Le CN publie le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2025 et souligne ses récompenses en matière de développement durable

MONTRÉAL, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a publié aujourd’hui le Supplément de données de son Rapport sur le développement durable 2025, qui présente notamment les progrès accomplis relativement aux principales priorités de la Compagnie en matière de développement durable. Au cours de l’année écoulée, la Compagnie a été reconnue par plusieurs organismes de premier plan pour ses pratiques en matière de développement durable.

« Le développement durable est un élément fondamental de la stratégie du CN et de notre façon de créer de la valeur à long terme. En renforçant la sécurité, en améliorant l’efficacité opérationnelle et en réduisant notre incidence sur l’environnement, nous consolidons notre entreprise tout en soutenant nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Nos progrès témoignent de l’exécution constante et du dévouement de nos cheminots. »

- Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN

Le Supplément de données du Rapport sur le développement durable 2025 décrit la performance du CN en matière d’environnement, de sécurité, de capital humain, de collectivités et de gouvernance. Il met l’accent sur la publication de données transparentes, comparables et utiles à la prise de décision, et conformes aux normes reconnues du secteur. Parmi les faits saillants, notons les progrès accomplis en vue d’atteindre les objectifs de réduction des émissions du CN pour 2030, les résultats en matière de sécurité ainsi que les efforts déployés pour atteindre ses objectifs de représentation.

Reconnaissance des pratiques de développement durable

La performance du CN en matière de développement durable a récemment été reconnue par des organismes de référence du secteur et de notation, ce qui témoigne de son engagement à l’égard d’une exploitation responsable et d’une performance à long terme. Au 15 juin 2026, la Compagnie :

Était sélectionnée pour l’indice Dow Jones Best-in-Class World pour la 14 e année consécutive et l’indice Dow Jones Best-in-Class North America pour la 17 e année consécutive, et nommée membre du Sustainability Yearbook.

année consécutive et l’indice Dow Jones Best-in-Class North America pour la 17 année consécutive, et nommée membre du Sustainability Yearbook. S’était classée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada par Corporate Knights, pour la 18 e année consécutive.

année consécutive. Était reconnue par les MSCI ESG en recevant la note « AA » pour son approche de la gestion des risques et des occasions en matière de développement durable.

Avait obtenu la note remarquable de « B » au questionnaire 2025 du CDP sur les changements climatiques pour son engagement en faveur de la transparence des entreprises et ses efforts constants pour lutter contre les changements climatiques.

Avait reçu une médaille d’argent de la part d’EcoVadis pour s’être classée dans le top 15 % les plus performants de toutes les entreprises évaluées.



Depuis plus de deux décennies, le CN met en œuvre des initiatives conformes à son objectif de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires et de soutenir une croissance durable. La Compagnie maintient le cap sur l’exploitation d’un chemin de fer sécuritaire et efficace, la prestation d’un service fiable et l’amélioration continue de sa performance.

Pour en savoir plus sur la performance du CN en matière de développement durable, allez à :

https://www.cn.ca/fr/engagement-responsable

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

Sources :

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