Paris, le 25 juin 2026

Air France-KLM annonce le succès de son émission obligataire senior de 500 millions d’euros dans le cadre de son programme EMTN

Dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), Air France-KLM a placé aujourd’hui avec succès 500 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), d’une maturité de 5 ans, assorties d’un coupon fixe annuel de 4.250% (pour un rendement à maturité de 4.318%).

Le produit de l’émission sera affecté aux besoins généraux du Groupe. Cette opération de refinancement contribue à l’optimisation du bilan d’Air France-KLM, en simplifiant sa structure de capital, en réduisant ses coûts de financement et en augmentant la proportion de dette senior au sein de cette structure.

Le succès de cette opération reflète, une fois de plus, la qualité de crédit d’Air France-KLM et la confiance des investisseurs dans son modèle économique et son orientation stratégique.

La dette à long terme du Groupe est notée BB+ par Standard & Poor’s et BBB- par Fitch Ratings.

BNP Paribas, Citi et Crédit Agricole CIB ont agi en qualité de coordinateurs globaux aux côtés de Deutsche Bank, Goldman Sachs, ICBC, Santander et SMBC, intervenus en tant que chefs de file associés et teneurs de livre.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Loulou de Winter

michiel.klinkers@airfranceklm.com loulou-de.winter@airfranceklm.com

Site Internet: www.airfranceklm.com

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