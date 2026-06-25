Troilus recoupe 157,5 mètres titrant 0,95 g/t équ.-or en ciblant des matériaux présumés à l’intérieur de la fosse de reserves de la zone Z87

Montréal, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société » ) a le plaisir d’annoncer les premiers résultats du programme de forage d’optimisation de la zone Z87, réalisé dans le cadre des activités d’exploration 2026 en cours à son projet Troilus, situé dans le centre-nord du Québec. Les résultats présentés comprennent 13 trous de forage totalisant 3 718 mètres, réalisés dans le cadre du programme d’exploration décrit dans le communiqué de presse de la Société daté du 31 mars 2026 .

Le programme de forage d’optimisation de la zone Z87, en cours, vise à soutenir la planification minière future en ciblant la minéralisation présumée ainsi que des intervalles historiques n’ayant pas été échantillonnés dans les forages antérieurs, situés au-dessus de la zone minéralisée principale. Tous les résultats présentés aujourd’hui sont situés à l’intérieur de la fosse de réserves de la zone Z87, telle que définie dans l’étude de faisabilité (voir le communiqué de presse du 14 mai 2024 ), et appuient l’objectif de la Société d’évaluer les possibilités d’améliorer la planification minière future, notamment par la conversion potentielle de ressources, l’optimisation du séquencement de la fosse, l’amélioration du ratio de découverture et une plus grande flexibilité de l’alimentation de l’usine durant les premières années d’exploitation.

Faits saillants des intersections de la zone Z87 (voir Figure 1) :

Le forage 87-26-505 a recoupé 0,95 g/t équ.-or (0,82 g/t Au, 0,88 g/t Ag et 0,08 % Cu) sur 157,7 mètres , dont 1,37 g/t équ.-or (1,28 g/t Au, 0,99 g/t Ag et 0,04 % Cu) sur 28 mètres, incluant également 1,68 g/t équ.-or (1,47 g/t Au, 0,91 g/t Ag et 0,12 % Cu) sur 30,9 mètres, ainsi que 1,16 g/t équ.-or (0,87 g/t Au, 1,54 g/t Ag et 0,17 % Cu) sur 19 mètres à partir de 238 mètres de profondeur le long du forage. Voir la figure 2.



(0,82 g/t Au, 0,88 g/t Ag et 0,08 % Cu) , dont (1,28 g/t Au, 0,99 g/t Ag et 0,04 % Cu) sur 28 mètres, incluant également (1,47 g/t Au, 0,91 g/t Ag et 0,12 % Cu) sur 30,9 mètres, ainsi que (0,87 g/t Au, 1,54 g/t Ag et 0,17 % Cu) sur 19 mètres à partir de 238 mètres de profondeur le long du forage. Voir la figure 2. Le forage 87-26-508 a recoupé 1,10 g/t équ.-or (0,90 g/t Au, 2,06 g/t Ag et 0,11 % Cu) sur 96 mètres , dont 2,59 g/t équ.-or (2,28 g/t Au, 2,48 g/t Ag et 0,18 % Cu) sur 13,7 mètres, incluant également 1,88 g/t équ.-or (1,60 g/t Au, 3,10 g/t Ag et 0,15 % Cu) sur 16,5 mètres à partir de 284 mètres de profondeur le long du forage. Voir la figure 3.



(0,90 g/t Au, 2,06 g/t Ag et 0,11 % Cu) , dont (2,28 g/t Au, 2,48 g/t Ag et 0,18 % Cu) sur 13,7 mètres, incluant également (1,60 g/t Au, 3,10 g/t Ag et 0,15 % Cu) sur 16,5 mètres à partir de 284 mètres de profondeur le long du forage. Voir la figure 3. Le forage 87-26-481 a recoupé 0,55 g/t équ.-or (0,49 g/t Au, 0,34 g/t Ag et 0,03 % Cu) sur 83 mètres, dont 1,10 g/t équ.-or (1,02 g/t Au, 0,43 g/t Ag et 0,05 % Cu) sur 20 mètres à partir de 298 mètres de profondeur le long du forage. Voir la figure 4.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : « Le programme de forage continue de générer des résultats très encourageants à l’intérieur des zones de fosses de réserves, et le programme de la zone Z87 progresse conformément à ses objectifs initiaux. En ciblant des intervalles historiquement non échantillonnés au-dessus de la zone minéralisée principale, en améliorant la définition des matériaux présumés et en approfondissant notre compréhension de la minéralisation à l’intérieur et autour de l’enveloppe de fosse actuelle, nous cherchons à mettre en évidence des occasions qui n’avaient pas été pleinement prises en compte lors des campagnes de forage précédentes. Une grande partie des intervalles situés au-dessus de la zone minéralisée principale dans la zone Z87 n’a pas été échantillonnée au cours des programmes de forage historiques, ce qui a créé des lacunes dans le modèle de blocs que nous considérons comme une importante occasion d’optimisation. Ces premiers résultats appuient notre conviction que du matériel minéralisé additionnel pourrait être mieux défini dans ce secteur, avec le potentiel d’améliorer le séquencement futur de l’exploitation, d’optimiser le ratio de découverture et d’offrir une plus grande flexibilité pour l’alimentation de l’usine au cours des premières années de l’exploitation planifiée à 50 000 tonnes par jour. »

La zone Z87 est l’une des deux zones précédemment exploitées à ciel ouvert au projet Troilus. Un grand nombre des trous de forage historiques ayant servi à définir les réserves exploitées antérieurement n’ont pas été entièrement échantillonnés, plusieurs d’entre eux comportant des centaines de mètres de carottes non analysées. Aux fins de l’estimation des ressources, ces intervalles non échantillonnés se voient attribuer une valeur correspondant à la moitié de la limite de détection analytique du laboratoire, ce qui crée d’importantes lacunes dans le modèle de blocs.

Le programme actuel de forage d’optimisation de la zone Z87 a été conçu afin de cibler ces lacunes et de convertir du matériel actuellement considéré comme stérile en minerai potentiel. Des possibilités existent également pour reclasser certaines ressources présumées dans la catégorie des ressources indiquées, ce qui pourrait permettre leur intégration à de futures mises à jour du plan minier.

Toutes les teneurs sont non coupées et les épaisseurs réelles représentent environ de 75 % à 90 % de la longueur forée.

*Le rapport technique complet conforme au Règlement 43-101 associé à l’étude de faisabilité du projet Troilus est disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca sous le profil d’émetteur de la Société ou sur le site Web de la Société www.troilusmining.com

Figure 1. Carte en plan présentant l’emplacement des trous de forage rapportés et des sections transversales de la zone Z87



Figure 2. Section transversale illustrant les résultats du trou de forage 87-26-505.



Figure 3. Section transversale présentant les résultats des trous de forage 87-26-508 et 87-26-509.

Figure 4. Section transversale présentant les résultats du trou de forage 87-26-481.

Forage à la zone Z87

Le trou de forage 87-26-505 a été conçu afin de cibler une zone de ressources présumées à l’intérieur de la fosse de réserves de la zone Z87 et de tester la présence d’une minéralisation additionnelle au-dessus de la zone minéralisée principale. Dans les intervalles situés au-dessus de la zone minéralisée principale, le trou a recoupé 0,99 g/t équ.-or sur 17 mètres dans un secteur du modèle de ressources qui ne contient actuellement aucun matériel minéralisé (figure 2), ce qui met en évidence son potentiel d’amélioration du ratio de découverture à l’intérieur de la fosse de réserves de la phase 1 de la zone Z87, un secteur qui fera l’objet d’importantes activités minières au cours des premières années critiques de production. Le trou a également recoupé un large intervalle dans la zone principale, soit 157,5 mètres à une teneur de 0,95 g/t équ.-or. Sur la base du produit teneur-épaisseur, cette intersection figure parmi les meilleurs résultats obtenus depuis le début des travaux d’exploration de la Société en 2018. Cet intervalle comprend des sous-intervalles à plus haute teneur, soit 1,37 g/t équ.-or sur 28 mètres, 1,68 g/t équ.-or sur 30,9 mètres et 1,16 g/t équ.-or sur 19 mètres. En ciblant des ressources présumées à l’intérieur de la fosse de réserves, le programme évalue les possibilités de reclasser cette minéralisation dans la catégorie des ressources indiquées en vue d’une éventuelle intégration à de futures mises à jour des réserves et du plan minier.

Le trou de forage 87-26-508 a été planifié dans le même objectif, soit cibler des ressources présumées à l’intérieur de la fosse de réserves de la zone Z87 et tester la présence d’une minéralisation additionnelle au-dessus de la zone minéralisée principale. Les intervalles situés au-dessus de la zone minéralisée principale ont retourné une intersection de 0,43 g/t équ.-or sur 42 mètres dans un secteur du modèle de blocs qui n’est actuellement pas minéralisé (figure 3). Le trou a également recoupé 1,10 g/t équ.-or sur 96 mètres dans la zone principale de Z87, incluant 2,59 g/t équ.-or sur 13,7 mètres et 1,88 g/t équ.-or sur 16,5 mètres.

Le trou de forage 87-26-481 a ciblé avec succès des ressources présumées situées directement sous la fosse historiquement exploitée (figure 4). Le trou a recoupé 83 mètres à une teneur de 0,55 g/t équ.-or, incluant 1,10 g/t équ.-or sur 20 mètres dans la cible principale, tandis que les intervalles situés au-dessus de la zone minéralisée principale ont retourné 5,94 g/t équ.-or sur 1 mètre et 1,78 g/t équ.-or sur 1 mètre dans des secteurs présentant une minéralisation peu développée dans le modèle de blocs actuel.

Les trous de forage inclus dans le présent communiqué représentent environ 15 % du métrage total prévu à l’intérieur et autour de la fosse de réserves de la zone Z87 dans le cadre du programme d’optimisation en cours.

Tableau 1. Résultats de forage de la zone Z87

Forage De

(m) À

(m) Intervalle

(m) Teneur en Au

(g/t) Teneur en Cu

(%) Teneur en Ag

(g/t) Teneur d’équ.-or

(g/t) 87-26-481 (pendage de -45°) 125 126 1 5,63 0,16 4,80 5,94 197 198 1 1,76 0,01 0,25 1,78 222 224 2 0,69 0,00 0,25 0,70 238 244 6 0,19 0,01 0,25 0,20 298 381 83 0,49 0,03 0,34 0,55 incl 358 378 20 1,02 0,05 0,43 1,10 87-26-483 (pendage de -48° ) 31 36 5 2,18 0,08 4,47 2,36 61 64 3 0,54 0,07 1,87 0,67 118,5 120 1.5 1,06 0,01 0,25 1,08 87-26-486 (pendage de -50° ) 74 79 5 0,57 0,01 0,25 0,58 86 90 4 0,41 0,01 0,25 0,42 123 140 17 0,27 0,01 1,20 0,30 146 158 12 0,19 0,01 0,45 0,20 87-26-493 (pendage de -50° ) 15 23 8 0,44 0,01 0,40 0,47 217 223 6 0,58 0,05 1,83 0,68 278 288 10 0,21 0,01 0,25 0,23 356 363 7 0,17 0,02 0,41 0,21 365 374 9 0,18 0,02 0,60 0,22 417 422 5 0,23 0,03 1,42 0,29 87-26-498 (pendage de -45°) 39 47 8 0,13 0,09 0,86 0,28 67 74 7 0,15 0,06 0,86 0,27 99 143 44 0,19 0,12 1,53 0,40 153 158 5 0,08 0,08 1,25 0,22 87-26-500 (pendage de -54°) 72 80 8 0,13 0,05 0,96 0,22 102,5 133 30,5 0,23 0,09 2,05 0,40 incl 105,5 118 12,5 0,45 0,15 2,96 0,73 140 145 5 0,24 0,02 0,73 0,28 156 188 32 0,34 0,13 3,55 0,58 incl 158 163 5 0,79 0,47 12,28 1,69 194 213,5 19,5 0,79 0,04 1,19 0,86 incl 212,8 213,5 0,7 18,00 0,02 3,30 18,08 87-26-503 (pendage de -45°) 21 52,1 31,1 0,16 0,05 1,58 0,25 87-26-504 (pendage de -45°) 23 44,9 21,9 0,25 0,13 3,23 0,49 incl 40,5 41,1 0,6 2,16 1,71 30,50 5,22 87-26-505 (pendage de -45°) 35 37 2 0,56 0,03 0,25 0,61 55,5 79 23,5 0,40 0,02 0,30 0,44 incl 66 73 7 0,88 0,02 0,34 0,92 103 109,7 6,7 0,55 0,08 0,94 0,70 119 136 17 0,86 0,08 1,31 0,99 incl 125 126 1 5,62 0,08 0,90 5,76 incl 134 135 1 2,54 0,04 1,00 2,62 158 166 8 0,19 0,02 0,46 0,22 208 218 10 0,18 0,01 0,44 0,20 227 231 4 0,40 0,01 1,16 0,43 238 395,5 157,5 0,82 0,08 0,88 0,95 incl 248 276 28 1,28 0,04 0,99 1,37 incl 315,1 346 30,9 1,47 0,12 0,91 1,68 incl 357 376 19 0,87 0,17 1,54 1,16 incl 367,5 368 0,5 7,33 0,64 4,10 8,38 incl 395 395,5 0,5 6,40 0,07 1,10 6,52 402 407 5 0,45 0,16 1,45 0,72 416 457,5 41,5 0,22 0,03 0,83 0,27 468 501 33 0,28 0,02 0,43 0,33 87-26-508 (pendage de -55°) 32 34 2 0,74 0,01 0,38 0,75 52 74 22 0,13 0,05 0,42 0,21 117 131 14 0,30 0,04 0,93 0,38 174 216 42 0,27 0,09 0,97 0,43 231 260 29 0,15 0,07 0,81 0,27 266 276 10 0,25 0,05 0,84 0,34 284 380 96 0,90 0,11 2,06 1,10 incl 289 290 1 7,02 0,01 0,50 7,03 incl 320,3 334 13,7 2,28 0,18 2,48 2,59 incl 333 334 1 16,50 0,34 4,50 17,08 incl 355 371,5 16,5 1,60 0,15 3,10 1,88 388,4 392 3,6 0,31 0,06 9,55 0,52 410,6 423,7 13,1 0,29 0,01 0,84 0,31 87-26-509 (pendage de -52°) 45 47 2 1,34 0,00 0,25 1,35 77 78 1 2,24 0,10 1,80 2,42 94 109 15 0,12 0,08 0,70 0,26 120 139 19 0,15 0,05 0,65 0,25 147 176 29 0,15 0,04 0,74 0,22 190 196 6 0,14 0,05 0,80 0,23 206 209 3 0,29 0,05 0,37 0,37 87-26-514 (pendage de -65° ) 20 23 3 0,58 0,03 0,43 0,63 93 99 6 0,21 0,03 0,25 0,26 315 319 4 0,36 0,03 0,73 0,42 367 376 9 0,17 0,02 0,47 0,22 398 409 11 0,39 0,02 0,64 0,43 87-26-516 (pendage de -52° ) 46 53 7 0,21 0,15 0,05 0,30



* Équivalent or = teneur en Au + 1,5107 × teneur en Cu + 0,0119 × teneur en Ag

Assurance et contrôle de la qualité

Dans le cadre du programme de forage, des échantillons d’analyse d’un mètre ont été prélevés à partir de carottes de calibre NQ, puis sciés en deux. Une moitié a été envoyée pour analyse au laboratoire ALS de Sudbury, en Ontario, un laboratoire commercial certifié, tandis que l’autre moitié a été conservée à des fins de vérification, de contre-analyses et de référence future. Un programme rigoureux d’assurance qualité et de contrôle de la qualité (AQ/CQ) a été appliqué à tous les échantillons, comprenant l’insertion d’un étalon minéralisé certifié et d’un échantillon blanc dans chaque lot de 25 échantillons. Chaque échantillon a été préparé selon une méthode standard de concassage visant un passage à 85 % sous 75 microns sur une fraction de 500 g. Les échantillons ont été analysés par pyroanalyse 1-AT (30 g) avec finition par absorption atomique, et lorsque les résultats dépassaient 3,5 g/t d’or, les analyses ont été reprises avec une finition gravimétrique. Pour les échantillons AQ/CQ, une pyroanalyse de 50 g a été réalisée. En plus de l’or, le laboratoire ALS a effectué une analyse multiélémentaire ME-ICP61 portant sur 33 éléments par digestion à quatre acides ICP-AES.

Expertise d’une personne qualifiée

Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans ce communiqué de presse ont été examinés et approuvés par M. Nicolas Guest, géoscientifique professionnel et directeur de l’exploration, en tant que personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Guest est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu du Règlement 43-101.

Divulgation par rapport à l’équ.-or

Les formules utilisées pour calculer les valeurs équivalentes des ressources sont les suivantes : pour la fosse 87, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag; pour la fosse J, AuEq = Au + 1,5107 × Cu + 0,0119 × Ag; pour la fosse SW, AuEq = Au + 1,6823 × Cu + 0,0124 × Ag; et pour la fosse X22, AuEq = Au + 1,5628 × Cu + 0,0128 × Ag. L’AuEq a été calculé en utilisant des prix des métaux de 1 850 $ US/oz Au, 4,25 $ US/lb Cu et 23,00 $ US/oz Ag.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les déclarations concernant l’incidence des résultats de forage sur la Société, la possibilité d’accroître l’envergure du projet, le potentiel du projet à devenir un projet minier de référence en Amérique du Nord, le potentiel de développement et l’échéancier du projet, l’estimation des ressources minérales et des réserves minérales, la réalisation des estimations de ressources et de réserves minérales, le calendrier et l’ampleur des travaux d’exploration futurs estimés, les coûts des activités futures, les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation, le succès des activités d’exploration, la capacité anticipée des investisseurs à continuer de bénéficier des faibles coûts de découverte de la Société, de son expertise technique et de l’appui des communautés locales, ainsi que les résultats anticipés du programme de forage 2026 de la Société et leur incidence possible sur la taille potentielle de l’estimation des ressources minérales. En général, les déclarations prospectives se reconnaissent à l’emploi de termes tels que « prévoit », « s’attend à », « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « planifié », « estime », « prédit », « a l’intention de », « continue », « anticipe », « n’anticipe pas », « croit », ou de variantes de ces termes et expressions, ou encore de déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient », « devraient », « seront », « seraient susceptibles de », « se produire » ou « être réalisés ». Les déclarations prospectives sont fondées sur certaines hypothèses ainsi que sur d’autres facteurs importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces déclarations et renseignements sont fondés sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures ainsi que l’environnement dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Parmi les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives figurent notamment les fluctuations des devises, le contexte économique mondial, la dilution, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les déclarations prospectives sont assujetties à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, notamment, sans s’y limiter : l’absence de garantie que les programmes d’exploration de la Société mèneront à une augmentation des ressources minérales ou des réserves minérales; les risques et incertitudes inhérents aux estimations de ressources et de réserves minérales; le degré élevé d’incertitude inhérent aux études de faisabilité et aux autres études minières et économiques qui reposent dans une large mesure sur diverses hypothèses; les variations du prix de l’or et des autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; la disponibilité du financement requis pour le développement du projet; les risques et incertitudes liés au développement de projets miniers; les incertitudes d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et des autres métaux; les accidents, les conflits de travail et les pénuries de main-d’œuvre; ainsi que les risques environnementaux et autres risques inhérents à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans la plus récente notice annuelle de la Société, dans ses rapports techniques et dans les autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca . Bien que Troilus ait tenté d’identifier les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Troilus n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf conformément aux lois applicables en matière de valeurs mobilières.

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