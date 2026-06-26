Marie Brizard Wine & Spirits Correction d’une information erronée figurant sur plusieurs plateformes d'information boursière relative à la distribution d'un dividende

Charenton-le-Pont, le 26 juin 2026

Correction d’une information erronée figurant sur plusieurs plateformes d'information boursière relative à la distribution d'un dividende

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) (la « Société ») a pris connaissance d'informations erronées publiées sur plusieurs plateformes d'information boursière faisant état d'une prochaine distribution de dividende.

La Société tient à rectifier formellement ces informations. Aucune décision de mise en distribution d'un dividende n'a été prise par l’assemblée générale des actionnaires en date du 25 juin 2026. Cette dernière a décidé, à 95,11 %, d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2025 de 71 098 euros de la manière suivante : (i) pour 3 555 euros à la réserve légale et (ii) pour le solde, soit 67 543 euros, au poste « Report à nouveau ».

La résolution G présentée par des actionnaires minoritaires, se présentant comme de concert et prévoyant notamment la distribution d’un dividende de 4 centimes d’euro par action n’a pas été adoptée par l’assemblée générale.

Marie Brizard Wine & Spirits invite les investisseurs et les actionnaires à ne se fier qu'aux informations officielles publiées par la Société sur son site internet et diffusées via les canaux de communication réglementés.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. Depuis la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines. L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Marie Brizard, Cognac Gautier et San José.

Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 - MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

Contact Relations Investisseurs et Actionnaires

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