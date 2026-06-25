BlackLine® erweitert die Agentic Financial Operations Platform und stärkt die Vertrauensinfrastruktur für KI-gestützte Finanzprozesse

LOS ANGELES, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL) hat heute neue Governance- und Observability-Funktionen für seine Agentic Financial Operations Platform™ vorgestellt. Damit baut das Unternehmen die Vertrauensinfrastruktur weiter aus, die Finanzorganisationen benötigen, um KI-Lösungen im gesamten CFO-Bereich sicher einzusetzen, effektiv zu steuern und erfolgreich zu skalieren.

Während Finanzteams den Schritt von wenigen KI-Agenten hin zur Verwaltung von potenziell Hunderttausenden Agenten vollziehen – über BlackLine-Anwendungen sowie Partner-, kundeneigene und Drittanbieter-Lösungen hinweg –, verlagert sich die zentrale Herausforderung von der reinen Automatisierung hin zu Governance und Kontrolle. Die Finance Control Console™ schafft hierfür eine zentrale Steuerungs- und Kontrollinstanz. Sie wurde entwickelt, um agentische Aktivitäten in großem Maßstab zu überwachen und abzusichern, Richtlinien durchzusetzen, Risiken zu steuern und die Rechenschaftspflicht in einem zunehmend komplexen Ökosystem zu gewährleisten. Um den hohen Anforderungen des CFO-Bereichs an Compliance und Berichterstattung gerecht zu werden, bietet die Konsole die umfassende Transparenz und Auditierbarkeit, die Finanzteams benötigen.

Das Gebot der KI-Integrität

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI stehen Finanzverantwortliche vor einer zentralen Herausforderung: Sie müssen die Produktivitätsgewinne durch KI nutzen, ohne dabei die finanzielle Integrität zu gefährden. Jede KI-gestützte Maßnahme mit Auswirkungen auf Finanzdaten muss nachvollziehbar, erklärbar und mit den bestehenden Kontrollmechanismen vereinbar sein. Um KI sicher in geschäftskritische Finanzprozesse zu integrieren, benötigen CFOs Lösungen, die einen umfassenden operativen Kontext schaffen, eine kontinuierliche Governance gewährleisten und zugleich das Vertrauen von Wirtschaftsprüfern sichern.

Durch die Bereitstellung der für einen sicheren KI-Einsatz erforderlichen Governance-, Rechenschafts- und Transparenzmechanismen ermöglicht die erweiterte Agentic Financial Operations Platform von BlackLine Unternehmen, KI mit Vertrauen einzuführen und zu skalieren – ohne dabei die Kontrolle über Maßnahmen und Ergebnisse zu verlieren.

„Wir sind überzeugt, dass die nächste Ära des Finanzwesens von KI geprägt, aber vom Finanzbereich gesteuert wird“, so Owen Ryan, Chief Executive Officer von BlackLine. „CFOs können und werden ihre finanzielle Verantwortung nicht an unkontrollierte Black-Box-KI-Modelle abgeben. Die Unternehmen, die KI erfolgreich im großen Maßstab einsetzen, werden diejenigen sein, die intelligente Automatisierung mit konsequenter Rechenschaftspflicht und wirksamen Kontrollmechanismen verbinden. Mit dieser Vertrauensinfrastruktur schafft BlackLine eine unabhängige Kontrollebene, die Finanzteams dabei unterstützt, KI sicher einzusetzen, jede Maßnahme nachvollziehbar zu steuern und das Vertrauen in jedes Ergebnis zu gewährleisten.“

Die Grundlage für vertrauenswürdige agentenbasierte Finanzprozesse

Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform™, basierend auf Studio360 und Verity™ AI, schafft die operative Grundlage für den sicheren Einsatz und die effektive Steuerung von KI im gesamten CFO-Bereich. Die Plattform stützt sich auf zwei zentrale Ebenen:

Systemübergreifende Datenschicht – Sie verknüpft strukturierte und unstrukturierte Finanzdaten, Workflows, Richtlinien, Kontrollmechanismen und operative Kontextinformationen über verschiedene Unternehmenssysteme hinweg. Durch die Verbindung von Finanzintelligenz mit geschäftlichem Kontext schafft die Plattform die Voraussetzungen dafür, dass KI auch in komplexen Finanzumgebungen präzise agieren kann.

– Sie verknüpft strukturierte und unstrukturierte Finanzdaten, Workflows, Richtlinien, Kontrollmechanismen und operative Kontextinformationen über verschiedene Unternehmenssysteme hinweg. Durch die Verbindung von Finanzintelligenz mit geschäftlichem Kontext schafft die Plattform die Voraussetzungen dafür, dass KI auch in komplexen Finanzumgebungen präzise agieren kann. Finanzbetriebssystem – Es orchestriert Finanzworkflows, KI-Agenten und flexibel kombinierbare Services innerhalb eines von der Finanzorganisation definierten Rahmens aus Kontrollen, Richtlinien und Governance-Vorgaben. Dies ermöglicht es Unternehmen, auch hochkomplexe Finanzprozesse zu automatisieren und dabei konsequent innerhalb der von der Finanzorganisation festgelegten Leitplanken zu agieren.

Gemeinsam bilden diese beiden Ebenen die operative Basis für einen sicheren Einsatz von KI im gesamten CFO-Bereich.

Finance Control Console: Die Kommandozentrale für KI im Finanzwesen

Im Zentrum der erweiterten Plattform von BlackLine steht die Finance Control Console. Sie bietet Finanzverantwortlichen die Transparenz, Governance-Funktionen und Kontrollmechanismen, die erforderlich sind, um KI-gestützte Finanzprozesse in großem Maßstab zu steuern.

Um den hohen Anforderungen an Compliance, Auditierbarkeit und Governance gerecht zu werden, umfasst die Lösung unter anderem:

Echtzeit-Transparenz über KI-gestützte Finanzprozesse

Zentralisierte Governance- und Richtlinienverwaltung

Lückenlose Audit-Trails für automatisierte Maßnamen

Nachvollziehbare Entscheidungsprotokolle, die Compliance- und Auditanforderungen unterstützen

Human-in-the-Loop-Überwachung für Risikomanagement und Ausnahmefälle

Zentrale Aufsicht über KI-Agenten von BlackLine, Partnern, Kunden sowie Drittanbietern

Die auf offenen Standards basierende und interoperable Finance Control Console ermöglicht Unternehmen eine einheitliche Steuerung von KI-Aktivitäten über ihr gesamtes Finanztechnologie-Ökosystem hinweg. Für CFOs fungiert sie als zentrale Schaltstelle für die Überwachung und Steuerung KI-gestützter Finanzprozesse. Durch die konsequente Durchsetzung von Richtlinien sowie die Erstellung lückenloser, auditierbarer Nachweise unterstützt die Lösung eine schnellere Einführung von KI. Gleichzeitig gewährleistet sie die notwendige Rechenschaftspflicht, um die Integrität von Finanzberichten zu schützen.

„Für CFOs stellt sich heute nicht mehr die Frage, ob KI Finanzaufgaben übernehmen kann. Entscheidend ist vielmehr, ob sichergestellt werden kann, dass sie diese Aufgaben im Einklang mit den für den Finanzbereich erforderlichen Governance-Standards ausführt“, so Jeremy Ung, Chief Technology Officer bei BlackLine. „Aufbauend auf 25 Jahren Erfahrung im Finanz- und Rechnungswesen sowie dem Vertrauen von mehr als 4.300 Kunden weltweit vereint BlackLine KI, Automatisierung, integrierte Kontrollmechanismen und Governance-Funktionen in einer speziell für den gesamten CFO-Bereich entwickelten Plattform. So können Finanzteams ihre Prozesse beschleunigen, ohne Kompromisse bei Vertrauen, Compliance oder Rechenschaftspflicht eingehen zu müssen.“

Start des Vorschauprogramms für die Finance Control Console

BlackLine hat heute den Start seines Vorschauprogramms für die Finance Control Console angekündigt. Das Programm bietet Unternehmenskunden und strategischen Partnern die Möglichkeit, die zukünftige Governance von KI im Finanzwesen aktiv mitzugestalten.

Teilnehmende erhalten frühzeitigen Zugang zu den Funktionen der Finance Control Console, wirken an der Entwicklung von Governance-Rahmenwerken mit und unterstützen die Etablierung neuer Best Practices für Agentic Financial Operations.

Weitere Informationen zur Agentic Financial Operations Platform™ von BlackLine finden Sie auf der Website von BlackLine unter BlackLine.com.

Über BlackLine

BlackLine (Nasdaq: BL) bietet die Vertrauensinfrastruktur für das KI-Zeitalter im Finanzwesen – eine Zukunft, in der Intelligenz, Integrität und Vertrauen Hand in Hand wachsen und die Finanzfunktion die agentenbasierte Ära aktiv gestaltet. Die BlackLine Agentic Financial Operations Platform™, basierend auf Studio360 und Verity™ AI, ermöglicht es dem CFO-Bereich, KI über den gesamten Finanzprozess hinweg zu skalieren – von Record-to-Report über Invoice-to-Cash bis hin zu weiteren geschäftskritischen Abläufen, bei denen die Finanzabteilung die Kontrolle behält und die Integrität jeder Transaktion sicherstellt.

Durch die Vereinheitlichung von Daten, die Einbettung von KI in Finanzprozesse und die Schaffung von Vertrauen bei jeder Maßnahme entwickelt BlackLine das Finanz- und Rechnungswesen weiter – von der bloßen Berichterstattung hin zur Koordination des Geschäftsbereichs in Echtzeit.

Gestützt auf branchenführende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie höchste Sicherheitsstandards vertrauen mehr als 4.300 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen weltweit auf BlackLine, um ihre Finanzorganisationen zukunftssicher aufzustellen. Jetzt wird die Zukunft von der Finanzabteilung gestaltet. Weitere Informationen finden Sie unter blackline.com.

Pressekontakt

Samantha Darilek

VP, Communications

Samantha.darilek@blackline.com