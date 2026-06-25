VINCI : Rapport sur les paiements effectués au cours de l’exercice 2025 par les filiales du groupe VINCI en faveur des autorités publiques au titre de leurs activités extractives

VINCI

Société anonyme au capital de 1 464 729 242,50 €

Siège social : 1973, boulevard de la Défense, 92000 Nanterre

552 037 806 RCS Nanterre

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Rapport

sur les paiements effectués au cours de l’exercice 2025

par les filiales du groupe VINCI

en faveur des autorités publiques

au titre de leurs activités extractives

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Le présent rapport, établi en application des dispositions de l’article L. 232-6-2 du Code de commerce, rend compte des paiements réalisés au cours de l’exercice 2025 par les filiales du groupe VINCI, exerçant une activité extractive, en faveur des autorités publiques de chacun des États ou territoires dans lesquels elles exercent leurs activités.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, sont mentionnés les montants des versements individuels, ou ensembles de versements lorsque ceux-ci sont liés entre eux, égaux ou supérieurs à 100 000 euros, effectués par site, par pays et par typologie de contribution, au cours de l’exercice 2025, au profit d’autorités publiques. Si aucun paiement n’a été effectué par une filiale ou si une filiale portant le projet extractif n’a effectué que des paiements en dessous du seuil de 100 000 euros, ces projets ou natures de paiement n’ont pas été repris dans le tableau de ce rapport présenté ci-après.

Les impôts et taxes concernent principalement l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice ainsi que les taxes liées aux revenus et à la production des sociétés portant les projets. Sont exclus de ce rapport les impôts ou taxes perçus sur la consommation ou les ventes, telles que les taxes sur la valeur ajoutée.

Les redevances et loyers sont représentatifs de paiements en contrepartie des droits permettant l’exploitation des carrières ou des gisements d’hydrocarbures.

Au cours de l’exercice 2025, ces paiements ont été les suivants : voir en pièce jointe

Ce rapport a été approuvé par le Conseil d’administration de VINCI au cours de sa réunion du 23 juin 2026.

Fait à Nanterre, le 23 juin 2026

Le Conseil d’administration de VINCI et, par délégation du Conseil d’administration,

Pierre Anjolras

Directeur général

Pièce jointe