Signaux Girod : Résultats semestriels 2025/2026





SIGNAUX GIROD

(ISIN : FR0000060790)

Bellefontaine, le 25 juin 2026 – 18h00

RESULTAT CONSOLIDE DU 1er SEMESTRE 2025/2026

Le conseil d’administration a arrêté le 25 juin 2026 les comptes consolidés du semestre clos le 31 mars 2026.

En millions d’euros 2025/2026 2024/2025 Variations (données non auditées) 1er semestre 1er semestre (M€) Du 01/10/2025 Du 01/10/2024 Au 31/03/2026 Au 31/03/2025 Chiffre d’affaires 46.9 50.1 - 3.2 Résultat opérationnel courant - 1.1 - 0.3 - 0.8 Résultat opérationnel - 1.2 0.1 - 1.3 Résultat net consolidé - 1.4 0.0 - 1.4 Résultat net part du groupe - 1.4 0.0 - 1.4 EBITDA* 1.6 2.9 - 1.3

*L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en baisse de 6.5 % sur cette période (- 8.8 % à périmètre constant, une opération de croissance externe est intervenue en début d’exercice).

Le résultat consolidé net part du groupe est de - 1.4 M€, celui-ci était à l’équilibre au 31 mars 2025.

Signalisation France : (67.1 % du C.A. groupe – ROC : - 0.9 M€)

Le chiffre d’affaires a progressé de 7.7 % (+ 3.6 % à périmètre constant) et le résultat opérationnel courant s’est amélioré de 0.9 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent (0.6 M€ à périmètre constant). Malgré cette amélioration, nous n’atteignons pas notre seuil de rentabilité et la performance des travaux reste encore à améliorer. La demande de nos clients reste faible et la concurrence est rude.

Sociétés spécialisées : (10.4 % du C.A. groupe – ROC : 0.1 M€)

Suite à l’incendie de juillet 2025, le retard de production rencontré chez notre filiale Atech a été rattrapé sur ce semestre, ce qui a permis de générer un chiffre d’affaires en progression de + 17.3 % par rapport à l’exercice précédent. Cet événement a néanmoins perturbé fortement l’activité et la performance de cette filiale. L’activité de Concept Urbain est en léger retrait, retard qui devrait être partiellement résorbé d’ici la fin de l’exercice. Le résultat opérationnel courant du périmètre est en hausse de 0.3 M€.

Activités internationales : (22.5 % du C.A. groupe – ROC : - 0.3 M€)

Ce semestre a été marqué par une forte régression d’activité de 36.9 % à l’international. Le report d’affaires importantes lié à une baisse de la demande sur certaines filiales explique ce recul. Le résultat opérationnel courant est donc en baisse de 1.8 M€ par rapport au 1er semestre 2024/2025.

Situation financière : Ces indicateurs non définis par les normes IFRS, sont utilisés pour mesurer la rentabilité financière du groupe et sa résilience face à ses engagements.

Au 31 mars 2026, le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 15.2 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan consolidé) avant paiement du dividende de 1.5 M€ intervenu le 9 avril dernier.

Son endettement net est de 5.6 M€ au 31 mars 2026 : il comprend les dettes financières courantes et non courantes pour 16.9 M€ et des dettes de location courantes et non courantes pour 3.9 M€ diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie de 15.2 M€.

Cet indicateur était de 1.6 M€ au 30 septembre 2025.

Perspectives du groupe :

Depuis mars 2026, l’activité connait un tassement sur la France, et le manque de volume ne permet pas d’absorber nos charges fixes. L’inertie post-électorale se confirme et la reprise des projets à l’international est plus tardive que prévu. Cette situation dégrade la performance du groupe qui ne sera pas en mesure d’atteindre ses objectifs annuels.

Les comptes semestriels seront disponibles sur notre site le 26 juin 2026 après bourse : www.girod-group.com

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