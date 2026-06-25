



Nanterre, le 25 juin 2026

VINCI Construction réalise les travaux du second bâtiment

du Nouvel Hôpital de Reims



Construction du second bâtiment du Nouvel Hôpital de Reims pour le centre hospitalier universitaire de Reims

Un contrat de 210 millions d’euros

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims a attribué à VINCI Construction la réalisation du second bâtiment du Nouvel Hôpital de Reims. Le montant du contrat pour les travaux s’élève à 210 millions d’euros hors taxes, dont 157 millions pour VINCI Construction. La maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement dont le mandataire est Pargade Architectes.

D’une durée de 45 mois, les travaux - réalisés en site contraint avec le maintien des activités du CHU - portent principalement sur la construction d’un bâtiment de 58 000 m2. Celui-ci regroupera, sur sept niveaux, 498 lits et places, des plateaux d’accueil et de diagnostic, des plateaux médicotechniques et d’hospitalisation, la pharmacie à usage intérieure ainsi que des locaux techniques et logistiques. Majoritairement dédié aux activités médicales dont les maladies chroniques et les spécialités de neuroscience, le bâtiment - nommé Madeleine Brès, du nom de la première femme à avoir réalisé des études de médecine - sera relié aux bâtiments existants pour assurer la continuité des flux hospitaliers au sein du site.

Le projet du Nouvel Hôpital de Reims vise à moderniser l’offre de soins du CHU notamment grâce à un plateau technique de pointe, au développement des prises en charge ambulatoires et à une amélioration du confort hôtelier. Les équipes de VINCI Construction avaient déjà contribué à la réalisation du premier bâtiment du Nouvel Hôpital de Reims.

Ce nouveau contrat confirme l’expertise reconnue du groupe VINCI dans le domaine de la santé. En France, les équipes de VINCI Construction sont notamment mobilisées sur la construction du bâtiment « nouveau Lariboisière » de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), du nouvel hôpital du CHU de Nantes et du Nouvel Hôpital Métropolitain de l’Artois à Lens, ou bien encore sur la restructuration du centre hospitalier de Chaumont, du CHU de Caen et celle de l’hôpital Hôtel-Dieu AP-HP.

Les équipes de VINCI Energies sont quant à elles impliquées dans de très nombreux contrats de lots techniques dans les hôpitaux.

À propos de VINCI

VINCI est un leader mondial des concessions, des services à l’énergie et de la construction, employant 294 000 collaborateurs dans plus de 120 pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

À propos du CHU de Reims

Fort de l'expertise de ses 7 600 professionnels, le centre hospitalier universitaire de Reims assure une prise en charge de haute qualité dans un large éventail de spécialités médico-chirurgicales et en obstétrique. Les patients accueillis chaque année bénéficient de parcours de soins innovants notamment grâce au développement de l’intelligence artificielle et différents protocoles de recherche. L'établissement dispose d’une offre médico-sociale de plus de 900 places en EHPAD. Il joue également un rôle clé dans la formation en accueillant plus de 2 300 étudiants. Engagé dans une politique de coopération territoriale dynamique, il est notamment l’établissement support du Groupement hospitalier universitaire de Champagne. Se donnant pour ambition de moderniser son offre de soins, il est engagé dans un important projet immobilier d’un budget de 564 millions d’euros. www.chu-reims.fr

CONTACT

Service de presse de VINCI - Tél. : +33 1 57 98 62 88 - media.relations@vinci.com

Service de presse du CHU de Reims, Perrine Janson – Tél. : +33 6 77 54 07 20 - pjanson@chu-reims.fr





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