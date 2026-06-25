La Croix-Rouge canadienne recueille des dons pour apporter de l’aide dans la foulée des séismes au Vénézuéla

OTTAWA, Ontario, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a mis sur pied le Fonds de secours : Séismes au Vénézuéla afin de prêter assistance aux personnes éprouvées par la récente catastrophe.

La Croix-Rouge s’emploie à acheminer le plus rapidement possible de l’aide aux personnes touchées par les séismes au Vénézuéla. Les dons amassés permettront à la Croix-Rouge d’offrir des secours immédiats, d’appuyer le rétablissement ainsi que de renforcer la préparation et la résilience des communautés en prévision de futures situations d'urgence dans la région touchée et les environs. Une fois les besoins urgents comblés, ces fonds pourraient être utilisés pour renforcer la capacité à intervenir rapidement lors d’autres catastrophes.

Ceux et celles qui souhaitent verser un don au Fonds de secours : Séismes au Vénézuéla peuvent le faire en ligne, à l’adresse www.croixrouge.ca ou par téléphone en composant le 1 800 418-1111.

Ressources supplémentaires

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Demandes de renseignements sur les dons faits à la Croix-Rouge : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

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Au pays ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.

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