Sindbad Mentoring aus Österreich gewinnt den F1® Allwyn Global Community Award und erhält 100.000 Euro für mehr Bildungsgerechtigkeit





SPIELBERG, Österreich, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Initiative Sindbad Mentoring wurde heute beim FORMULA 1® LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet. Die Non‑Profit‑Organisation, die junge Menschen durch individuelles Mentoring begleitet und stärkt, erhält eine Förderung in Höhe von € 100.000 von Allwyn, dem Glücksspiel- und Unterhaltungsunternehmen. Mit dieser Unterstützung wird die Mission von Sindbad gezielt weiter vorangetrieben: gleiche Chancen für junge Menschen zu schaffen, soziale Mobilität zu stärken und sie dazu zu ermutigen, ihren individuellen Karriereweg zu verfolgen – insbesondere in zukunftsorientierten Bereichen wie MINT.

Viele junge Menschen bleiben unter ihren Möglichkeiten – nicht aus Mangel an Fähigkeiten, sondern aufgrund eines fehlenden Zugangs zu beruflichen Netzwerken, Vorbildern und Orientierung im Hinblick auf ihre Karriereentwicklung. Dadurch entstehen strukturelle Barrieren für soziale Mobilität. Das bedeutet, dass ein enormes Potenzial an Talenten ungenutzt bleibt: Viele engagierte und talentierte junge Menschen erhalten nicht die Möglichkeit, ihren Weg in zukunftsrelevante Branchen wie MINT, industrielle Innovation oder Green Tech zu finden und ihre Fähigkeiten voll zu entfalten.

Sindbad Mentoring ist in Österreich aktiv und kürzlich auch in Deutschland gestartet. Die Initiative bringt Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren aus unterschiedlichen Lebensrealitäten mit langfristig engagierten Mentor:innen zusammen. Seit 2019 haben bereits rund 8.400 junge Menschen in Österreich an dem Programm teilgenommen. Durch den Abbau sozialer Barrieren und die gezielte Förderung von Mentoring-Beziehungen über unterschiedliche Lebensrealitäten hinweg unterstützt die Non-Profit-Organisation Jugendliche dabei, Selbstvertrauen aufzubauen und ein starkes Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Gleichzeitig erhalten sie wertvolle Einblicke in ihre berufliche Zukunft – insbesondere in zukunftsrelevante Bereiche wie MINT.

Die Förderung durch Allwyn unterstützt die weitere Expansion von Sindbad und trägt dazu bei, bestehende Chancenunterschiede gezielt zu verringern – insbesondere durch einen verbesserten Zugang zu Bildung, Aus- und Weiterbildung, beruflichen Netzwerken sowie zum Arbeitsmarkt. Mit der Unterstützung durch Allwyn kann Sindbad künftig zusätzliche Mentoring‑Plätze schaffen und so weitere 35 Jugendliche in Graz begleiten – mit einem verstärkten Fokus auf zukunftsorientierte Berufsfelder wie MINT und motorsportnahe Karrierewege.

Die Jury des Awards würdigte insbesondere die Fähigkeit der Initiative, nachhaltige Wirkung zu erzielen und durch kontinuierliche Förderung junger Menschen einen langfristigen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen. Mentoring stärkt gezielt das Selbstvertrauen und die persönliche Entwicklung junger Menschen – insbesondere jener, die Unterstützung am dringendsten benötigen. Gleichzeitig schafft es ein verlässliches Netzwerk, das Orientierung gibt und dabei hilft, wichtige Bildungs- und Karriereentscheidungen zu treffen – Entscheidungen, für die im direkten Umfeld oft nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stehen.

Sindbad Mentoring ist bereits die zweite Non‑Profit‑Organisation, die im Jahr 2026 mit dem F1® Allwyn Global Community Award ausgezeichnet wurde. Nach einem sehr erfolgreichen Auftakt im Jahr 2025 startete das diesjährige Programm im vergangenen Monat. Als erste Preisträgerin wurde die kanadische Organisation La Tablée des Chefs beim FORMULA 1® LENOVO GRAND PRIX DU CANADA ausgezeichnet. Sie wurde für ihr bedeutendes Engagement gegen unsichere Lebensmittelversorgung gewürdigt – insbesondere durch die Rettung und Weiterverteilung von Mahlzeiten an bedürftige Familien.

Im Laufe der diesjährigen Saison werden an verschiedenen Grand‑Prix‑Rennstandorten weitere Non‑Profit‑Organisationen ausgezeichnet – darunter bereits in der kommenden Woche beim Formula 1 Pirelli British Grand Prix 2026. Darüber hinaus erhalten die Formula 1®‑Fans die Möglichkeit, dieses Jahr ihre favorisierten Initiativen zu wählen. Damit verfolgt Allwyn das Ziel, die Fan‑Community noch stärker in das Programm einzubinden und eine engere Verbindung zu den gesellschaftlichen Initiativen zu schaffen.

Erwin van Lambaart, CEO und Generaldirektor der Casinos Austria AG und Österreichische Lotterien und F1® Allwyn Global Community Award Juror: „Wir sind stolz darauf, den F1® Allwyn Global Community Award an Sindbad Mentoring zu vergeben. Das Engagement der Initiative, junge Menschen in einer entscheidenden Phase ihrer persönlichen Entwicklung zu begleiten, entfaltet eine nachhaltige und tiefgreifende Wirkung – weit über den Einzelnen hinaus. Bei Allwyn sind wir davon überzeugt, dass Sport Menschen zusammenbringt und jene Gemeinschaften nachhaltig stärkt und inspiriert, in denen wir mit unseren Grand Prix zu Gast sind. Indem Sindbad Mentoring in diesen prägenden Jahren gezielt Selbstvertrauen, Bildung und Orientierung fördert, verändert die Initiative nicht nur individuelle Lebenswege, sondern schafft einen nachhaltigen Multiplikationseffekt an Chancen.“

Ellen Jones, Head of ESG Formula 1 und F1® Allwyn Global Community Award Jurorin: „Das Modell von Sindbad Mentoring bietet nicht nur unmittelbare Unterstützung, sondern schafft nachhaltig Selbstvertrauen und eröffnet langfristige Perspektiven. Damit spiegelt es in besonderer Weise auch das Engagement der Formula 1® wider, den Motorsport als kraftvollen Impulsgeber für Wachstum und Inklusion weltweit zu nutzen.

Wir freuen uns sehr, Sindbad Mentoring als Gewinner des ersten österreichischen Formula 1® Allwyn Global Community Award auszuzeichnen, und sind überzeugt, dass diese Initiative auch in den kommenden Jahren eine beeindruckende gesellschaftliche Wirkung entfalten wird.“

F1® Allwyn Global Community Preisträger:in, und Co-Head von Sindbad Mentoring, Barbara Krainer: „Wir sind sehr stolz und dankbar für diese Auszeichnung. Vor allem gebührt dieser Preis unseren ehrenamtlichen Mentor:innen sowie der gesamten Sindbad‑Community, deren Engagement tagtäglich einen nachhaltigen Unterschied im Leben junger Menschen bewirkt. Mit unserem langfristig angelegten One‑to‑One‑Mentoringprogramm begleiten wir junge Menschen in einer entscheidenden Lebensphase – beim Übergang von der Schule in weiterführende Ausbildung, Studium oder Beruf. Dabei stärken wir ihr Selbstvertrauen, helfen ihnen, ihre individuellen Stärken zu erkennen, und eröffnen ihnen den Zugang zu neuen Perspektiven und Möglichkeiten.“

F1® Allwyn Global Community Preisträger:in, und Co-Head von Sindbad Mentoring, Julia Unterberger, ergänzt: „Die großzügige Unterstützung durch Allwyn ermöglicht es uns, unser Programm gezielt weiter auszubauen und zusätzlich 35 weitere Jugendliche in Graz im Rahmen unseres Mentorings zu begleiten. Darüber hinaus freuen wir uns besonders, unseren Fokus auf zukunftsorientierte Bereiche wie MINT und motorsportnahe Karrierewege weiter zu stärken. So unterstützen wir junge Menschen dabei, neue Perspektiven zu entdecken und ihre persönliche Zukunft aktiv zu gestalten. Gemeinsam mit unseren Partnern aus Bildung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eröffnen wir neue Chancen und wirken gezielt auf den Abbau von Bildungsbarrieren hin.“

Notes to editors

Über Allwyn

Allwyn ist ein international tätiges Glücksspiel- und Unterhaltungsunternehmen mit führenden Marktpositionen sowie etablierten und vertrauenswürdigen Marken in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen ist an der Euronext Athen börsennotiert. Ziel von Allwyn ist es, das Spielerlebnis für alle kontinuierlich zu verbessern – durch den gezielten Einsatz von Innovation und Technologie sowie höchste Standards im Spielerschutz. Gleichzeitig leistet das Unternehmen einen wachsenden Beitrag für gemeinnützige Zwecke und schafft damit im Rahmen seines Casual-Gaming-Entertainment-Portfolios einen nachhaltigen Mehrwert für Gesellschaft und Gemeinschaft.

Zur Partnerschaft von Allwyn mit Formula 1®

Die mehrjährige Partnerschaft mit der Formula 1® steht für einen wichtigen Impuls zur weiteren Steigerung der globalen Bekanntheit von Allwyn. Mit 24 Rennen weltweit, rund 750 Millionen Fans und 96 Millionen Followern in den sozialen Medien sowie einer internationalen Präsenz über Broadcast‑Kanäle und Entertainment‑Plattformen bietet die Formel 1 eine einzigartige Reichweite.

Die Partnerschaft stärkt Allwyns Rolle als international agierende Marke, die weltweit einen Beitrag für Gesellschaft und Gemeinschaft leistet und damit ihre globalen Wachstumsziele unterstützt.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit steht die Entwicklung von Initiativen, die den Anspruch von Allwyn unterstreichen, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Da sowohl Allwyn als auch die Formula 1® das Ziel verfolgen, Fans und lokale Gemeinschaften zu stärken, eröffnet die Partnerschaft die Möglichkeit, die stetig wachsende internationale Fanbasis zu nutzen, um Menschen und Initiativen sichtbar zu machen, die positive Veränderungen vorantreiben – und diese inspirierenden Geschichten weltweit zu teilen.

Über Formula 1®

Die Formula 1®-Rennserie wurde 1950 ins Leben gerufen und ist die prestigeträchtigste Motorsportserie der Welt sowie die weltweit populärste jährlich ausgetragene Sportserie.

Formula One World Championship Limited ist Teil der Formula 1® und hält die exklusiven kommerziellen Rechte an der FIA Formula One World Championship™.

Formula 1® ist eine Tochtergesellschaft der Liberty Media Corporation (NASDAQ: FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) und dem Formula One Group Tracking Stock zugeordnet.

Das F1‑Logo, das F1 Formula 1®‑Logo, „Formula 1®“, „F1“, „FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP“, „GRAND PRIX“, „PADDOCK CLUB“ sowie damit verbundene Bezeichnungen sind Marken der Formula One Licensing BV, einem Unternehmen der Formula 1®. Alle Rechte vorbehalten.

Weiterführende Informationen zum F1® Allwyn Global Community Award – einschließlich Kriterien zur Teilnahme sowie Details zum Auswahlprozess – sind auf unserer Website verfügbar: https://www.allwyn.com/responsibility/community-award .

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d2988ac-96c9-4885-b105-ef655678a8b3