COMMUNIQUE DE PRESSE

Equasens renouvelle sa gouvernance avec les nominations de Dominique Pautrat, en qualité de Président du Conseil d’administration, et de quatre nouveaux administrateurs

Evolution de la gouvernance alliant continuité managériale et renforcement des expertises au service de la stratégie du Groupe





alliant continuité managériale et renforcement des expertises au service de la stratégie du Groupe Nomination de Dominique Pautrat , administrateur et précédemment Directeur Général du Groupe de 2010 à 2022, qui succède à Thierry Chapusot en tant que Président du Conseil d’administration





, administrateur et précédemment Directeur Général du Groupe de 2010 à 2022, qui succède à Thierry Chapusot en tant que Président du Conseil d’administration Nominations au Conseil de Céline Dargent en qualité d’ administratrice indépendante, de Sylvie Ortillon , en remplacement d‘Emilie Lecomte, ainsi que Vincent Monestel et François-Pierre Marquier en qualité d’ administrateurs





au Conseil de en qualité d’ de , en remplacement d‘Emilie Lecomte, ainsi que et en qualité d’ Découvrez ici l’interview croisée de Dominique Pautrat et Denis Supplisson





Villers-lès-Nancy, 25 juin 2026, 18h00 CEST – Equasens (ISIN : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques pour les professionnels de santé, annonce aujourd'hui, à l'issue de son Conseil d’administration, la nomination de Dominique Pautrat en qualité de Président du Conseil d'administration. Il succède à Thierry Chapusot, fondateur du Groupe et Président du Conseil d’administration depuis 2010, dont le mandat est arrivé à échéance.

Cette transition s’accompagne de l’entrée de quatre nouveaux administrateurs qui renforcent la diversité et l’expertise de la gouvernance. L'Assemblée Générale a approuvé la nomination par cooptation de Sylvie Ortillon, pharmacienne en qualité d'administratrice, en remplacement d‘Emilie Lecomte, démissionnaire, et nommé trois nouveaux membres : Céline Dargent, expert-comptable, consultante et auditrice de durabilité, en qualité d'administratrice indépendante ; Vincent Monestel, pharmacien ; et François-Pierre Marquier, Directeur Général Délégué d’Equasens et Directeur de la Division Pharmagest.

Dominique Pautrat dispose d'une connaissance approfondie du Groupe Equasens, dont il accompagne la croissance depuis ses débuts. Directeur Général de 2010 à 2022, il a piloté une période de fort développement stratégique et d’ouverture aux autres professions de santé et aux établissements sanitaires et médico-sociaux. C’est également sous sa direction que le Groupe a développé ses activités européennes en Angleterre et en Italie.

Parallèlement à ses fonctions de Directeur Général, il a été membre du Directoire de La Coopérative Welcoop et de Marque Verte Santé, maison mère du Groupe Equasens, de 2013 à 2022. Depuis 2022, il en assure la présidence, tout en siégeant au Conseil d'administration d'Equasens. Son expérience des métiers du Groupe, sa connaissance de son environnement et sa vision stratégique de long terme lui confèrent une légitimité naturelle pour exercer la présidence du Conseil d'administration.

Ces évolutions prolongent la dynamique de renforcement de la gouvernance opérationnelle engagée par le Groupe Equasens dans le but d’accompagner ses ambitions de croissance, après la nomination de François-Pierre Marquier au poste de Directeur Général Délégué le 1er avril 2026, aux côtés de Denis Supplisson, Directeur Général, et de Grégoire de Rotalier, Directeur Général Délégué depuis 2021 et Directeur de la Division Etablissements de Santé depuis 2006. Le Groupe consolide ainsi sa gouvernance au sein de sa direction et de son Conseil d’administration, afin de porter ses ambitions de développement tant en France qu’à l’échelle européenne.

Thierry Chapusot, ancien Président du Conseil d’administration d'Equasens a déclaré : « Après seize ans à la présidence de ce Conseil, je suis fier de passer le relais à Dominique Pautrat, dont la connaissance fine du Groupe et la compréhension des enjeux stratégiques du secteur font de lui le successeur idéal pour accompagner Equasens dans sa prochaine phase de développement. Le Groupe dispose aujourd'hui de fondamentaux solides et d'une avance technologique avérée, qu'il s'agisse de l'intégration de l'IA dans nos logiciels métiers, du déploiement de notre Cloud Santé Privé ou de l'accélération portée par le Ségur Numérique Vague 2. Je suis convaincu que sous l'impulsion de Dominique Pautrat, Equasens continuera à s'affirmer durablement comme l'acteur de référence des solutions numériques en santé en France et en Europe. »

Dominique Pautrat, nouveau Président, a ajouté : « Equasens est un Groupe auquel je suis profondément attaché, et dont je connais les forces, les équipes et les ambitions. Ma priorité sera d'exercer pleinement mon rôle de garant de la stratégie et de la gouvernance, en veillant à ce que le Conseil soit un organe de dialogue, d'exigence et de soutien pour la Direction générale. Avec un marché de la santé numérique en pleine transformation, Equasens dispose de tous les atouts pour s'imposer comme un acteur de référence à l'échelle européenne. Au nom de l’ensemble du Conseil, je tiens à remercier Thierry Chapusot pour sa vision entrepreneuriale ainsi que son rôle déterminant dans la création et le développement du Groupe. »

Denis Supplisson, Directeur Général, complète : « Je tiens à remercier également Thierry Chapusot pour son engagement indéfectible au cours de toutes ces années pour positionner idéalement le Groupe sur le chemin de la croissance durable. J’ai pleinement partagé avec lui cette vision stratégique, en particulier le positionnement technologique et le développement international. Nous avons désormais hâte de prolonger l’exécution de cette feuille de route stratégique avec Dominique Pautrat avec qui nous sommes parfaitement alignés au sein des instances de Direction. »

A propos du Groupe Equasens

Fondé il y a plus de 40 ans, le Groupe Equasens, leader dans le domaine des solutions numériques en santé, compte aujourd’hui plus de 1.500 collaborateurs en Europe.

Le Groupe a pour vocation de faciliter le quotidien des professionnels de santé et de leurs équipes, exerçant en libéral, en structures coordonnées ou en établissements de santé, au travers de logiciels et applicatifs « métier ». Au-delà de ces solutions numériques, le Groupe intervient dans la conception d’équipements électroniques, de solutions digitales et de robotiques santé, ainsi que dans l’hébergement de données, le financement et la formation, pour un accompagnement global des professionnels de santé dans la transformation de leurs métiers.

En cohérence avec sa signature, « plus de technologie pour plus d’humain », le Groupe est spécialisé dans les solutions d’interopérabilité pour améliorer la coordination des acteurs de santé, leur communication et l’échange de données, pour une meilleure prise en charge des patients et un système de soins plus efficient et plus sécurisé.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment B

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR 0012882389 – Code Mnémonique : EQS

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