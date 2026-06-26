Sentauto publie une analyse de l´article intitulé « Where FREELANDER 8 Fits: A BrandNew SUV Combines British Premium, Intelligent and AllTerrain Capability » (Le positionnement du FREELANDER 8 : un nouveau SUV alliant raffinement britannique, intelligence embarquée et capacités tout terrain)

PÉKIN, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentauto Automotive Communication Company a publié un article intitulé « Where FREELANDER 8 Fits: A Brand-New SUV Combines British Premium, Intelligent and All-Terrain Capability » (Le positionnement du FREELANDER 8 : un tout nouveau SUV associant raffinement britannique, intelligence et capacités tout-terrain). L’article est disponible dans son intégralité à l’adresse suivante : https://www.sentauto.com/news/924.html.

Cette analyse examine le positionnement du nouveau SUV premium FREELANDER 8. Le marché actuel des SUV est divisé entre les modèles tout-terrain purs et durs et les modèles de luxe plutôt destinés à un usage routier, alors que les consommateurs souhaitent bénéficier du meilleur des deux mondes. Ce SUV de taille moyenne à grande (5 118 mm de long) entend combler cette lacune du marché. Équipé du système tout-terrain i-ATS et de la puce Snapdragon 8295P dédiée à l’habitacle intelligent, le FREELANDER 8 revendique l’héritage du savoir-faire britannique dans le segment premium. Il vise à concilier confort urbain, aptitude aux longs trajets et véritables capacités de franchissement, sans contraindre les acheteurs à choisir entre ces différents usages.

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Lilia Gao / Sentauto Automotive Communication Company

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