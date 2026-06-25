Domtar publie son rapport sur le développement durable 2025 : Faire avancer notre parcours en développement durable

FORT MILL, S.C., 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Domtar, un important fabricant nord-américain de produits forestiers diversifiés, a publié aujourd’hui son rapport sur le développement durable 2025, intitulé « Faire avancer notre parcours en développement durable ». Le rapport constitue la deuxième déclaration annuelle de Domtar en tant qu’entreprise unifiée et il démontre les progrès que l’entreprise a réalisés dans son parcours en développement durable.

« Ce rapport décrit tout ce que nous avons accompli depuis que nous avons lancé notre stratégie de développement durable 2030 en mai 2025, a commenté Sabrina de Branco, cheffe des services mondiaux de développement durable. Dans une période relativement courte, nous avons fait des progrès notables pour renforcer notre gouvernance, harmoniser nos politiques et nos processus, clarifier les responsabilités et faire progresser des initiatives qui se concrétisent actuellement à tous les niveaux de l'organisation. »

Voici les principales réalisations décrites dans le rapport 2025 :

Amélioration de nos scores CDP : Les scores CDP de Domtar reflètent notre première divulgation à titre d’entreprise intégrée dans les domaines des changements climatiques, de la sécurité hydrique et des forêts. En 2025, nous nous sommes appuyés sur les pratiques de nos anciennes entreprises pour produire une divulgation unifiée au CDP et nous sommes fiers de partager nos scores, qui se sont améliorés dans toutes les catégories.

Les scores CDP de Domtar reflètent notre première divulgation à titre d’entreprise intégrée dans les domaines des changements climatiques, de la sécurité hydrique et des forêts. En 2025, nous nous sommes appuyés sur les pratiques de nos anciennes entreprises pour produire une divulgation unifiée au CDP et nous sommes fiers de partager nos scores, qui se sont améliorés dans toutes les catégories. Alignement des politiques et des processus clés : À la suite du lancement de notre stratégie de développement durable 2030, nous avons mis en place de nouvelles politiques sur l’environnement, la santé et la sécurité, et sur les relations avec les Autochtones. Ces politiques, élaborées par des membres du personnel de l’ensemble de l’entreprise, renforcent l’approche unifiée énoncée dans la stratégie.

À la suite du lancement de notre stratégie de développement durable 2030, nous avons mis en place de nouvelles politiques sur l’environnement, la santé et la sécurité, et sur les relations avec les Autochtones. Ces politiques, élaborées par des membres du personnel de l’ensemble de l’entreprise, renforcent l’approche unifiée énoncée dans la stratégie. Réduction de la consommation d’eau : Domtar continue à prioriser les investissements liés à l’eau, en particulier dans le cadre du fonds de dépenses en immobilisations de l’unité commerciale Papier et emballage. Le programme aide les usines de papier et d’emballage de Domtar à atteindre une réduction de l’intensité de l’utilisation de l’eau de 20 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020.

Domtar continue à prioriser les investissements liés à l’eau, en particulier dans le cadre du fonds de dépenses en immobilisations de l’unité commerciale Papier et emballage. Le programme aide les usines de papier et d’emballage de Domtar à atteindre une réduction de l’intensité de l’utilisation de l’eau de 20 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2020. Consolidation des émissions de GES de portée 3 : La consolidation de l’inventaire des émissions de portée 3 de Domtar s’appuie sur les divulgations annuelles de ses anciennes entreprises. Nous prévoyons publier notre inventaire des émissions de portée 3 pour 2025 dans notre prochain rapport au CDP (en anglais) en septembre 2026.

La consolidation de l’inventaire des émissions de portée 3 de Domtar s’appuie sur les divulgations annuelles de ses anciennes entreprises. Nous prévoyons publier notre inventaire des émissions de portée 3 pour 2025 dans notre prochain rapport au CDP (en anglais) en septembre 2026. Partenariats avec les peuples autochtones : En Colombie-Britannique, Domtar et la nation Tla’amin ont signé ont signé une entente foncière historique à tiskwat. Cette entente témoigne de façon éloquente de notre engagement basé sur les valeurs envers les peuples autochtones.

En Colombie-Britannique, Domtar et la nation Tla’amin ont signé ont signé une entente foncière historique à tiskwat. Cette entente témoigne de façon éloquente de notre engagement basé sur les valeurs envers les peuples autochtones. Création du comité consultatif externe sur le développement durable : Composé d’experts externes aux profils variés issus du milieu universitaire, affaires, relations avec les Autochtones et d’organisations internationales spécialisées dans l’environnement et le développement, le Comité consultatif externe sur le développement durable apporte un regard extérieur et objectif sur les tendances émergentes, les meilleures pratiques ainsi que les risques et occasions potentiels.

Consultez le rapport de développement durable 2025 de Domtar, intitulé « Faire avancer notre parcours en développement durable », sur son site Web.

À propos de Domtar

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie plus de 13 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord. Par l'intermédiaire de ses filiales opérationnelles, la société a une capacité de production annuelle de 6,8 millions de tonnes métriques de pâte, de papier, d'emballage et de papier tissu, et d'environ 2,6 milliards de pieds-planche de bois d'œuvre et d'autres produits du bois. L'investisseur Jackson Wijaya est le bénéficiaire ultime de Domtar.

Domtar prône l'excellence opérationnelle et fournit des produits économiques et de qualité supérieure pour répondre aux besoins de la clientèle à l'échelle mondiale, voire les surpasser. La société se consacre au développement durable et s'engage à transformer de la fibre de bois issue de sources responsables en produits essentiels à usage quotidien. Pour un complément d'information, consulter www.domtar.com/fr.

Pour plus de renseignements :

Guillaume Julien

Directeur principal, Affaires publiques

418-572-6058

guillaume.julien@domtar.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ef11db7-52ec-46ac-93c3-80857bcd1ecb/fr