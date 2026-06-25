Die Ausstellung „Ningbo City Image Exhibition 2026·Switzerland Screening“ wurde erfolgreich abgeschlossen

GENF, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die vierte Station der „Ningbo City Image Exhibition 2026·Switzerland Screening“ fand am 19. Juni (Ortszeit) erfolgreich an der Universität Genf statt. Als wichtige kulturelle Brücke zwischen China und der Schweiz vermittelte das Event dem Schweizer Publikum vor Ort durch vielfältige Darbietungen bildender Kunst ein authentisches und lebendiges Bild der Stadt Ningbo.

Kultursalon im Anschluss an die Filmvorführung im Rahmen der Ausstellung „Ningbo City Image Exhibition 2026·Switzerland Screening“

Das Event umfasste drei gut organisierte Kernbereiche: eine Kurzfilmvorführung zum Thema Ningbo, einen Kultursalon im Anschluss an die Vorführung sowie eine Präsentation der Kultur von Ningbo. Sieben herausragende Filme, die sorgfältig aus den preisgekrönten Beiträgen des 30°Ningbo-Kurzfilmfestivals der letzten zwei Jahre ausgewählt wurden, wurden vor Ort gezeigt. Das Event, an dem mehr als 130 lokale Teilnehmer teilnahmen, vermittelte einen lebendigen Eindruck von Ningbos einzigartigem Stadtbild, seinem reichen kulturellen Erbe und der dynamischen künstlerischen Vitalität aufstrebender junger chinesischer Künstler.

Zu den gezeigten Werken gehören die auf Jugendliche ausgerichteten Kurzfilme „Wisdom tooth“, „All matters will pass“, „So Long Mom“ und „The Poison Cat“, die die Kreativität und das künstlerische Können junger chinesischer Filmemacher unter Beweis stellen. Drei Filme über Ningbo, darunter „One Moment Ningbo“ und „In Ningbo, Enjoy“, präsentieren dem internationalen Publikum die Besonderheiten und den alltäglichen Charme der Stadt.

An dem Kultursalon im Anschluss an die Filmvorführung nahmen namhafte Gäste teil, darunter Wissenschaftler der Universität Genf, erfahrene, in der Schweiz lebende Musiker aus Ningbo, Vereinsvorsitzende sowie offizielle Vertreter des Konfuzius-Instituts in Genf. Sie führten einen intensiven Meinungsaustausch über visuelle Ästhetik, interkulturelle Kommunikation sowie die künftige Zusammenarbeit zwischen China und der Schweiz in den Bereichen Kunst und Tourismus. Die Gäste würdigten, dass diese intimen Kurzfilme kulturelle Gräben wirksam überbrücken und den langfristigen bilateralen Austausch fördern, und äußerten den Wunsch, junge Schweizer Künstler und Filmemacher zu organisieren, um in Ningbo kreative Projekte vor Ort sowie wissenschaftliche Forschung durchzuführen.

Die vor Ort stattfindende „Ningbo Culture Showcase“ bot ein intensives kulturelles Erlebnis mit kunstvoll gestalteten Themenpostkarten, ausgewählten kulturellen und kreativen Souvenirs sowie ausführlichen Tourismusbroschüren und inspirierte viele Besucher dazu, Ningbo im Rahmen von Tourismusreisen, akademischen Studien oder künstlerischem Schaffen zu besuchen. Als innovative Maßnahme der Auslands-Kommunikation stärkt das Event durch eine Kombination aus Filmvorführungen, kulturellem Dialog und Stadtwerbung wirksam den weltweiten Einfluss von Ningbo. Die derzeit stattfindende Auslandstournee wird in Madrid und Berlin fortgesetzt, um den hochwertigen kulturellen Austausch zwischen China und dem Ausland in beide Richtungen zu vertiefen.

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