CGTN : Comment la Chine transforme-t-elle les récoltes abondantes en prospérité durable pour les agriculteurs ?

PÉKIN, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À la suite de la tournée d’inspection du président chinois Xi Jinping à Dezhou, dans la province du Shandong, à l’est de la Chine, CGTN publie un article expliquant comment la Chine transforme les récoltes record en prospérité durable pour les agriculteurs. L’article met en lumière les efforts du pays pour renforcer sa sécurité alimentaire, promouvoir la revitalisation des zones rurales et veiller à ce que les bénéfices du développement profitent aux communautés locales.

Quelques clics sur un smartphone suffisent désormais pour vendre sa récolte de blé.

Cet été, Wang Xiugang, agriculteur du comté de Xiajin, dans la ville de Dezhou, n’a plus eu besoin de passer des heures à faire la queue dans un centre de collecte de céréales. Grâce à une application mobile, il peut réserver un créneau de livraison, consulter les prix, suivre les résultats des contrôles qualité et finaliser l’ensemble du processus de vente ; de la pesée au paiement ; en une trentaine de minutes.

Ce passage de l’attente physique à la vente de céréales du bout des doigts illustre les progrès constants de la modernisation agricole en Chine.

Pour le président chinois Xi Jinping, les questions liées à l’agriculture, aux zones rurales et aux agriculteurs figurent depuis longtemps parmi les priorités de la gouvernance nationale. Lors de sa visite d’inspection à Dezhou mercredi, il a souligné que la modernisation de l’agriculture et des campagnes constituait un élément essentiel de la modernisation globale de la Chine et a appelé à la mise en œuvre de mesures concrètes pour renforcer ce secteur.

Garantir la sécurité alimentaire du pays

« Assurer un approvisionnement stable en céréales et en autres produits agricoles essentiels constitue la priorité absolue de la production agricole », a déclaré Xi Jinping lors de sa visite de terres agricoles à Dezhou.

Ces propos revêtent une importance particulière dans une ville souvent considérée comme l’un des principaux greniers à céréales de la Chine. Bien qu’elle couvre un peu plus de 10 000 kilomètres carrés, Dezhou produit plus d’un kilogramme sur chaque centaine de kilogrammes de céréales récoltées à l’échelle nationale.

Ces dernières années, Dezhou est devenue un terrain d’expérimentation pour l’amélioration de la productivité agricole. Lancé en 2021 par les autorités municipales afin de contribuer à la sécurité alimentaire nationale, le programme « Dunbanliang » vise à produire plus de 1,5 tonne de céréales par mu chinois (environ 0,0667 hectare). Deux ans plus tard, Dezhou a créé la première zone de démonstration « Dunbanliang » d’un million de mu du pays.

Ces progrès reposent sur le développement de terres agricoles de haute qualité, la modernisation des systèmes d’irrigation, l’amélioration des variétés de semences ainsi que l’intégration de technologies combinant gestion de l’eau et fertilisation. En 2025, les surfaces agricoles répondant aux critères du programme « Dunbanliang » avaient atteint 1,58 million de mu à Dezhou.

Cette initiative s’inscrit dans un effort national plus vaste. Plus de 90 % de la récolte céréalière estivale de la Chine a déjà été réalisée cette année, et une nouvelle récolte exceptionnelle semble pratiquement assurée.

Transformer les récoltes en amélioration concrète des conditions de vie

Produire davantage de céréales n’est toutefois qu’une partie de l’équation.

Pour de nombreux agriculteurs, les difficultés commencent après la récolte. Le manque d’espaces de séchage, les pertes liées au stockage et la volatilité des prix du marché peuvent réduire significativement leurs revenus.

Dans le comté de Wucheng, également situé à Dezhou, les autorités locales ont mis en place un modèle de « banque de céréales » afin de répondre à ces problématiques. Les agriculteurs peuvent y stocker leur production, la faire sécher dans des conditions professionnelles et choisir le moment le plus opportun pour la vendre, réduisant ainsi les pertes et améliorant leurs revenus.

Cette initiative illustre une vision plus large de la modernisation agricole et rurale portée par la Chine. L’objectif n’est pas seulement d’accroître la production agricole, mais aussi de favoriser la revitalisation des territoires ruraux et de permettre aux agriculteurs de bénéficier pleinement des fruits de la modernisation.

Cet objectif était au cœur de la visite de Xi Jinping.

Au domicile de Yu Xinhu, habitant du village de Xiyujia, le président s’est entretenu avec la famille et s’est renseigné sur leur vie quotidienne, leur emploi et leurs revenus, la santé des personnes âgées du foyer ainsi que la scolarité des enfants. Ces questions mettent en évidence un indicateur essentiel du développement rural : l’amélioration concrète des conditions de vie des agriculteurs.

Dans le village de Xiyujia, ces progrès deviennent de plus en plus visibles. Grâce au développement intégré du commerce électronique, du tourisme et des industries culturelles, plus de 3 000 habitants des environs bénéficient aujourd’hui des opportunités générées par la croissance locale. Un centre de diffusion en direct (« livestreaming ») génère environ un million de yuans de revenus collectifs annuels pour le village, tandis que les programmes de tourisme éducatif attirent plus de 20 000 visiteurs chaque année.

Comme l’a déclaré Xi Jinping aux habitants avant son départ, l’objectif ultime de la modernisation est de répondre aux aspirations de la population à une vie meilleure. Le véritable succès d’une récolte abondante ne se mesure pas seulement à la quantité de céréales produites, mais aussi à la prospérité et aux opportunités qu’elle apporte à celles et ceux qui la cultivent.