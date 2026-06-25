Bombardier et Rolls-Royce rehaussent la surveillance de l’état des avions Global 5500 et 6500 neufs et en service, offrant maintenant une mise à niveau dans tout le réseau de centres de service de Bombardier

Bombardier et Rolls-Royce offrent un programme amélioré de surveillance de l’état des avions Global 5500 et Global 6500, combinant la boîte novatrice Smart Link Plus de Bombardier à la nouvelle unité de surveillance des vibrations et de l’état des moteurs (EVHMU) Pearl 15 de Rolls-Royce

Smart Link Plus permet aux clients de prendre des décisions en temps réel fondées sur les données pour l’acheminement, le traitement et le suivi efficaces des besoins de maintenance de leurs avions (1)

Le service avant-gardiste de surveillance de l’état des moteurs Pearl 15 de Rolls-Royce pourra également être installé, ce qui permettra de rehausser les capacités de service pour les exploitants d’avions Global 5500 et Global 6500 inscrits au programme Smart Link Plus en transmettant automatiquement à Rolls-Royce les données liées aux moteurs durant et après chaque vol, afin de favoriser la maintenance et le dépannage proactifs des moteurs

Certains clients des avions Global 5500 et Global 6500 peuvent prendre rendez-vous dès maintenant pour l’installation de Smart Link Plus et de l’unité de surveillance des vibrations et de l’état des moteurs de Rolls-Royce dans les centres de service Bombardier du monde entier

MONTRÉAL, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier et Rolls-Royce ont annoncé aujourd’hui le lancement d’un programme amélioré de surveillance de l’état des avions Bombardier Global 5500 et Global 6500(1), combinant les capacités novatrices de collecte de données du système Smart Link Plus de Bombardier à celles de la nouvelle unité de surveillance des vibrations et de l’état des moteurs de Rolls-Royce.

Le système de surveillance de l’état des avions Smart Link Plus de Bombardier recueille des données cruciales sur l’avion qui permettent à l’équipage et aux équipes de maintenance de traiter de manière rapide, efficace et proactive les alertes en vol essentielles, augmentant ainsi la disponibilité opérationnelle de l’avion(1). Quelque 450 avions Bombardier volent actuellement avec le service Smart Link Plus, qui affiche un taux de renouvellement de 99 % chez les utilisateurs existants. Les clients des avions Global 5500 et Global 6500 dotés du système Smart Link Plus peuvent profiter d’avantages supplémentaires avec la nouvelle unité de surveillance des vibrations et de l’état des moteurs (EVHMU) de Rolls-Royce, maintenant offerte pour le moteur Pearl 15. Fonctionnant en tandem avec le système révolutionnaire Smart Link Plus, le système EVHMU de Rolls-Royce permet d’accéder à environ 10 000 paramètres liés au rendement et à l’état des moteurs des avions Global 5500 et Global 6500, ce qui optimise l’efficacité du précieux actif volant de notre client – notamment en réduisant les éventuels temps d’arrêt.

« L’intégration de Smart Link Plus à l’unité de surveillance des vibrations et de l’état des moteurs de Rolls-Royce permettra à nos clients des avions Global 5500 et Global 6500 de profiter de services fluides et améliorés de collecte de données de bout en bout qui aident à optimiser le rendement et la fiabilité des avions, tout en continuant de maîtriser les coûts de maintenance », a déclaré Anthony Cox, vice-président, Soutien à la clientèle, Bombardier. « Cette offre de service évoluée est une première dans l’aviation d’affaires, ce qui souligne non seulement l’étroite collaboration entre les équipes techniques de Bombardier et de Rolls-Royce, mais aussi la façon dont nous continuons de mettre à profit notre pleine capacité d’équipementier d’origine à rendre les choses plus simples et plus pratiques pour nos clients. »

Soutenu et amélioré par la technologie Smart Link Plus de Bombardier qui redéfinit l’industrie, le système EVHMU du moteur Pearl 15 de Rolls-Royce présente un changement majeur dans le renseignement sans dépose du moteur pour assurer la meilleure disponibilité possible des moteurs grâce à une analytique évoluée des données. Il permet d’accéder facilement à des milliers de paramètres liés au rendement des moteurs à des niveaux de qualité des données sans précédent, procurant jour et nuit aux experts de Rolls-Royce à son centre de surveillance de la disponibilité des avions d’affaires un aperçu en temps réel du rendement des moteurs de ses clients. Le système génère également des indications d’alerte avancée pour prévenir les perturbations des horaires de vol et recueille des données clés relatives aux moteurs conjointement avec le système de surveillance de l’état des avions de Bombardier. Il surveille même le rendement des éléments remplaçables sur place (LRU) pour renforcer les capacités prédictives de Rolls-Royce.

Andy Robinson, vice-président principal des Services à l’aviation d’affaires de Rolls-Royce, a déclaré : « Chez Bombardier et Rolls-Royce, nous assurons un soutien en service de niveau exceptionnel, reconnu au sein de l’industrie et suscitant la confiance de notre clientèle du monde entier. De concert avec nos capacités numériques de premier ordre, notre programme CorporateCare Enhanced offre des niveaux exceptionnels de disponibilité et une plus grande tranquillité d’esprit à nos clients. Nos travaux sur l’analytique infonuagique, les algorithmes intelligents, l’intelligence artificielle et même la communication bidirectionnelle continuent de jouer un rôle croissant dans l’exécution du programme de service le plus complet de l’aviation d’affaires – et notre nouvelle unité de surveillance des vibrations et de l’état des moteurs Pearl 15 est la clé pour libérer ces capacités. »

Certains clients peuvent prendre rendez-vous dès maintenant pour l’installation de la boîte Smart Link Plus avec le système EVHMU sur leurs avions Global 5500 et Global 6500 dans les centres de service Bombardier du monde entier. Les deux systèmes sont désormais installés en usine sur tous les avions Global 5500 et Global 6500 en production.

* Des contrats de service pour Smart Link Plus et pour Rolls-Royce CorporateCare Enhanced seront exigés aux fins d’activation, ainsi qu’une mise à niveau du logiciel ou du matériel informatique du système EVHMU. La mise à niveau EVHMU de Rolls-Royce n’est actuellement disponible que pour certains avions Global 5500 et Global 6500.

(1) Smart Link Plus est disponible sur tous les avions Challenger 300/350/3500/605/650 et Global Express/XRS/5000/5000 Vision/6000/5500/6500/7500, et le sera bientôt sur l’avion Global 8000.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

À propos de Rolls-Royce Holdings plc

Rolls-Royce est un moteur de progrès, propulsant, protégeant et reliant les gens partout dans le monde. Nos produits et nos offres de services aident nos clients à répondre au besoin croissant en énergie dans de multiples secteurs; permettent aux gouvernements d’équiper leurs forces armées de la puissance nécessaire pour protéger leurs citoyens; et relient les personnes, les sociétés, les cultures et les économies entre elles. Rolls-Royce est présent dans 47 pays et compte des clients dans plus d’une centaine d’autres, notamment des compagnies aériennes et des sociétés de location d’avions, des forces armées et des marines, ainsi que des clients dans les secteurs maritime et industriel.

Grâce à notre programme de transformation pluriannuel, nous construisons un Rolls-Royce performant, compétitif, résilient et en croissance. Nous développons la capacité financière et l’agilité nécessaires pour concevoir et fournir avec succès les produits qui accompagneront nos clients dans la transition énergétique. Le chiffre d’affaires sous-jacent annuel s’élevait à 20,1 milliards de livres sterling en 2025, et le bénéfice d’exploitation sous-jacent à 3,46 milliards de livres sterling. Rolls-Royce Holdings plc est une société cotée en bourse (LSE : RR., ADR : RYCEY, LEI : 213800EC7997ZBLZJH69).

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com.

Pour en savoir plus sur les produits et le réseau de service à la clientèle de Bombardier à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com/fr. Suivez-nous sur X @Bombardier.



Relations médias

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Bombardier, Challenger 300/350/3500/605/650, Global Express/XRS/5000/5000 Vision/6000/7500, Global 5500, Global 6500, Global 8000 et Smart Link Plus sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.



Rolls-Royce, CorporateCare et Pearl sont des marques déposées ou non déposées de Rolls-Royce plc ou de ses filiales.



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