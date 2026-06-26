Le Guide MICHELIN 2026 récompense 74 restaurants en Slovénie et décerne à nouveau trois étoiles à l’établissement Hiša Franko

LJUBLJANA, Slovénie, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le restaurant Hiša Franko, dirigé par Ana Roš, conserve la plus haute distinction du Guide en renouvelant ses trois étoiles MICHELIN. De son côté, le Restaurant Milka, sous la houlette de David Žefran, se voit à nouveau récompensé par deux étoiles MICHELIN. Huit établissements décrochent une étoile MICHELIN, parmi lesquels Galerija okusov qui fait son entrée dans cette catégorie cette année. 12 restaurants reçoivent la distinction Bib Gourmand et la sélection MICHELIN liste maintenant 52 restaurants, dont six nouveaux venus.

Cette nouvelle édition s’ouvre également sur l’introduction en Slovénie du prix MICHELIN de l’Ouverture de l’année. Le guide recense d’autres distinctions spéciales, à savoir le prix du Jeune Chef, décerné à Marko Magajne (Galerija okusov), le prix du Sommelier, attribué à Nejc Farčnik (Grič) et le prix du Service, remporté par Peter Patajc (Gostilnica Ruj). Le prix de l’Ouverture de l’année revient à l’établissement Gostilna Francl, dirigé par Sebastijan Kovačič.

Pour Maja Pak Olaj, directrice de l’Office du tourisme slovène : « L’édition 2026 du Guide MICHELIN Slovénie confirme à nouveau la position renforcée de notre pays au rang des destinations gastronomiques les plus reconnues d’Europe. Les 74 restaurants référencés sur l’ensemble du territoire démontrent bien que la gastronomie de haut niveau occupe une place de plus en plus importante dans l’offre touristique slovène et constitue un moteur essentiel du développement d’un tourisme à forte valeur ajoutée. Notre partenariat avec MICHELIN appuie la visibilité internationale de la Slovénie, relève les standards de qualité et assoie la réputation de ses chefs et restaurants. Nous nous réjouissons tout particulièrement que la Slovénie ait reçu cette année, pour la toute première fois, le prix de l’Ouverture de l’année, sans oublier les prix du Jeune Chef, du Sommelier et du Service, récompenses qui mettent en lumière l’excellence de différents métiers de la gastronomie. Rapporté au nombre d’habitants, le nombre d’établissements distingués par le Guide MICHELIN place la Slovénie dans la moyenne européenne des pays couverts par le guide, ce qui témoigne de l’exceptionnelle qualité de sa gastronomie et de son ambition. Félicitations à tous les lauréats. L’Office du tourisme slovène poursuivra son engagement en faveur du développement et de la promotion internationale de la Slovénie au titre de destination de référence pour les expériences gastronomiques d’exception. »

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Le Guide MICHELIN fête cette année son septième anniversaire en Slovénie

De plus amples informations sont disponibles sur les portails Taste Slovenia et Slovenia.info. Les photos et déclarations filmées lors de la cérémonie de remise des prix sont également accessibles en ligne en suivant ce lien.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f30fbbc3-b02d-4386-9e2e-b472a374bde4