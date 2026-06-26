Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest

 | Source: Nordea Fund Management, filial af Nordea funds Oy, Finland Nordea Fund Management, filial af Nordea funds Oy, Finland

Med virkning fra den 26. juni 2026 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.

Prospektet er opdateret med følgende ændringer:

  • Opdaterede skatteoplysninger og risikofaktorer
  • Opdateringer i afsnittet om ansvarlige investeringer
  • Opdaterede emissionstillæg og indløsningsfradrag for en række afdelinger, herunder andelsklasser
  • Tim Galberg-Lund indsat som filialbestyrer pr. 1. august 2026

Prospektet kan findes på https://www.nordeafunds.com/da

Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy
Josefin Degerholm CEO, Nordea Funds Ltd.


GlobeNewswire

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