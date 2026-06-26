Slowenien feiert 2026 insgesamt 74 MICHELIN-prämierte Restaurants – „Hiša Franko“ verteidigt drei Sterne

LJUBLJANA, Slovenia, June 26, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das von Ana Roš geführte Hiša Franko hat erneut die höchste Auszeichnung von drei MICHELIN-Sternen erhalten. Das Restaurant Milka unter der Leitung von David Žefran wurde erneut mit zwei MICHELIN-Sternen ausgezeichnet. Acht Restaurants erhielten einen MICHELIN-Stern. Neu in dieser Kategorie ist in diesem Jahr die Galerija okusov. Die Auszeichnung „Bib Gourmand“ wurde an zwölf Restaurants vergeben. Die Kategorie „Selected“ umfasst 52 Restaurants, darunter sechs Neuzugänge.

Erstmals wurde in Slowenien außerdem der MICHELIN-Sonderpreis „Opening of the Year Award“ verliehen. Weitere Sonderauszeichnungen gingen an Marko Magajne von Galerija okusov, der den „Young Chef Award“ erhielt, an Nejc Farčnik von Grič, der mit dem „Sommelier Award“ ausgezeichnet wurde, sowie an Peter Patajc von Gostilnica Ruj, der den „Service Award“ erhielt. Der erste „Opening of the Year Award“ ging an das von Sebastijan Kovačič geführte Restaurant Gostilna Francl.

MSc Maja Pak Olaj, Direktorin des Slowenischen Fremdenverkehrsamts, betont: „Die Bewertungen des Guide MICHELIN Slowenien 2026 unterstreichen erneut die Position Sloweniens als eines der führenden gastronomischen Reiseziele Europas. Dass 74 Restaurants aus allen Regionen des Landes in den Guide aufgenommen wurden, zeigt, welchen Stellenwert Spitzenküche inzwischen innerhalb des slowenischen Tourismus einnimmt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Angebots und ein bedeutender Treiber für die qualitative Weiterentwicklung der Destination. Unsere Partnerschaft mit MICHELIN stärkt die internationale Sichtbarkeit Sloweniens, setzt Impulse für höchste Qualitätsstandards und festigt den hervorragenden Ruf unserer Köchinnen, Köche und Restaurants. Besonders erfreulich ist die erstmalige Vergabe des „Opening of the Year Award“ in Slowenien. Zusammen mit den „Young Chef Award“, „Sommelier Award“ und „Service Award“ würdigt er Exzellenz in den unterschiedlichsten Bereichen der Gastronomie. Gemessen an der Zahl der vom Guide MICHELIN ausgezeichneten Restaurants pro Kopf bewegt sich Slowenien im europäischen Vergleich der vertretenen Länder im Mittelfeld – ein weiterer Beweis für die außergewöhnliche Qualität und das hohe Niveau der slowenischen Gastronomieszene. Wir gratulieren allen ausgezeichneten Restaurants und Preisträgern herzlich zu diesem Erfolg. Das Slowenische Fremdenverkehrsamt wird die Weiterentwicklung und internationale Positionierung Sloweniens als Destination für außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse auch künftig aktiv fördern und unterstützen.“

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Sieben Jahre Guide MICHELIN in Slowenien

Weitere Informationen finden Sie auf den Portalen Taste Slovenia und Slovenia.info. Fotos sowie Video-Statements von der Preisverleihung sind hier verfügbar.

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