Clermont-Ferrand, le 25 juin 2026, 17H35

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

Michelin Amérique du Nord prévoit de réorganiser les activités industrielles de la marque BFGoodrich aux États-Unis

Aujourd’hui aux États-Unis, Michelin Amérique du Nord annonce son intention de mettre progressivement fin aux activités de production de son site BFGoodrich à Tuscaloosa en Alabama.

La baisse d’activité sera effectuée par phases à partir du début de l’année prochaine et devrait s’achever d’ici fin 2028. La quasi-totalité de la production de la marque BFGoodrich sera consolidée à l’usine de Fort Wayne dans l’Indiana.

Les deux sites de production BFGoodrich aux États-Unis fonctionnent bien en-dessous de leurs capacités nominales, ce qui entraîne des inefficacités structurelles non soutenables à long terme. La consolidation de la production à Fort Wayne permettra de créer une structure industrielle plus efficiente.

Le site de Tuscaloosa a été acquis en 1990 et produit des pneumatiques pour véhicules de tourisme à la marque BFGoodrich, il emploie environ 1 200 personnes.

Michelin enregistrera une provision de l’ordre de 220 millions d’euros en charges non récurrentes dans ses résultats financiers consolidés pour l’exercice 2026.

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