La Croix-Rouge canadienne et Walmart Canada donnent le coup d’envoi à la campagne de financement annuelle

OTTAWA, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada connaît un début de saison des feux de forêt occupé et que diverses communautés se remettent encore de récentes inondations, la Croix‑Rouge canadienne et Walmart Canada lancent leur campagne de financement annuelle à l’échelle nationale afin d’appuyer les capacités d’intervention d’urgence et de renforcer la résilience des communautés dans l’ensemble du pays.

Au cours du prochain mois, soit du 25 juin au 24 juillet 2026, la clientèle pourra faire un don aux caisses lors de tout achat dans un magasin Walmart au Canada ou en ligne à l’adresse Walmart.ca. Les fonds amassés aideront à apporter une aide essentielle aux personnes touchées par des urgences au Canada, notamment sous forme d’hébergement, de repas, de vêtements et d’articles personnels.

Pour démarrer la campagne du bon pied, Walmart Canada a fait un don d’un million de dollars, gage de son engagement envers les efforts de secours lors de catastrophes.

Les récentes inondations qui ont touché le Manitoba, la Saskatchewan et l’Ontario témoignent de l’ampleur des besoins. Grâce au soutien de Walmart Canada et de sa clientèle, la Croix-Rouge a les moyens d’offrir une assistance immédiate dans les premiers jours suivant une situation d’urgence ainsi qu’un soutien au rétablissement à long terme.

Principale entreprise partenaire de la Croix-Rouge canadienne, Walmart Canada, en collaboration avec ses associées, associés et clientèle a amassé plus de 77 millions de dollars au profit de la Croix-Rouge au cours des 23 dernières années. En moyenne, le soutien annuel de Walmart permet de financer l’aide apportée à une personne sur quatre au Canada prise en charge par le programme de Gestion des urgences de la Croix‑Rouge canadienne.

« Grâce à Walmart Canada, ses associées, associés et clientèle, la Croix-Rouge canadienne est mieux placée pour venir en aide aux personnes touchées par des situations d’urgence en tous genres. Dans un contexte où les phénomènes météorologiques extrêmes continuent de perturber le quotidien des gens partout au pays, ce type de partenariat aide les personnes et les familles à composer avec l’incertitude, à trouver du soutien et à amorcer leur rétablissement au moment le plus critique. »



- Amy Avis, chef des Opérations, Croix-Rouge canadienne

« Les Canadiennes et les Canadiens ont l’habitude de répondre présents quand cela compte le plus. Au cours du prochain mois, nous invitons nos associées, nos associés et notre clientèle à soutenir la campagne de financement de la Croix‑Rouge canadienne afin d’aider les familles lorsque celles-ci traversent l’un des moments les plus difficiles de leur vie. »

- Sara Gugula, cheffe des Ressources humaines, Walmart Canada

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les communautés du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

À propos de Walmart Canada

Walmart Canada exploite un réseau de 400 succursales à l’échelle nationale, qui sert 1,5 million de personnes chaque jour. Le magasin en ligne de Walmart Canada, à l’adresse www.walmart.ca, est visité par 1,5 million de clientes et de clients chaque jour. Avec plus de 100 000 associées et associés, l’entreprise se classe parmi les plus grands employeurs au pays et les dix marques les plus influentes à l’échelle nationale. Son vaste programme philanthropique est centré sur le soutien aux familles canadiennes dans le besoin. Depuis 1994, l’entreprise a amassé et remis plus de 940 millions de dollars à des organismes de bienfaisance canadiens. Vous trouverez de plus amples renseignements à propos de Walmart Canada sur le site walmartcanada.ca et sur ses comptes de réseaux sociaux : Facebook, X, Instagram et LinkedIn.

Relations avec les médias

Croix-Rouge canadienne :

En français et au Québec : communication@croixrouge.ca ou 1-888-418-9111

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Felicia Fefer, Walmart Canada, Felicia.Fefer@walmart.com