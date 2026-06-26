Gildan est reconnue comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights et figure au classement TIME World’s Most Sustainable Companies

MONTRÉAL, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) (« Gildan » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer avoir été reconnue comme l’une des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada par Corporate Knights pour la cinquième année consécutive. Gildan est l’une des deux seules entreprises du secteur de la fabrication de textiles et de vêtements à figurer au classement. De plus, la Société est de nouveau dans le classement TIME World’s Most Sustainable Companies (troisième édition). Il s’agit de l’une des 19 entreprises canadiennes figurant sur cette liste mondiale et de l’une des deux seules entreprises canadiennes reconnues dans la sous-catégorie des « vêtements, chaussures et articles de sport ».

« Notre reconnaissance constante dans des classements clés comme Corporate Knights et TIME reflète l’importance de longue date du développement durable dans la stratégie d’entreprise de Gildan », a déclaré Glenn Chamandy, président et chef de la direction de Gildan. « Grâce au dévouement de nos équipes à l’échelle de la Société, je suis convaincu que nous continuerons de respecter notre engagement à Repenser le vêtementMD. »

Le classement 2026 des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada de Corporate Knights évalue toutes les sociétés canadiennes dont les revenus annuels sont supérieurs à 1 milliard de dollars. Pour 2026, la méthodologie a été mise à jour afin de mettre l’accent sur trois indicateurs de même pondération, soit la part des investissements et la part des revenus qui sont durables (tels que définis dans Corporate Knights Sustainable Economy Taxonomy) et le score de l’élan des revenus durables, qui suit la croissance des revenus durables de 2022 à 2024.

Consultez le classement complet ici.

Le classement TIME World’s Most Sustainable Companies 2026 établit les 750 entreprises les plus durables sur plus de 5 800 entreprises parmi les plus importantes et les plus influentes au monde en fonction de plus de 20 indicateurs clés communiqués au cours de l’année civile 2024. Les entreprises sont évaluées en fonction de leurs cotes de durabilité externes et de leurs engagements auprès d’organisations réputées, y compris (sans s’y limiter) les cotes du CDP, du Global Sustainability Yearbook de S&P, et de leur conformité à la Science Based Targets initiative, de la disponibilité et la qualité de leurs rapports sur le développement durable, et de divers IRC sociaux et environnementaux.

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À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes et de la lingerie vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes, des détaillants ou des plateformes de commerce électronique, ainsi que des entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie, et directement aux consommateurs. Gildan commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, Hanes®, Comfort Colors®, American Apparel®, ALLPRO™, GOLDTOE®, Peds®, Bali®, Playtex®, Maidenform® et Bonds®, ainsi que sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le marché des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, et sous la marque Polo Ralph Lauren®, également en vertu d’un contrat de licence.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et en Asie. Gildan intègre des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance à ses activités et à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre d’un programme de développement durable qui cadre avec sa stratégie d’affaires à long terme. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses engagements et initiatives en matière de durabilité sont disponibles au www.gildancorp.com/fr/.

Relations avec les investisseurs :

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Vice-présidente principale, cheffe des relations avec les investisseurs et des communications mondiales

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jhayem@gildan.com Relations avec les médias :

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Directeur, communications corporatives

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