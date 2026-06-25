Les créateur·rice·s de la série Degrassi annoncent un don de 1 M$ pour lancer un partenariat en santé mentale entre Jeunesse, J'écoute et l'Université Trent

TORONTO, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Jeunesse, J'écoute (JJE) et l'Université Trent ont annoncé un don majeur de 1 million de dollars de la part de Linda Schuyler (diplômée honoris causa en 2018) et de Stephen Stohn (diplômé en 1966 et diplômé honoris causa en 2015), créateur·rice·s de télévision et philanthropes de renom. Cet investissement important financera un partenariat de cinq ans conçu pour intégrer le soutien national en santé mentale aux services offerts sur les campus, créant ainsi un modèle novateur offrant aux étudiant·e·s postsecondaires un accès immédiat et sans obstacle aux soins.

Un nouveau modèle intégré de soins pour les étudiant·e·s

Depuis des décennies, Linda Schuyler et Stephen Stohn façonnent la culture des jeunes à travers la franchise Degrassi, en défendant le message selon lequel aucun·e jeune ne devrait affronter seul·e les défis de la vie. Ce don prolonge leur engagement au-delà de l'écran en intégrant l'infrastructure numérique nationale de JJE aux initiatives de bien-être centrées sur les étudiant·e·s de l'Université Trent, afin de créer un modèle de soutien plus connecté et plus accessible.

Cette collaboration permet de faire progresser un nouveau modèle de soutien en santé mentale des étudiant·e·s, accessible et adapté, en réunissant les outils numériques nationaux de JJE et les services proposés sur les campus de Trent. Voici les principales composantes de ce partenariat :

Trent intégrera des voies d'accès directes aux services de JJE, offrant ainsi aux étudiant·e·s un accès immédiat à un soutien professionnel dans plus de 100 langues grâce à l'interprétation par téléphone.

Les étudiant·e·s bénéficieront d'un accès simplifié à l'ensemble des services de JJE, notamment la messagerie en ligne, les communautés de pair·e·s modérées et Ressources Autour de Moi, un répertoire local de ressources en santé mentale proposées sur les campus de Trent.

Le partenariat associe les jeunes ambassadeur·rice·s de JJE aux équipes de soutien par les pair·e·s dirigées par les étudiant·e·s de Trent. En uniformisant la formation et les protocoles d'aiguillage, l'initiative permet aux étudiant·e·s de passer de manière fluide du soutien numérique au soutien par les pair·e·s, puis au soutien professionnel.



JJE fournira à l'université des tendances agrégées et anonymisées sur la santé mentale des jeunes, ce qui lui permettra d'affiner ses services, de cerner rapidement les besoins émergents et d'élaborer des ressources adaptées à l'expérience étudiante.

« Linda et Stephen ont passé des décennies à aider les jeunes à se sentir vu·e·s, entendu·e·s et moins seul·e·s, » a déclaré Aaron Sanderson, président et directeur général de la Fondation Jeunesse, J'écoute. « Ce don permet de porter cet engagement vers l'avant de manière puissante. En réunissant le soutien offert sur les campus de Trent et les services virtuels de Jeunesse, J'écoute accessibles 24 h/24, ce partenariat permettra aux étudiant·e·s de trouver plus facilement le soutien qui leur convient le mieux, au moment où il·elle·s en ont besoin. Nous sommes profondément reconnaissant·e·s envers Linda et Stephen pour leur générosité, leur leadership et leur conviction que chaque jeune mérite un endroit où libérer ses émotions. »

« Ce partenariat aide à concrétiser l'objectif de Trent de soutenir le bien-être des étudiant·e·s, par l'action », a déclaré la Dre Cathy Bruce, rectrice et vice-chancelière de l'Université Trent. « En reliant nos services de bien-être centrés sur les étudiant·e·s aux outils numériques nationaux et aux services accessibles 24 h/24, 7 j/7 de JJE, nous créons un modèle de soins plus accessible qui met les étudiant·e·s en contact avec les bonnes ressources, au moment et de la manière dont il·elle·s en ont besoin. »

« Grâce à notre travail sur Degrassi, nous avons constaté à quel point il est essentiel que les jeunes se sentent vu·e·s et entendu·e·s », ont déclaré Linda Schuyler et Stephen Stohn. « Ce partenariat vise à garantir qu'un·e étudiant·e, qu'il·elle soit sur le campus ou à la maison, ait une main fiable, accessible et bienveillante à laquelle se raccrocher au moment où il·elle en a le plus besoin. »

En tant que membre du conseil d'administration de la Fondation JJE, Linda Schuyler a également siégé au cabinet de la campagne Libère tes émotions, qui a contribué à bâtir un mouvement national en faveur de la santé mentale des jeunes. Elle a également versé à JJE l'intégralité des droits d'auteure tirés de ses mémoires, The Mother of All Degrassi.

Coprésidente de la campagne Momentous de Trent, Linda Schuyler est profondément liée à l'université par sa philanthropie avec Stephen Stohn et par son engagement auprès de la communauté élargie de Trent.

Stephen Stohn a été le 12e chancelier de Trent pendant sept ans, son mandat prenant fin le 1er juillet. Tout au long de sa brillante carrière d'avocat dans le domaine du divertissement, il est resté profondément impliqué auprès de l'université. Il a reçu le prix d'ancien·ne étudiant·e émérite (Distinguished Alumni Award) en 2007, puis le prix de service Tony Storey (Tony Storey Alumni Service Award) en 2026. Pendant son mandat, il a accordé la priorité à la résilience des étudiant·e·s et à la mise en relation des communautés du campus avec des ressources nationales.

Le soutien philanthropique de Linda Schuyler et de Stephen Stohn a joué un rôle déterminant dans la réalisation de plusieurs projets, dont un don de leadership ayant permis de concrétiser le centre étudiant de l'université. Leur soutien au partenariat entre JJE et Trent garantit que des services essentiels de santé mentale, accessibles sans obstacle, parviennent aux étudiant·e·s où qu'il·elle·s se trouvent.

À propos de Jeunesse, J'écoute et de la Fondation Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service de santé mentale en ligne gratuit, national, accessible 24 h/24, 7 j/7, multilingue et confidentiel au Canada, qui permet aux jeunes d'obtenir de l'aide et de libérer leurs émotions. La Fondation Jeunesse, J'écoute inspire la générosité et recueille des fonds partout au Canada afin de tenir la promesse de JJE envers les jeunes. Ensemble, JJE et la Fondation JJE libèrent l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur vie, en élargissant l'accès au soutien, en favorisant l'équité et en accélérant l'innovation, afin que les jeunes puissent toujours libérer leurs émotions et obtenir un soutien fiable pour tout sentiment ou problème, grand ou petit. Être écouté·e, ça change tout pour JeunesseJecoute.ca

À propos de la campagne Momentous de l'Université Trent

D'une valeur de 100 millions de dollars, la campagne Momentous est l'initiative de collecte de fonds la plus ambitieuse de l'histoire de l'université, un appel audacieux à transformer le possible en quelque chose d'extraordinaire. Lancée en mars 2023, la campagne soutient la vision d'avenir de l'université : un environnement dans lequel les étudiant·e·s sont outillé·e·s pour faire preuve de leadership avec détermination, où la recherche entraîne des changements concrets et où les espaces physiques favorisent les liens, l'apprentissage et l'innovation. Grâce à cette campagne, l'université collecte des fonds pour des domaines tels que la promotion de la Réconciliation et des savoirs Autochtones, la recherche de solutions pour une planète en mutation et le maintien de l'élan en faveur de la réussite étudiante.



Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Warren Hardie

Gestionnaire, Relations avec les médias et mobilisation des influenceur·euse·s, Jeunesse, J'écoute

media@kidshelpphone.ca

437-962-2557

Celia Ernst

Gestionnaire, Communications, Université Trent

celiaernst@trentu.ca

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