BlackLine® étend sa plateforme Agentic Financial Operations en proposant une infrastructure fiable pour la finance pilotée par IA

LOS ANGELES, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- BlackLine, Inc. (Nasdaq : BL) a annoncé aujourd’hui le lancement de nouvelles fonctionnalités de gouvernance et de supervision au sein de sa plateforme Agentic Financial Operations™, renforçant ainsi l’infrastructure de confiance dont les établissements financiers ont besoin pour déployer, gouverner et faire évoluer l’IA au sein de leur directions financières.

Pour que les équipes financières puissent passer d’une poignée d’agents IA à la gestion de centaines de milliers d’entre eux au sein des applications de BlackLine, des partenaires, des clients et des tiers, l’enjeu ne consiste plus seulement à maitriser la phase d’automatisation, mais plutôt celle de la gouvernance et du contrôle. La console Finance Control™ offre une interface centralisée et un centre de commande conçus pour sécuriser et surveiller les activités des agents à grande échelle, mettre en œuvre les politiques, gérer les risques et garantir la traçabilité au sein de cet écosystème de plus en plus complexe. La console permet de répondre aux exigences strictes des directions financières en matière de conformité et de déclaration en garantissant la transparence et la traçabilité demandées par les équipes.

Intégrer l’IA : un défi majeur

Alors que l’adoption de l’IA s’accélère, les responsables financiers sont confrontés à un défi clair : exploiter pleinement son potentiel sans compromettre l’intégrité financière. Toute action pilotée par l’IA impliquant des données financières doit être traçable, justifiable et conforme aux contrôles établis. Pour intégrer l’IA en toute sécurité dans leurs activités stratégiques, les responsables des directions financières doivent garantir une compréhension totale de l’environnement opérationnel et une gouvernance continue tout en s’assurant de la confiance des auditeurs.

En garantissant une utilisation sûre de l’IA fondée sur la gouvernance, la responsabilité et la transparence, la nouvelle plateforme Agentic Financial Operations étendue de BlackLine permet aux organisations d’accélérer leur adoption de l’IA en toute confiance, tout en conservant le contrôle sur chaque action et chaque résultat.

« Nous sommes convaincus que l’avenir de la finance sera porté par l’IA, mais sous le contrôle des équipes financières », a déclaré Owen Ryan, directeur général de BlackLine. « Les responsables des directions financières n’ont ni la capacité ni la volonté de déléguer leur responsabilité financière à des modèles d’IA non supervisés fonctionnant comme des boîtes noires. » Les organisations qui parviendront à déployer l’IA à grande échelle seront celles qui auront réussi à combiner l’automatisation intelligente avec un rôle de responsabilité et de contrôle rigoureux. « Avec la mise en œuvre de cette infrastructure fiable, BlackLine offre une interface de contrôle autonome permettant aux directions financières d’exploiter l’IA en toute sécurité, de superviser chaque action et de préserver la confiance dans chacun des résultats. »

Les bases d’une exploitation fiable du système Agentic Financial Operations

La plateforme Agentic Financial Operations™ de BlackLine, optimisée par Studio360 et Verity™ AI, fournit les bases opérationnelles nécessaires pour déployer et superviser l’IA de manière sécurisée au sein des directions financières. La plateforme repose sur deux couches fondamentales :

une couche de données indépendante du système qui fait le lien entre les données financières structurées et non structurées, les flux de travail, les politiques, les contrôles et l’environnement opérationnel au sein des différents systèmes de l’entreprise. En associant l’intelligence financière au contexte opérationnel, la plateforme fournit à l’IA les bases nécessaires pour opérer avec précision dans des environnements financiers complexes.

qui fait le lien entre les données financières structurées et non structurées, les flux de travail, les politiques, les contrôles et l’environnement opérationnel au sein des différents systèmes de l’entreprise. En associant l’intelligence financière au contexte opérationnel, la plateforme fournit à l’IA les bases nécessaires pour opérer avec précision dans des environnements financiers complexes. un système d’exploitation financier qui supervise les flux de travail financiers, les agents IA et les services modulaires dans le respect des contrôles, des politiques et des cadres de gouvernance définis par les équipes des directions financières. Les organisations peuvent ainsi automatiser des processus financiers de plus en plus complexes tout en respectant les limites déterministes fixées par la direction financière.

Ces deux fonctionnalités constituent la base opérationnelle nécessaire au déploiement fiable de l’IA au sein du service financier.

Console Finance Control : l’interface de commande pour une IA au service de la finance

La console Finance Control, élément central de la plateforme étendue de BlackLine, offre aux responsables financiers la visibilité, la gouvernance et le contrôle nécessaires pour gérer des opérations financières d’envergure basées sur l’IA.

En adéquation avec les exigences rigoureuses de conformité, d’audit et de gouvernance, cette solution offre :

une visibilité en temps réel sur les opérations financières pilotées par IA,

une gouvernance et une gestion des politiques centralisées,

des pistes d’audit de bout en bout pour les actions automatisées,

des registres de décisions étayées qui répondent aux exigences de conformité et d’audit.

Implication humaine dans la surveillance des risques et la gestion des exceptions

Supervision des agents IA développés par BlackLine, des partenaires, des clients ou des tiers

Conçue sur un modèle ouvert et interopérable, la console Finance Control permet aux organisations de superviser de manière cohérente les activités pilotées par IA au sein de leur écosystème technologique financier. Elle offre une interface de commande centralisée aux responsables des directions financières, leur permettant de superviser les opérations financières pilotées par IA. En garantissant le respect des politiques en place avec la tenue de registres auditables, cette solution accélère l’adoption de l’IA tout en préservant le contrôle nécessaire pour garantir l’intégrité des registres financiers.

« Aujourd’hui, l’enjeu pour les responsables des directions financières n’est plus de savoir si l’IA est capable d’effectuer des tâches financières, mais plutôt de déterminer si l’on peut lui faire confiance pour accomplir ces tâches dans le respect des normes de gouvernance requises par la fonction financière », a déclaré Jeremy Ung, directeur des technologies chez BlackLine. « Fort de 25 ans d’expérience dans les processus financiers, avec plus de 4 300 clients à travers le monde, BlackLine réunit intelligence artificielle, automatisation, contrôles intégrés et gouvernance au sein d’une plateforme spécialement conçue pour les services financiers. Ces derniers peuvent ainsi évoluer plus rapidement sans rien sacrifier en termes de confiance, conformité ou responsabilité. »

Lancement du programme-test de prévisualisation de la console Finance Control

BlackLine a annoncé aujourd’hui le lancement de son programme-test de la console Finance Control, offrant ainsi à ses clients professionnels et à ses partenaires stratégiques l’opportunité de contribuer à façonner l’avenir de la gouvernance de l’IA dans le domaine financier.

Les participants bénéficieront d’un accès anticipé aux fonctionnalités de la console Finance Control, avec la possibilité de contribuer à l’élaboration des cadres de gouvernance et à la définition des meilleures pratiques émergentes pour l’utilisation d’Agentic Financial Operations.

Pour en savoir plus sur la plateforme Agentic Financial Operations de BlackLine, consultez le site BlackLine.com.

À propos de BlackLine

BlackLine (Nasdaq : BL) fournit l’infrastructure de confiance pour la finance pilotée par IA et permet aux directions financières d’entrer dans l’ère agentique en s’appuyant sur l’intelligence, l’intégrité et la confiance. Optimisée par Studio360™ et Verity™ AI, la plateforme Agentic Financial Operations™ de BlackLine permet aux directions financières de déployer l’IA à grande échelle dans les processus « Record-to-Report », « Invoice-to-Cash », en assurent la gouvernance à chaque étape et en garantissent l’intégrité dans l’ensemble des opérations financières.

En unifiant les données et en intégrant l’IA dans un processus fiable à chaque étape, BlackLine fait évoluer la finance et la comptabilité en les faisant passer d’une simple fonction de reporting de l’activité à son orchestration en temps réel.

Grâce à des investissements en recherche et développement à la pointe du secteur et des pratiques de sécurité haut de gamme, plus de 4 300 clients issus de multiples secteurs s’associent à BlackLine pour mener leurs organisations vers l’avenir. La finance prend le contrôle. Pour en savoir plus, consultez le site blackline.com.

Contact presse

Samantha Darilek

Vice-présidente, Communications

Samantha.darilek@blackline.com