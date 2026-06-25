Le plus beau feu d'artifice à la fête du Canada, c'est d'arriver en toute sécurité

OAKVILLE, Ontario, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les Canadiennes et Canadiens se réunissent en famille et entre amis pour célébrer la fête du Canada, l’une des périodes les plus chargées de l’été sur les routes et les voies navigables du pays, MADD Canada rappelle à tous de ne jamais prendre le volant après avoir consommé de l’alcool, du cannabis et/ou d’autres drogues.

Chaque année, des centaines de Canadiennes et de Canadiens sont tués et des milliers d’autres sont blessés dans des collisions liées à l’alcool, au cannabis et/ou à d’autres drogues. Ces tragédies insensées sont tout à fait évitables. Alors que la fête du Canada est l'occasion de célébrer notre fierté, notre unité et notre solidarité, la conduite avec capacités affaiblies peut transformer ces moments de joie en un chagrin éternel.

« La fête du Canada est l'occasion de célébrer notre identité canadienne, celle d’un peuple où chacun se soucie des autres et veille au bien-être de sa communauté », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. « Choisir de ne pas prendre le volant avec les capacités affaiblies est l'un des moyens les plus efficaces et essentiels de témoigner de cette solidarité. Choisir de rentrer chez soi sobre contribue à prévenir les tragédies et à protéger les familles des conséquences dévastatrices de la conduite avec capacités affaiblies. »

Afin de garantir que tout le monde rentre chez soi en toute sécurité en cette fête du Canada et tout au long de l'année, nous avons tous un rôle à jouer :

Ne jamais conduire une voiture, un bateau, un VTT ou tout autre véhicule motorisé avec les capacités affaiblies.

Ne jamais monter à bord d’une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies.

Toujours planifier à l’avance pour un moyen sécuritaire de rentrer à la maison.

Appeler le 911 si vous voyez un conducteur dont les capacités semblent être affaiblies.





Les personnes à la recherche d’un moyen de transport sécuritaire et fiable pour rentrer à la maison peuvent le faire en un seul clic avec Uber, l’Appli officielle de MADD Canada pour les services de covoiturage. Visitez uber.com/ca/fr-ca/ pour en savoir davantage.

Alors que les Canadiennes et Canadiens se réunissent pour regarder les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA et se préparent pour leurs escapades estivales en voiture, leurs soirées sur l'eau et leurs aventures en plein air, MADD Canada poursuit ses efforts de sensibilisation et encourage le public à passer à l'action. Dans le cadre de sa Campagne 911, MADD Canada rappelle vivement à tout le monde de signaler à la police tout conducteur soupçonné de conduite avec capacités affaiblies et de toujours naviguer sobre. Pour de plus amples renseignements sur la Campagne 911, cliquez ici.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes et aux survivants de ce crime violent. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes et aux survivants, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca