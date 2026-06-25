Le conseil d'administration de Dynacor élit Réjean Gourde à la présidence ; Un conseil d’administration orienté vers l’exécution

MONTREAL, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Dynacor inc. (TSX : DNG) (« Dynacor » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer que son conseil d’administration nouvellement constitué a nommé Réjean Gourde au poste de président, avec effet immédiat.

Cette nomination marque le passage de la Société à une nouvelle phase de mise en œuvre de sa stratégie de croissance. Dynacor exploite une usine de transformation au Pérou et accélère sa croissance à court terme grâce au lancement de nouvelles usines en Équateur et au Sénégal en 2026.

Changement à la présidence du conseil d’administration

M. Gourde succède à Pierre Lépine, qui ne s’est pas représenté lors de la récente assemblée annuelle des actionnaires après 12 années de service dévoué et de leadership.

En tant que président, M. Gourde s’appuiera sur ses huit années d’expérience au sein du conseil d’administration de Dynacor, où il occupait récemment les fonctions de président du comité de gouvernance, de nomination et de rémunération, ainsi que de membre du comité d’audit et de gestion des risques. Son expertise en matière de conseil d’administration de sociétés cotées, associée à plus de 40 ans d’expérience dans les opérations minières, le développement d’entreprise et la gestion de producteurs d’or de taille intermédiaire en Afrique et en Amérique du Sud, lui permettent d’assurer une supervision rigoureuse et une gouvernance d’entreprise solide au sein de Dynacor.

M. Gourde a occupé les fonctions de président et chef de la direction de Reunion Gold Corporation jusqu’à sa retraite en 2021. Avant de rejoindre Reunion Gold, M. Gourde a mené une brillante carrière de consultant dans le secteur minier, conseillant notamment IAMGOLD sur ses projets Essakane et Bomboré en Afrique de l’Ouest, ainsi que sur d’autres projets en Guyane et au Pérou. Ses plus de quatre décennies d’expérience dans le secteur minier comprennent des fonctions de direction chez Cambior Inc. (aujourd’hui IAMGOLD), où il était responsable de l’exploitation en toute sécurité des mines d’or Omai en Guyane et de Rosebel au Suriname et d’autres projets dans le Bouclier guyanais. M. Gourde a rejoint Cambior après avoir occupé des postes de direction et de responsabilité technique chez Falconbridge Copper et Ressources Aiguebelle.

M. Gourde est titulaire d'un diplôme en génie minier de l'École Polytechnique de Montréal et est ingénieur professionnel agréé au Québec. Auparavant, il était administrateur de G Mining Ventures, de Ressources minières Radisson et de Reunion Gold Corporation.

Changements au sein des comités du conseil d’administration

À la suite de la nomination de M. Gourde, la composition des comités du conseil d’administration de la société est la suivante :

Comité de gouvernance, de nomination et de rémunération : Rocio Rodriguez-Perrot (présidente), Hélène Kyriakakis et Pierre Béliveau.

: Rocio Rodriguez-Perrot (présidente), Hélène Kyriakakis et Pierre Béliveau. Comité d’audit et de gestion des risques : Pierre Béliveau (président), Rocio Rodriguez-Perrot et Cyril Gradis.

: Pierre Béliveau (président), Rocio Rodriguez-Perrot et Cyril Gradis. Comité de l’environnement et de la responsabilité sociale : Isabel Rocha (présidente) et Jean Martineau.

: Isabel Rocha (présidente) et Jean Martineau. Comité des technologies de l’information et R&D – Hélène Kyriakakis (présidente), Philippe Chave et Cyril Gradis.





À propos de Dynacor

Groupe Dynacor est une société industrielle de traitement de minerai qui se consacre à la production d'or provenant de mineurs artisanaux. Depuis sa création en 1996, Dynacor a été le pionnier d'une chaîne d'approvisionnement responsable en minerai, avec des normes strictes de traçabilité et d'audit pour l'industrie minière artisanale en pleine croissance. En se concentrant sur les mineurs entièrement et partiellement formalisés, la société canadienne propose une approche gagnant-gagnant pour les gouvernements et les mineurs du monde entier. Dynacor exploite l'usine Veta Dorada et possède une propriété d'exploration aurifère au Pérou. La société prévoit de s'étendre en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine.

La prime payée par les bijoutiers de luxe pour l'or PX Impact® de Dynacor est reversée à la Fondation Fidamar, une ONG qui investit principalement dans des projets de santé et d'éducation pour les communautés minières artisanales du Pérou. Visitez www.dynacor.com pour plus d'informations.

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