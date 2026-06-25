Deux athlètes d’élite du Canada deviennent ambassadeurs du programme de dons mensuels de la Croix-Rouge canadienne

OTTAWA, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne est heureuse d’annoncer que la grande joueuse de tennis canadienne Leylah Fernandez et le capitaine de l’équipe nationale masculine de soccer du Canada, Alphonso Davies, ont accepté d’être les nouveaux ambassadeurs de son programme de dons mensuels.

Ces deux athlètes de renommée mondiale s’associent à la Croix-Rouge canadienne afin de faire rayonner le travail de l’organisation et de perpétuer l’appui de longue date des Canadiennes et des Canadiens à l’égard de sa mission.

Au Canada et partout dans le monde, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge vient en aide aux personnes dans le besoin. Grâce à ce partenariat, Leylah Fernandez et Alphonso Davies se joignent aux nombreux Canadiens et Canadiennes qui contribuent concrètement au travail de la Croix-Rouge canadienne. Au cours des prochains mois, plus de détails sur leur engagement seront dévoilés par l’entremise des médias sociaux et d’autres canaux.

L’arrivée de Leylah Fernandez et d’Alphonso Davies à titre d’ambassadeurs du programme de dons mensuels n’est que le commencement. La Croix-Rouge canadienne continue de revoir sa manière de tisser des liens avec les Canadiennes et les Canadiens et de faire grandir sa communauté de donatrices et de donateurs. Selon nous, le programme de dons mensuels jouera un rôle de plus en plus important pour faire en sorte que les communautés puissent recevoir du soutien avant, pendant et après une urgence.

CITATIONS :

« La Croix-Rouge canadienne est fière de s’associer à Leylah et à Alphonso, deux Canadiens remarquables dont le leadership, la résilience et la volonté de changer le monde reflètent les valeurs qui sont au cœur de notre organisation. Grâce à ce partenariat, nous avons la possibilité de faire rayonner le travail essentiel de la Croix-Rouge, de rallier plus de gens à notre mission et de renforcer nos liens avec les communautés partout au pays. »

— Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne

« Le soccer est un sport d’équipe. Pour gagner, il faut pouvoir compter les uns sur les autres, surtout dans les moments difficiles. C’est la même chose pour la Croix-Rouge canadienne, qui est là pour les gens dans le besoin partout dans le monde. Je suis fier de me joindre à une équipe qui change des vies. »

– Alphonso Davies, capitaine de l’équipe nationale masculine de soccer du Canada et ambassadeur du programme de dons mensuels de la Croix-Rouge canadienne

« Je me prépare toujours avant un match. C’est une chose que nous avons en commun, la Croix-Rouge canadienne et moi. Elle se tient toujours prête à apporter son aide au cas où une crise se produirait, ce qui exige de la concentration, de la détermination et de l’engagement. Je suis honorée de m’associer à cette organisation. »

– Leylah Fernandez, joueuse de tennis canadienne professionnelle et ambassadrice du programme de dons mensuels de la Croix-Rouge canadienne

Ressources supplémentaires

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Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

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Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

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