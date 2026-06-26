Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest

Med virkning fra den 26. juni 2026 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.
Prospektet er opdateret med følgende ændringer:
- Opdaterede skatteoplysninger og risikofaktorer
- Opdateringer i afsnittet om ansvarlige investeringer
- Opdaterede emissionstillæg og indløsningsfradrag for en række afdelinger, herunder andelsklasser
- Tim Galberg-Lund indsat som filialbestyrer pr. 1. august 2026
Prospektet kan findes på https://www.nordeafunds.com/da
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy
Josefin Degerholm CEO, Nordea Funds Ltd.