 55 14 94.
Attachment