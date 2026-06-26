EDF : EDF annonce la signature d’un accord en vue de céder les activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada

EDF annonce la signature d’un accord en vue de céder les activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis et au Canada

A l’issue d’un processus concurrentiel, EDF annonce la signature d’un accord au terme duquel KKR s’engage irrévocablement à acquérir les activités d’EDF power solutions aux Etats-Unis (EDF power solutions Inc) et au Canada (EDF power solutions Canada Inc) et EDF power solutions bénéficie d’une option de vente de ces actifs.

EDF power solutions développe, construit et exploite des centrales électriques renouvelables, des installations de stockage, des solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques, des micro-réseaux. Elle offre des solutions spécialisées sur toute la chaîne de valeur, de la conception à l'exploitation commerciale. Aux États-Unis et au Canada, la société gère un portefeuille d'actifs renouvelables d'une capacité nette totale de 5,6 GW 1.

L'opération envisagée sera soumise à la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel et à l'autorisation donnée par les organes de gouvernance.

A propos d’EDF

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, la distribution, le négoce, la vente d’énergie et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde avec une production décarbonée de 515 TWh décarbonée à 95 % et une intensité carbone de 26,5gCO2/kWh en 2025, le Groupe a développé un mix de production diversifié basé principalement sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe fournit de l’énergie et des services à environ 41 millions de clients (1) et a réalisé un chiffre d’affaires de 113,3 milliards d’euros en 2025.

(1) Le portefeuille de clients est constitué de contrats électricité, gaz et services récurrents.

1 Capacité nette installée au 31 mars 2026

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