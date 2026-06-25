Groupe IT Link : Paiement du dividende 2025 - Modalité de la mise en paiement du dividende

Communiqué Financier

Le Kremlin-Bicêtre, le 25 juin 2026





Mise en paiement du dividende 2025





L’Assemblée générale des actionnaires de IT Link SA, réunie le 25 juin 2026 au siège social sous la présidence de M. Éric Guillard, a décidé de fixer le dividende au titre de l'exercice 2025 à 0,50 euros par action avec une mise en paiement en numéraire.

La date du détachement est fixée au 6 juillet 2026. La mise en paiement interviendra le 8 juillet 2026.





IT LINK publiera son chiffre d’affaires du premier semestre 2026, le 6 août 2026.





A propos d’IT Link

Le Groupe IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis plus de trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : transformer l’innovation technologique en valeur métier.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation, sur l’ensemble de la chaîne de valeur des systèmes connectés « du capteur à l’application métier ».

Le Groupe IT Link c’est plus de 850 collaborateurs présents sur 15 agences en Europe, au Maroc et au Canada, une direction technique de pointe, 4 centres de R&D et quatre marques : IT Link, NRX, RADèS et Ciao Technologies.

IT LINK est cotée sur EURONEXT GROWTH (ISIN FR0000072597)

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