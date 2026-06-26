KBC Groupe: KBC réalise une opération de transfert de risque significatif sur un portefeuille de crédits corporate de 1,25 milliard d’euros

Dans le cadre de sa politique d’allocation du capital et de sa stratégie visant à optimiser les actifs pondérés par les risques (RWA) afin de renforcer sa position en capital et de soutenir sa croissance future, KBC a réalisé une deuxième opération de transfert de risque significatif portant sur un portefeuille de crédits corporate de 1,25 milliard d’euros.

L’opération a été structurée via le placement de titres liés à des crédits (« credit-linked notes ») auprès d’investisseurs institutionnels, permettant le transfert de l’exposition au risque de première perte sur un portefeuille de 1,25 milliard d’euros octroyé par la division de banque d’entreprises de KBC Bank.

Cette opération devrait entraîner une réduction des actifs pondérés par les risques d’environ 0,7 milliard d’euros et augmenter le ratio CET1 « fully loaded » non plafonné de KBC Group d’environ 8 points de base à partir du deuxième trimestre 2026.









* Ce communiqué contient des informations soumises à la réglementation sur la transparence des entreprises cotées en Bourse.

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