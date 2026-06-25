Sharp Électronique du Canada élargit son portefeuille de solutions en technologie grâce à une nouvelle association avec SKADI Cyber Defense Corporation

MISSISSAUGA, Ontario, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sharp Électronique du Canada Ltée a établi un partenariat avec SKADI Cyber Defense Corporation dans le but d’offrir aux clients de Sharp d’un bout à l’autre du pays des solutions en cybersécurité développées au Canada.

Ce partenariat constitue un nouveau pas en avant pour la stratégie de commercialisation de Sharp Canada visant à consolider sa place comme partenaire de confiance et de prédilection proposant un éventail complet de technologies pour le lieu de travail. Au-delà des solutions de production de documents, technologies audiovisuelles professionnelles et produits électroniques grand public, Sharp Canada propose désormais des capacités de cybersécurité conçues pour aider les organisations à renforcer la solidité des systèmes de sécurité tout en simplifiant la gestion de ces mêmes technologies.

Dans le cadre de ce partenariat, les clients de Sharp Canada bénéficient d’un accès à Frostbow™, la plateforme de cybersécurité autonome de SKADI Cyber Defense Corporation.

Carmine Cinerari, président et chef de la direction, Sharp Électronique du Canada et Dynabook Canada, a réagi ainsi :

« L’ajout de solutions de cybersécurité renforce encore l’engagement de Sharp Canada pour fournir des solutions de bout en bout en technologies pour le lieu de travail, et pour aider les organisations à poursuivre leurs activités d’une manière plus efficace, plus rationnelle et plus sûre. »

SKADI Cyber Defense Corporation est une entreprise de cybersécurité appartenant à des intérêts canadiens, basée à Bracebridge, en Ontario. Sa plateforme phare, Frostbow™, est une solution de cybersécurité autonome reposant sur une IA ontologique propriétaire. Frostbow™ enregistre, analyse et règle les menaces de sécurité automatiquement, sans besoin d’interventions d’une équipe dédiée, fonctionnant en permanence afin de détecter, d’enquêter et de réagir aux menaces en quelques secondes à peine. La plateforme peut fonctionner main dans la main avec les outils et technologies de sécurité existantes ou être exploitée comme solution de cybersécurité complète, avec l’avantage de garder toutes les données clients en territoire canadien.

Rachel Clark, chef de la direction et fondatrice, SKADI Cyber Defense Corporation, a déclaré :

« La plupart des organisations n’ont pas les moyens d’engager une équipe de sécurité qui travaille jour et nuit, et franchement cela ne devrait pas être le cas. Frostbow s’occupe de la détection, de l’investigation et des interventions en toute autonomie. Notre association avec Sharp Canada met cette capacité entre les mains des entreprises canadiennes, par l’entremise d’un fournisseur qu’elles connaissent déjà et auquel elles font confiance. »

À propos de Sharp Électronique du Canada Ltée

Sharp Électronique du Canada Ltée, filiale de Sharp Electronics Corporation, est l’un des principaux fournisseurs de solutions technologiques innovantes pour les clients et les entreprises. Nos produits de consommation comprennent des appareils ménagers et audio intelligents, des calculatrices et d’autres appareils électroniques, conçus pour simplifier et améliorer la vie quotidienne. Pour les entreprises, nous proposons des solutions de bureau complètes, aussi bien des afficheurs professionnels, des écrans tactiles interactifs et des ordinateurs blocs-notes Dynabook que des imprimantes multifonctions et des Services TI qui renforcent la productivité et la collaboration. Engagée envers l’innovation, l’excellence et la satisfaction de ses clients, Sharp Électronique du Canada Ltée met au point des technologies et solutions qui améliorent l’efficacité, favorisent des flux de travail plus intelligents et rehaussent les expériences pour tous les utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sharp.ca et restez informé en suivant notre page LinkedIn.

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