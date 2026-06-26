Air Canada donne le coup d’envoi à la saison des voyages estivaux en mettant à l’honneur le meilleur du Canada

La société aérienne propose un horaire d’été complet comprenant plus de 50 destinations incontournables au Canada, afin de permettre aux clients d’explorer le pays, de retrouver leurs proches et de profiter du meilleur de la saison

Partout au pays, les équipes d’Air Canada sont prêtes à accueillir chaleureusement davantage de clients à bord alors que débute la saison la plus achalandée de l’année

Un accueil chaleureux, un confort accru et des surprises à l’occasion de la fête du Canada, jumelés à des outils numériques et à de nouvelles offres à bord pour une célébration toute spéciale du pays par son fier transporteur national



MONTRÉAL, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada s’attend à accueillir plus d’un million de clients à bord au cours de la semaine prochaine, alors qu’elle entame la saison estivale avec un horaire complet de vols au Canada. Proposant plus de 50 destinations au Canada, la société aérienne met à l’honneur le meilleur du pays, d’un océan à l’autre et au-delà, en permettant aux Canadiens de se réunir et de découvrir les lieux et les expériences qui font du Canada un endroit si spécial pour nous tous. À l’approche de la fête du Canada, les clients peuvent s’attendre à des petites attentions tout au long de leur expérience de voyage, reflétant la fierté que ressent chaque employé de représenter le transporteur national de notre pays.





« Pour de nombreux Canadiens, les vacances d’été sont l’occasion d’explorer, de découvrir et de vivre des expériences ensemble, que ce soit au Canada ou en visitant des sites historiques à l’étranger, comme Juno Beach en France, a déclaré Tom Stevens, vice-président – Expérience et Exploitation – Service clientèle d’Air Canada. Nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans les voyages des Canadiens. Nous sommes prêts pour la haute saison estivale, et nos équipes ont à cœur d’accompagner nos clients avec un véritable sentiment de fierté canadienne, tout en faisant rayonner dans le monde ce que le pays a de meilleur à offrir. »

Un accueil chaleureux – de l’aéroport jusqu’à votre destination

Que ce soit dans les aérogares très fréquentées ou à 10 000 mètres d’altitude, Air Canada s’engage à améliorer chaque étape du voyage de ses clients. Cet été, les clients peuvent s’attendre à un soutien actif et à un accueil chaleureux, typiquement canadien : assistance attentionnée et personnalisée pour les familles, les personnes âgées et les clients handicapés, salons haut de gamme et spécialités locales soigneusement sélectionnées.

À l’aéroport : des espaces haut de gamme et un soutien manifeste

Salons et Cafés Air Canada : les clients admissibles peuvent se détendre avant leur vol dans les espaces haut de gamme d’Air Canada, dont les salons Feuille d’érable récemment rénovés à Montréal et les nouveaux Cafés Air Canada à Vancouver, Montréal et Québec, ainsi que nos suites Signature Air Canada à Toronto et à Vancouver.

les clients admissibles peuvent se détendre avant leur vol dans les espaces haut de gamme d’Air Canada, dont les salons Feuille d’érable récemment rénovés à Montréal et les nouveaux Cafés Air Canada à Vancouver, Montréal et Québec, ainsi que nos suites Signature Air Canada à Toronto et à Vancouver. Avantages d’Aéroplan et du Club Avolta : à compter du 30 juin 2026, les membres Aéroplan pourront obtenir des primes et profiter d’offres exclusives dans les points de vente participants des aéroports, qu’ils souhaitent acheter un magazine avant leur vol ou se procurer leurs produits hors taxes préférés grâce à l’application Avolta.

à compter du 30 juin 2026, les membres Aéroplan pourront obtenir des primes et profiter d’offres exclusives dans les points de vente participants des aéroports, qu’ils souhaitent acheter un magazine avant leur vol ou se procurer leurs produits hors taxes préférés grâce à l’application Avolta. Assistance attentionnée et personnalisée : un accompagnement sur place personnalisé pour les familles, les personnes âgées, les enfants non accompagnés et les clients ayant besoin d’aide supplémentaire.

un accompagnement sur place personnalisé pour les familles, les personnes âgées, les enfants non accompagnés et les clients ayant besoin d’aide supplémentaire. Progrès quant à l’accessibilité des voyages : au cours des trois dernières années, Air Canada a réalisé d’importants progrès dans son parcours pour rendre les voyages plus accessibles pour tous en améliorant les services, en donnant de la formation aux employés et en mettant en place des programmes qui soutiennent les clients handicapés. Ces initiatives sont le fruit d’un processus de consultation et de collaboration avec la communauté des personnes handicapées et des défenseurs de l’accessibilité.

À bord : une expérience rehaussée typiquement canadienne

Saveurs du Canada : commencez votre voyage avec des collations de qualité, de la bière et du vin offerts gratuitement, sans oublier les nouveaux spiritueux canadiens, les bières locales (notamment Molson Canadian et Creemore Springs) et les nouveaux mini-biscuits Célébration à l’érable de Leclerc, une délicieuse gourmandise proposée à bord des vols internationaux au départ du Canada, à compter du 1 er juillet.

commencez votre voyage avec des collations de qualité, de la bière et du vin offerts gratuitement, sans oublier les nouveaux spiritueux canadiens, les bières locales (notamment Molson Canadian et Creemore Springs) et les nouveaux mini-biscuits Célébration à l’érable de Leclerc, une délicieuse gourmandise proposée à bord des vols internationaux au départ du Canada, à compter du 1 juillet. Contenu canadien : le système de divertissements à bord d’Air Canada, ayant reçu la Cote cinq étoiles de l’APEX, propose une sélection de contenu canadien, dont la série documentaire de voyage How I Got Here, commanditée par Air Canada.

le système de divertissements à bord d’Air Canada, ayant reçu la Cote cinq étoiles de l’APEX, propose une sélection de contenu canadien, dont la série documentaire de voyage How I Got Here, commanditée par Air Canada. Connectivité d’un océan à l’autre : les membres Aéroplan, les membres MileagePlus de United Airlines et les clients voyageant en Classe affaires peuvent rester connectés grâce au Wi-Fi rapide et gratuit permettant la diffusion de contenu en continu à bord des vols en Amérique du Nord et pour les destinations soleil. Commandité par Bell.

les membres Aéroplan, les membres MileagePlus de United Airlines et les clients voyageant en Classe affaires peuvent rester connectés grâce au Wi-Fi rapide et gratuit permettant la diffusion de contenu en continu à bord des vols en Amérique du Nord et pour les destinations soleil. Commandité par Bell. Confort canadien : les clients de la classe Signature Air Canada qui voyagent à l’étranger peuvent se détendre et se ressourcer grâce à nos nouvelles trousses de toilette de l’entreprise canadienne Hunter Amenities, soigneusement conçues pour favoriser un vol reposant et restaurateur. Chaque trousse comprend un masque pour les yeux profilé et réutilisable pour un confort accru, des chaussettes de voyage douces ainsi que des incontournables de première qualité fabriqués au Canada, notamment des produits de soins pour la peau de la marque canadienne primée Sahajan.

Voyager en toute confiance

Les outils numériques d’Air Canada permettent aux clients de voyager en toute confiance, à chaque étape de leur voyage. Grâce à l’application mobile Air Canada, les clients peuvent s’enregistrer, accéder à leurs cartes d’accès à bord, recevoir des renseignements sur leurs vols en temps réel, suivre leurs bagages et, le cas échéant, leurs aides à la mobilité, et gérer leur compte Aéroplan, le tout dans une seule et même plateforme pratique.

« L’été est la période où les Canadiens renouent avec leur famille, partent à la découverte de nouveaux endroits et se créent des souvenirs inoubliables, a déclaré Carlos Faxas, vice-président – Produits numériques d’Air Canada. Notre objectif est de rendre chaque étape de ce voyage plus facile et plus conviviale. L’application mobile Air Canada permet aux clients d’accéder à des renseignements en temps réel tout au long de leur voyage, de l’enregistrement à l’embarquement en passant par les mises à jour sur les vols et le suivi des bagages, ce qui leur permet de voyager en toute confiance. En coulisses, la technologie facilite le travail de nos équipes à l’aéroport et à bord des appareils, leur permettant ainsi de se concentrer sur l’essentiel : offrir une expérience de voyage fluide, attentionnée et typiquement canadienne. »

À savoir avant de partir

Préparez votre voyage : avant de vous rendre à l’aéroport, téléchargez l’application mobile Air Canada pour gérer votre réservation, vérifier les exigences en matière de documents de voyage, préparer votre voyage et vous enregistrer à partir de 24 heures avant le départ.

avant de vous rendre à l’aéroport, téléchargez l’application mobile Air Canada pour gérer votre réservation, vérifier les exigences en matière de documents de voyage, préparer votre voyage et vous enregistrer à partir de 24 heures avant le départ. Voyagez en toute confiance : votre carte d’accès à bord reste accessible hors ligne dans l’application mobile Air Canada, où des mises à jour en temps réel vous permettent de rester informés de l’état de votre vol et des changements de porte d’embarquement, de suivre vos bagages et de recevoir des notifications lorsque l’embarquement commence.

votre carte d’accès à bord reste accessible hors ligne dans l’application mobile Air Canada, où des mises à jour en temps réel vous permettent de rester informés de l’état de votre vol et des changements de porte d’embarquement, de suivre vos bagages et de recevoir des notifications lorsque l’embarquement commence. Arrivez tôt et détendez-vous : prévoyez suffisamment de temps pour enregistrer vos bagages, passer le contrôle de sécurité et vous installer confortablement avant le départ.





Conseils d’initiés

Voyagez léger : les clients admissibles peuvent enregistrer, sans frais supplémentaires, un bagage de la taille d’un bagage de cabine lors de l’enregistrement et en avoir moins à transporter pendant leurs déplacements dans l’aéroport. Il est également possible de suivre les bagages tout au long de leur parcours dans l’application mobile Air Canada.

les clients admissibles peuvent enregistrer, sans frais supplémentaires, un bagage de la taille d’un bagage de cabine lors de l’enregistrement et en avoir moins à transporter pendant leurs déplacements dans l’aéroport. Il est également possible de suivre les bagages tout au long de leur parcours dans l’application mobile Air Canada. Restez connecté à bord : Adhérez à Aéroplan avant votre voyage pour profiter du Wi-Fi rapide et gratuit à bord des vols admissibles en Amérique du Nord et pour les destinations soleil. Vous commencerez à accumuler des points sur vos achats courants auprès de partenaires participants comme Uber et Starbucks, avant même que votre vol ne décolle.

Adhérez à Aéroplan avant votre voyage pour profiter du Wi-Fi rapide et gratuit à bord des vols admissibles en Amérique du Nord et pour les destinations soleil. Vous commencerez à accumuler des points sur vos achats courants auprès de partenaires participants comme Uber et Starbucks, avant même que votre vol ne décolle. Portefeuille AC : votre adhésion à Aéroplan vous donne également accès au pratique Portefeuille AC, qui vous permet d’appliquer facilement vos crédits de vol et vos crédits promotionnels à votre prochain voyage.





Vous n’avez pas encore réservé vos vacances d’été? Il est encore temps de planifier une escapade!

L’été est la saison idéale pour explorer le Canada! De la pêche à l’esturgeon en Colombie-Britannique à une croisière sur le fleuve Saint-Laurent en Ontario et au Québec, découvrez les paysages côtiers, les villes et les merveilles naturelles d’un océan à l’autre qui font de chaque région une destination incontournable. Pour ceux qui sont encore en train de planifier leur prochaine escapade, rendez-vous à aircanada.com pour découvrir les offres en cours et les destinations au Canada.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC ».

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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces énoncés découlent d’analyses et d’autres renseignements fondés sur la prévision de résultats à venir et sur l’estimation de montants qu’il est actuellement impossible de déterminer. Ils peuvent porter sur des observations concernant, entre autres, des prévisions, des stratégies, des attentes, des opérations projetées ou des actions à venir. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de termes comme « préliminaire », « prévoir », « croire », « pouvoir », « estimer », « projeter » et « planifier », employés au futur et au conditionnel, et d’autres termes semblables, ainsi qu’à l’évocation de certaines hypothèses.

Comme, par définition, les énoncés prospectifs partent d’hypothèses, dont celles décrites ci-après, ils sont soumis à d’importants risques et incertitudes, qui sont amplifiés dans l’environnement actuel. La réalisation des énoncés prospectifs reste assujettie, notamment, à la survenance possible d’événements externes ou à l’incertitude qui caractérise le secteur où évolue Air Canada. Les résultats réels peuvent donc différer sensiblement des résultats évoqués par ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, entre autres ceux dont il est fait mention ci-après.

Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs comprennent la conjoncture économique, les déclarations faites (p. ex. des menaces) ou les mesures prises par des États en matière d’imposition de droits de douane sur les exportations ou les importations canadiennes, de même que l’incertitude qui en découle et leurs répercussions sur les économies du Canada, de l’Amérique du Nord et du monde, et sur la demande de voyages, le contexte géopolitique et en lien avec la sûreté, notamment en ce qui concerne les conflits militaires au Moyen-Orient et entre la Russie et l’Ukraine, la capacité d’Air Canada à dégager ou à maintenir une rentabilité nette, l’état du secteur et du marché et le contexte influant sur la demande, la concurrence, la dépendance d’Air Canada à l’égard des technologies, les risques liés à la cybersécurité, les interruptions de service, les changements climatiques et les facteurs liés à l’environnement (dont les systèmes météorologiques et autres phénomènes naturels, et des facteurs anthropiques), la dépendance d’Air Canada à l’égard des fournisseurs clés (y compris des organismes gouvernementaux et d’autres intervenants soutenant les activités aéroportuaires et de l’exploitation aérienne), les relations de travail, les conflits et autres arrêts de travail et leurs répercussions opérationnelles et financières, la capacité d’Air Canada à mettre en œuvre efficacement des initiatives stratégiques opportunes et d’autres initiatives importantes (notamment sa faculté à gérer les charges d’exploitation), les cours de l’énergie, la capacité d’Air Canada à rembourser ses dettes et à conserver ou à accroître la liquidité, la dépendance d’Air Canada à l’égard des transporteurs régionaux et autres, la capacité d’Air Canada à recruter et à conserver du personnel qualifié, les épidémies, l’évolution de la législation, de la réglementation ou des procédures judiciaires, les attentats terroristes, les conflits armés, la capacité d’Air Canada à exploiter avec succès son programme de fidélité, les pertes par sinistre, la dépendance d’Air Canada à l’égard des partenaires Star AllianceMD et des coentreprises, la capacité d’Air Canada à préserver et à faire croître sa marque, les litiges actuels et éventuels avec des tiers, les fluctuations des taux de change, les limites imposées aux termes de clauses restrictives, les questions d’assurance et les coûts qui y sont associés, les obligations au titre des régimes de retraite, ainsi que les facteurs dont il est fait mention dans le dossier d’information publique d’Air Canada qui peut être consulté à l’adresse www.sedarplus.ca, notamment à la rubrique 18, Facteurs de risque, du rapport de gestion 2024 d’Air Canada et à la rubrique 14, Facteurs de risque, du rapport de gestion du deuxième trimestre 2025 d’Air Canada.

Les énoncés prospectifs contenus ou intégrés par renvoi dans le présent communiqué représentent les attentes d’Air Canada en date de ce communiqué (ou à la date précisée de leur formulation) et ils peuvent changer par la suite. Toutefois, Air Canada n’a ni l’intention ni l’obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d’information ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

SOURCE Air Canada

RENSEIGNEMENTS : Relations avec les investisseurs : investors.investisseurs@aircanada.ca; Internet : investisseurs.aircanada.com

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