Communiqué de presse

25 juin 2026 - N° 14

SCOR prend acte de la sentence arbitrale confirmant la validité des traités de rétrocession conclus avec Covéa en juin 2021

SCOR prend acte de la sentence rendue le 25 juin 2026 par le tribunal arbitral dans le cadre de la procédure engagée en 2022 visant à obtenir l’exécution des traités de rétrocession conclus avec Covéa en juin 2021.

Ces traités organisent la cession à Covéa de 30 % du portefeuille Life & Health détenu par les entités irlandaises de SCOR au 31 décembre 2020.

Le tribunal arbitral confirme la validité des traités, dont l’exécution se poursuivra conformément à leurs modalités.

Le tribunal a en outre jugé qu’il était équitable d’indemniser Covéa à hauteur de 488,3 millions de dollars. Après prise en compte de provisions, l’impact sur le résultat net de SCOR au deuxième trimestre 2026 sera d’environ 50 millions d’euros, sans incidence négative sur le ratio de solvabilité ou la liquidité.

SCOR se consacre à la mise en œuvre de la dernière année de son plan Forward 2026, en maintenant l’accent sur la résilience de son bilan et sur la discipline de souscription dans un marché plus concurrentiel.

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SCOR, un réassureur mondial de premier plan







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media@scor.com







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Thomas Fossard

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