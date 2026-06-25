Fixing of Coupon Interest Rate

 | Source: Jyske Realkredit A/S Jyske Realkredit A/S

To Nasdaq Copenhagen A/S                        25 June 2026
                                        Announcement no. 55/2026

Fixing of Coupon Interest Rate

Interest rate for Jyske Realkredit's:

Series 422.E.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412207 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.60 % p.a.

Series G422.E.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412397 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.58 % p.a.

Series 422.B.OA Cb3 ju27 RF with ISIN DK0009412470 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.69 % p.a.

Series G422.E.OA Cb3.ju27 RF with ISIN DK0009414682 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.45 % p.a.

Series 422.E.OA Cb3.ju28 RF with ISIN DK0009414765 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.48 % p.a.

Series SNP322.ap.28 with ISIN DK0009417008 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.92 % p.a.

Series 422.E.OA Cb3.ju29 RF with ISIN DK0009417198 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.58 % p.a.

Series G422.E.OA Cb3.ju29 RF with ISIN DK0009417271 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2.54 % p.a.

Series 422.E.OA Cb3.ju30 RF with ISIN: DK0009419137 has per 1 July 2026 and until and including 30 September 2026 been set at 2,31 % p.a.

Questions may be addressed to Christian Bech-Ravn, Head of Investor Relations, tel. (+45) 89 89 92 25.

Yours sincerely,

Jyske Realkredit

Please observe that the Danish version of this announcement prevails.

www.jyskerealkredit.com


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