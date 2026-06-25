Le Sentier Transcanadien franchit les 30 000 kilomètres. Nous demandons à la population canadienne de nous aider à protéger ce qui nous relie les uns aux autres

OTTAWA, Ontario, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Sentier Transcanadien a franchi une étape importante : plus de 30 000 kilomètres de sentier relient toutes les provinces et tous les territoires en rejoignant les trois côtes.

Pour célébrer l’occasion, Sentier Transcanadien, l’organisme de bienfaisance qui responsable de l’intendance du réseau de sentiers pancanadien, invite la population canadienne à réfléchir sur l’importance qu’a le Sentier dans leur vie, et à aider à assurer son avenir .

Bâti au fil des générations par des milliers de communautés, de bénévoles, de gouvernements et de supporteurs et de supportrices, le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages au monde . Il accueille plus de 200 millions de personnes par année, soutient les économies locales et le tourisme, offre des options de loisirs et de transport actif accessibles, et relie les Canadiens et Canadiennes les uns aux autres et à la nature.

Toutefois, le financement fédéral pour le Sentier prendra fin en 2027.

À l’aide d’une campagne de sensibilisation nationale qui met en valeur ce qui rend le Sentier si important dans les communautés canadiennes, Sentier Transcanadien encourage les Canadiens et Canadiens à envoyer une lettre à leur membre du parlement pour lui demander d'appuyer le renouvellement du financement pour le Sentier.

« C’est bien plus qu’un sentier », affirme Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « C’est l’un des plus importants biens publics du Canada. Il relie les communautés, soutient les entreprises locales, améliore la santé et le bien-être, et est le produit de ce que les Canadiens et Canadiennes peuvent accomplir lorsqu’on travaille ensemble. Alors que nous célébrons ces 30 000 kilomètres, nous demandons à la population canadienne de nous aider à veiller à ce qu’il soit fort pour des générations à venir. »

Le message central de la campagne, « C’est bien plus qu’un sentier », met en lumière les nombreux rôles que le Sentier joue dans les communautés partout au pays.

Pour certaines personnes, c’est une manière de faire leurs déplacements quotidiens. Pour d’autres, c’est une tradition familiale, un moteur touristique, un lieu pour se rassembler, une salle de classe, une source de bien-être ou une manière de se sentir connecté aux grands espaces.

L’entente de financement actuelle prend fin en 2027. Sans un nouvel investissement, des tronçons importants du réseau feront face à de plus en plus de pressions des effets de changements climatiques, du vieillissement des infrastructures et de l’augmentation des coûts d’entretien.

Tout le monde peut en apprendre davantage et envoyer une lettre à son membre du parlement à plusquunsentier.ca .

Personnes-ressource pour les médias

Allison Leonard

Directrice, Communications et affaires publiques

aleonard@tctrail.ca

Justin Fauteux

Gestionnaire, Communications

jfauteux@tctrail.ca

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages au monde et il ne cesse de croître. Il traverse l’ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l’échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l’organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s’agit d’un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l’intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au :



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