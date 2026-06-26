Egide - Résultats annuels au 31 décembre 2025

, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bollène, France, le 26 juin 2026 – 08 :00 (CET)

Communiqué de presse

Résultats annuels au 31 décembre 2025

RETOUR À UN EBITDA POSITIF ET POURSUITE DU RECENTRAGE STRATÉGIQUE

Chiffre d’affaires consolidé : 31,3 M€ , en croissance de +4%

, en croissance de +4% EBITDA consolidé : +0,7 M€ (vs. -0,4 M€ en 2024)

(vs. -0,4 M€ en 2024) Résultat net part du Groupe : -3,1 M€, impacté par Santier

impacté par Santier Amélioration du BFR : 36 jours vs 62 jours (2024)

vs 62 jours (2024) Réduction de l’endettement financier net : 5,4 M€ ( vs 7,5 M€ en 2024)

vs 7,5 M€ en 2024) Regroupement des activités en Amérique du Nord sur le site de Cambridge (MD, USA)

Nomination de Bertrand Marty en qualité de Directeur Financier Groupe





Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles, publie ses résultats annuels consolidés 2025. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 31,34 M€, en progression de 4 % par rapport à 2024, et a renoué avec un EBITDA positif de 0,70 M€, contre -0,45 M€ un an plus tôt.

« L’exercice 2025 marque une étape structurante pour Egide, avec une progression de l’activité, le retour à un EBITDA positif et des premiers effets visibles de notre discipline opérationnelle. Dans un environnement porteur sur nos marchés stratégiques, nous poursuivons notre recentrage sur les applications critiques et l’adaptation de notre dispositif industriel afin de renforcer durablement notre compétitivité et notre trajectoire de redressement. »

Ignace Dupon, Directeur Général du Groupe Egide

Le Conseil d’Administration du Groupe Egide, réuni en séance le 25 juin 2026 sous la présidence de Philippe BENSUSSAN, a examiné et arrêté les comptes de l’exercice 2025 en présence des commissaires aux comptes. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sera émis après finalisation des procédures requises pour la publication du Rapport Financier Annuel.

RESULTATS ANNUELS 2025 - PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

Compte de résultat consolidé au 31 décembre 2025

En M€ 2025 2024 Variation CHIFFRE D’AFFAIRES 31,34 30,01 +4% EBITDA (brut) 0,70 -0,45 +1,1 M€ RESULTAT D’EXPLOITATION -2,04 -2,01 stable RESULTAT FINANCIER -1,07 -0,69 -0,4 M€ RESULTAT NET PART DU GROUPE -3,11 -2,37 -0,7 M€

Les comptes 2025 intègrent Santier Inc. dans le périmètre de consolidation. La fermeture du site de San Diego, annoncée postérieurement à la clôture, constitue un événement 2026 et n’a pas conduit à la présentation de données pro forma dans les comptes 2025. Pour mémoire, les comptes consolidés 2025 sont établis conformément au règlement ANC n° 2024-05 (French GAAP).

Chiffre d’affaires annuel consolidé au 31 décembre 2025

CA (en M€)



31/12/2025* 31/12/2024 Variation Var. à base C.** M€ % CA M€ % CA M€ % % Egide SA 16,50 53% 14,78 49% 1,72 12% 12% Egide USA 10,75 34% 8,30 28% 2,45 29% 35% Santier 4,09 13% 6,93 23% -2,84 -41% -38% Groupe Egide 31,34 100% 30,01 100% 1,33 4% 7%

** : A taux de change constants

EBITDA par filiale au 31 décembre 2025

EBITDA

(En K€)



31/12/2025 31/12/2024 Variation K€ K€ K€ Egide SA 1 262 473 789 Egide USA 1 132 -1 126 2 258 Santier -1 672 217 -1 889 Egide USA LLC (holding)* -21 -9 -12 Groupe Egide 701 -446 1 147

*Egide USA LLC (holding) correspond à la société holding américaine qui détient Egide USA et Santier.

Son EBITDA reflète uniquement les coûts de structure de cette entité

Analyse de la performance opérationnelle

En 2025, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’est établi à 31,3 M€, en hausse de 4% par rapport à 2024. Cette progression est portée par Egide SA (+1,7 M€ vs.2024 / +12%) et Egide USA (+2,5 M€ vs. 2024 / +30%) tandis que Santier a enregistré un recul marqué de son activité (-2,8 M€ / -41%) à la suite de l’arrêt de plusieurs programmes à forte valeur ajoutée avec des clients de premier plan aux États-Unis et en Asie.

L’EBITDA Groupe 2025 ressort positif à + 0,7 M€, en amélioration de + 1,1 M€ par rapport à 2024, grâce à la performance d’Egide SA (EBITDA à 1,26 M€) et d’Egide USA (1,1 M€), en nette progression par rapport à 2024, mais qui ne compense pas intégralement l’EBITDA négatif de Santier (-1,7 M€), impacté par la baisse de son activité.

Le résultat financier 2025 est négatif à hauteur de -1,1 M€ principalement constitué de charges d’intérêt (0,6 M€) et provision pour risque de change (0,5 M€). La perte nette ressort à -3,1 M€, contre -2,4 M€ en 2024, sous l’effet de la contribution négative de Santier et d’un résultat financier défavorable, malgré l’amélioration de la performance opérationnelle.

Structure financière et bilan consolidé au 31 décembre 2025

Actif (k€) 31/12/2025 31/12/2024 Passif (k€) 31/12/2025 31/12/2024 Actif immobilisé 6 543 8 213 Capitaux propres 3 247 6 152 Immobilisations incorporelles 3 5 Capital 9 812 9 800 Immobilisations corporelles 6 068 7 632 Primes liées au capital 1 116 1 115 Immobilisations financières 473 576 Réserves (4 571) (2 387) Résultat net (Part du groupe) (3 109) (2 375) Actif circulant 13 647 15 987 Autres fonds propres 395 459 Stocks et en-cours 6 242 8 044 Provisions 1 480 541 Clients et comptes rattachés 2 642 3 081 Passif courant 15 067 17 047 Autres créances et Cpt de regul. 2 780 3 014 Dettes financières 7 397 9 357 Trésorerie 1 983 1 848 Dettes fournisseurs 5 793 5 991 Autres dettes et Cpts de régul. 1 878 1 698 Total Actif 20 191 24 199 Total Passif 20 191 24 199

Le total du bilan s’établit à 20,2 M€ au 31 décembre 2025, contre 24,2 M€ en 2024. Cette évolution reflète principalement la baisse de l’actif circulant, liée à la réduction des stocks et en-cours et de l’encours clients, ainsi que le recul des immobilisations corporelles sous l’effet de leur amortissement.

Les capitaux propres au 31 décembre 2025 s’élèvent à 3,25 M€ après prise en compte de la perte de l’exercice 2025. Les provisions progressent à 1,48 M€ (contre 0,54 M€), sous l’effet notamment de la constatation d’une provision pour pertes de change et de la hausse des provisions pour risques.

Le Besoin en Fonds de Roulement du Groupe s’améliore significativement passant de 5,1 M€ (62 jours de chiffre d’affaires annuel) au 31/12/2024 à 3,1 M€ (36 jours de chiffre d’affaires annuel) au 31/12/2025, sous l’effet d’une meilleure gestion des stocks et une réduction de l’encours client.

Dans ce contexte, l’endettement financier net diminue sensiblement, passant de 7,5 M€ au 31 décembre 2024 à 5,4 M€ au 31 décembre 2025.

Evénements post-clôture

Regroupement des activités en Amérique du Nord

Le 20 mars 2026, le Groupe a annoncé le regroupement de ses opérations industrielles américaines sur le site d’Egide USA (Cambridge, Maryland), accompagné de la fermeture programmée du site de Santier (San Diego, Californie) et du transfert progressif d’activités correspondantes vers Egide USA.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie de recentrage du Groupe sur son cœur de métier de boîtiers et solutions d’interconnexions hermétiques, de simplification de l’organisation industrielle du Groupe en Amérique du Nord et vise à renforcer sa compétitivité ainsi que sa performance opérationnelle.

La transition se poursuit de manière progressive, en coordination avec les clients concernés, afin d’assurer la continuité de service.

La production sur le site de San Diego a été arrêtée fin avril 2026. La fermeture effective du site, interviendra au cours de l’été 2026, après diverses opérations, dont celle de nettoyage.

Situation géopolitique au Moyen-Orient

L’évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient constitue un facteur d’attention pour le Groupe, compte tenu de ses effets potentiels sur l’environnement économique, les conditions de marché et, plus généralement, l’activité de certaines zones ou certains clients exposés.

Nomination de Bertrand MARTY au poste de Directeur Financier Groupe

Le Groupe Egide annonce la nomination de M. Bertrand MARTY en qualité de Directeur Financier Groupe. Cette nomination s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’organisation du Groupe et de l’accompagnement de sa trajectoire de transformation.

Bertrand MARTY dispose de 25 ans d’expérience en direction financière, contrôle de gestion et audit, acquise au sein d’environnements industriels internationaux, multi‑sites et multi‑culturels.

Il a occupé des fonctions de direction financière au sein du groupe Eramet, notamment en tant que Directeur du contrôle de gestion et membre du comité de direction d’Erasteel, et a précédemment exercé en tant que Directeur Financier chez Valeo India (VSS) ainsi que chez PWC Afrique, avec une forte expertise en pilotage financier, transformation et gestion de projets industriels complexes.

PERSPECTIVES

Le Groupe poursuit son recentrage sur ses marchés stratégiques, notamment la Défense et l’Aérospatial, ainsi que sur les applications à forte intensité technologique, dont l’Imagerie Thermique constitue un moteur structurant de développement.

Dans un environnement marqué par des tensions géopolitiques persistantes et par le renforcement des politiques de souveraineté en Europe, la dynamique des marchés de la Défense constitue un facteur de soutien à l’activité du Groupe.

Le Groupe entend s’appuyer sur la diversification de son portefeuille clients et produits, ainsi que sur son positionnement sur les applications critiques pour soutenir son développement et renforcer progressivement la résilience de son modèle d’affaires.

La rationalisation du dispositif industriel en Amérique du Nord, avec la fermeture du site de Santier et le regroupement de ses opérations sur le site d’Egide USA à Cambridge devrait contribuer à l’amélioration progressive de sa performance opérationnelle et financière.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Le Rapport Financier Annuel 2025 sera mis à disposition des actionnaires à compter du 30 juin 2026. Le Groupe communiquera également, postérieurement à cette publication, sur l’évolution de sa situation au regard du dispositif dit de « penalty bench ».

CALENDRIER FINANCIER 2026

Informations Dates Mise à disposition du Rapport Financier Annuel 2025 30 juin 2026 Assemblée générale Annuelle 10 septembre 2026 Chiffre d'affaires semestriel 2026 27 juillet 2026 (avant bourse) Résultats semestriel 2026 19 octobre 2026 (avant bourse)

A propos du Groupe Egide - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d’envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et solutions d’interconnexions hermétiques pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

Egide est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

CONTACTS

GROUPE EGIDE

Direction Financière et Relations investisseurs : Bertrand MARTY - infofi@fr.egide-group.com

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, ne constituant pas des garanties de performances futures et sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe Egide ainsi qu’à l'environnement dans lequel le Groupe Egide évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer de ceux décrits ou projetés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le

Chapitre 3 « analyse des principaux risques » du Rapport Annuel Financier 2025 qui sera disponible en ligne sur le site internet de la société. Les déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse.

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