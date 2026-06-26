Olli Tång nimitetty SATOn liiketoimintajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi

SATO Oyj, Pörssitiedote 26.6.2026 klo 12.15

DI Olli Tång on nimitetty SATO Oyj:n asuntoliiketoiminnasta vastaavaksi liiketoimintajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1. syyskuuta 2026 alkaen.

Olli Tång on työskennellyt SATOssa vuodesta 2020 saakka, viimeiset kolme vuotta myyntijohtajana ja ennen sitä SATOn Pietarin aluejohtajana. Ennen SATOa Tång on työskennellyt kiinteistöalla muun muassa SRV:llä.

Uudessa roolissaan Tång vastaa yhtiön vuokra-asuntoliiketoiminnan kannattavuudesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja operatiivisesta toiminnasta sekä asuntoliiketoiminnan kehittämisestä. Tehtävässään hän raportoi toimitusjohtaja Antti Aarniolle.

”Olen erittäin iloinen siitä, että pystyimme täyttämään tämän avainroolin talon sisältä. Ollilla on laaja kokemus toimialasta, SATOn eri tehtävistä ja erinomaiset edellytykset jatkaa liiketoiminnan kehittämistä entistäkin asiakaslähtöisempään ja dataohjautuvampaan suuntaan. Toivotan Ollille parhainta menestystä uudessa tehtävässään”, sanoo Antti Aarnio, SATOn toimitusjohtaja.

Asuntoliiketoiminnan nykyinen liiketoimintajohtaja, Elina Vaurasalo, on siirtynyt omasta pyynnöstään 1. kesäkuuta alkaen SATOn Turun liiketoiminnasta vastaavaksi aluejohtajaksi. Hän jatkaa asuntoliiketoiminnan johdossa oman toimensa ohessa 31. elokuuta 2026 saakka.

”Haluan kiittää lämpimästi Elinaa erinomaisesta työstä asuntoliiketoiminnan ruorissa. Hänen aikanaan olemme saaneet käännettyä SATOkotien asukkaiden asiakastyytyväisyyden uusille urille ja tehneet merkittäviä uudistuksia liiketoiminnassamme. Toivotan myös hänelle menestystä uudessa roolissaan”, Aarnio jatkaa.

SATOn johtoryhmän muodostavat 1.9.2026 alkaen:

Antti Aarnio, toimitusjohtaja

Markku Honkasalo, talousjohtaja

Arto Aalto, liiketoimintajohtaja, investoinnit

Laura Laamanen, kaupallinen johtaja

Olli Tång, liiketoimintajohtaja, asuntoliiketoiminta



Lisätietoja:

Olli Tång, liiketoimintajohtaja, asuntoliiketoiminta (1.9.2026 alkaen), p. 020 134 4071

Antti Aarnio, toimitusjohtaja, p. 020 134 4200

SATOn sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sato.fi.

www.sato.fi



SATO Oyj



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 500 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täytti 85 vuotta. www.sato.fi

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