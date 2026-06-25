Lysander Funds Limited annonce un changement du niveau de risque du Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Triasima Lysander

TORONTO, 25 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lysander Funds Limited (« Lysander ») a annoncé aujourd’hui un changement du niveau de risque du Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Triasima Lysander.

Conformément à la méthode de classification du risque de placement prescrite par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, Lysander a modifié le niveau de risque de placement du Fonds d’actions canadiennes à petite capitalisation Triasima Lysander, qui passe de « moyen à élevé » à « élevé ».

Aucune modification n’a été apportée à l’objectif de placement de ce fonds.



Lysander est le fiduciaire et gestionnaire de fonds d’investissement des fonds susmentionnés. Le siège de Lysander est situé au 3080, rue Yonge, bureau 4000, Toronto (Ontario) M4N 3N1.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Lysander, veuillez visiter le site www.lysanderfunds.com, envoyer un courriel à l’adresse manager@lysanderfunds.com, ou communiquer avec Lysander par téléphone au 1 877 308-6979.

Richard Usher-Jones

Président

Lysander Funds Limited

Tél. : 416 640-4275

Téléc. : 416 855-6515

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