Signaux Girod : Rapport financier semestriel 2025/2025





Exercice 2025/2026

Comptes semestriels consolidés

Comptes semestriels consolidés résumés en normes IFRS

A COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS

Bilan consolidé

Actif (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2026 30/09/2025 Actifs non courants Goodwills 6 3 521 2 463 Immobilisations incorporelles 6 6 332 6 248 Immobilisations corporelles 7 19 449 18 621 Droits d'utilisation 8 5 627 5 488 Autres actifs financiers 502 531 Participations dans les entreprises associées - 102 Impôts différés - actif 112 77 Autres actifs non courants 306 423 Total actifs non courants 35 849 33 953 Actifs courants Stocks 16 584 15 777 Clients et autres débiteurs 9 19 430 19 699 Actifs d'impôts exigibles 10 115 219 Autres actifs courants 10 4 414 4 190 Trésorerie et équivalents de trésorerie 11 15 178 17 141 Total actifs courants avant actifs détenus en vue de la vente 55 721 57 026 Actifs destinés à être cédés - - Total actifs courants 55 721 57 026 Total actifs 91 570 90 979







Capitaux propres et passifs (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2026 30/09/2025 Capitaux propres Capital émis 13 423 13 423 Primes d'émission 37 37 Résultats accumulés non distribués et autres éléments du résultat global 38 634 39 451 Résultat net (Part du groupe) (1 377) 764 Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère 50 717 53 675 Intérêts ne donnant pas le contrôle 2 2 Total capitaux propres 50 719 53 677 Passifs non courants Emprunts portant intérêt 13 14 124 12 428 Dettes de location 14 2 198 2 082 Provisions - 14 Passifs liés aux avantages au personnel 15 1 410 1 422 Passifs d'impôts différés - 114 Autres passifs non courants 12 1 567 9 Total passifs non courants 19 299 16 069 Passifs courants Emprunts portant intérêt 13 2 763 2 556 Dettes de location 14 1 656 1 687 Provisions 248 286 Fournisseurs 8 479 8 247 Passifs d'impôts exigibles 59 204 Autres passifs courants 16 8 347 8 253 Total passifs courants avant passifs liés aux activités destinées

à être cédées 21 552 21 233



Passifs destinés à être cédés - - Total passifs courants 21 552



21 233 Total passifs 40 851 37 302 Total capitaux propres et passifs 91 570 90 979

Compte de résultat en normes IFRS

Compte de résultat (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2026 31/03/2025 Ventes de biens et services 5 46 869 50 103 Produits des activités ordinaires 46 869 50 103 Achats consommés (14 936) (17 594) Charges de personnel (18 055) (17 879) Charges externes (11 771) (11 209) Impôts et taxes (890) (915) Amortissements, provisions et pertes de valeur (2 919) (2 841) Variations des stocks de produits en cours et finis 130 29 Autres produits et charges d'exploitations 463 (12) Résultat opérationnel courant (1 109) (318) Perte de valeurs - - Autres produits et charges opérationnels 17 (121) 422 Résultat opérationnel (1 230) 104 Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 146 236 Coût de l'endettement financier brut (373) (352) Coût de l'endettement financier net (227) (116) Autres charges financières et produits financiers (33) 214 Résultat financier (260) 98 Impôt sur le résultat 18 113 (211) Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 19 - 30 Résultat net avant résultat des activités abandonnées (1 377) 21 Résultat net des activités abandonnées - - Résultat net consolidé (1 377) 21 Intérêts ne donnant pas le contrôle - - Résultat net (Part du groupe) (1 377) 21 Résultat par action en (euros) (1.40) 0.02 Résultat dilué par action (en euros) (1.40) 0.02 Nombres d'actions* 987 214 1 003 108 Nombres d'actions diluées* 987 214 1 032 500

* Afin de se conformer à l’IAS 33, le nombre d’actions déterminé dans chacun des deux cas, est diminué des actions auto-détenues.

Etat du résultat global (exprimés en milliers d'euros) 31/03/2026 31/03/2025 Résultat net consolidé (1 377) 21 Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat Ecarts actuariels 42 27 Impôts différés relatifs aux éléments de résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat (10) (7) Eléments du résultat global susceptibles d'être reclassés en résultat Ecarts de conversion (18) (94) Retraitement swap de fixation de taux d'intérêt Impôts différés relatifs aux éléments susceptibles d'être reclassés en résultat Total des autres éléments du résultat global 14 (74) Résultat global de la période (1 363) (53) Dont part du groupe (1 363) (53) Dont part ne donnant pas le contrôle - -

Tableau des flux de trésorerie en normes IFRS

Tableau des Flux de Trésorerie (exprimés en milliers d'euros) Note 31/03/2026 31/03/2025 (6 mois) (6 mois) Résultat avant impôt (1 490) 231 Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence - (30) Dotations aux amortissements et provisions 3 184 3 297 Reprises amortissements et provisions (308) (616) Résultat sur cessions d’actifs immobilisés (47) (446) Coût de l’endettement financier net 227 116 Autres éléments sans incidence sur la trésorerie - - Impôt sur les résultats payé (250) (216) Variation du besoin en fonds de roulement de l’activité (650) 187 Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 665 2 523 Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels (2 172) (2 048) Cessions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels 150 593 Acquisitions d’actifs financiers (52) (91) Dette sur acquisition d'immobilisation - - Réductions d’actifs financiers 46 71 Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise (1 392) - Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée 110 7 Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement (3 310) (1 468) Emissions d'emprunts 3 065 451 Remboursements d'emprunts (1 083) (1 346) Remboursements des dettes de location (1 152) (1 236) Coût de l’endettement financier net (136) (189) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - - Flux de trésorerie en provenance des activités de financement 694 (2 320) Ecarts et variations de conversion 13 10 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie (1 938) (1 255) Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture 11 16 750 19 443 Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture 11 14 812 18 188 Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie (1 938) (1 255)







Variation du Besoin en Fonds de Roulement 31/03/2026 31/03/2025 (exprimés en milliers d’euros) (6 mois) (6 mois) Variation des stocks (398) 771 Variation des créances 584 2 128 Variation des dettes (836) (2 712) Variation de Besoin en Fonds de Roulement (650) 187

Tableau de variation des capitaux propres en normes IFRS

(Exprimés en milliers d’euros)

Variation Capital Résultat du groupe Réserves non distribuées Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la mère Intérêt ne donnant pas le contrôle Capitaux propres Situation nette au 01/10/2024 13 423 880 40 463 54 766 2 54 768 Affectation du résultat - (880) 880 - - - Dividendes versés au titre de l'exercice - - (1 549) (1 549) - (1 549) Résultat de la période du 01/10/2024 au 31/03/2025 - 21 - 21 - 21 Variation des actions propres - - (68) (68) - (68) Diminution de capital - - - - - - Ecart actuariel - - 20 20 - 20 Variation écart de conversion et autres - - (94) (94) - (94) Situation nette au 31/03/2025 13 423 21 39 652 53 096 2 53 098 Au 1er octobre 2025 13 423 764 39 488 53 675 2 53 677 Affectation du résultat - (764) 764 - - - Dividendes versés au titre de l'exercice - - (1 546) (1 546) - (1 546) Résultat de la période du 01/10/2025 au 31/03/2026 - (1 377) - (1 377) - (1 377) Variation des actions propres - - (48) (48) - (48) Diminution de capital - - - - - - Ecart actuariel - - 31 31 - 31 Variation écart de conversion et autres - - (18) (18) - (18) Situation nette au 31/03/2026 13 423 (1 377) 38 671 50 717 2 50 719

Annexe aux états financiers consolidés en normes IFRS

Note 1. - Généralités

En date du 25 juin 2026, le conseil d’administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés de Signaux Girod SA pour le semestre se terminant le 31 mars 2026.

Signaux Girod SA est une société anonyme immatriculée en France cotée sur EURONEXT GROWTH Paris, sous le code ISIN FR0000060790 et le code mnémonique ALGIR.

La société et ses filiales sont ci-après dénommées « le groupe » ou « le groupe Signaux Girod ».

Les états financiers consolidés semestriels résumés au 31 mars 2026 reflètent la situation comptable de la société et de ses filiales, ainsi que les intérêts du groupe dans les entreprises associées.

Note 2. - Base de préparation des états financiers

Base de préparation

Conformément au règlement européen CE n°1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes comptables internationales, les états financiers consolidés du groupe Signaux Girod sont établis selon les principes définis par l’IASB (International Accounting Standards Board), tel qu’adoptés par l’Union Européenne. Les textes de ce référentiel normatif sont disponibles sur le portail Internet EUR-Lex de l’Union Européenne à l’adresse suivante :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1126-20160101

Le référentiel international comprend les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), les normes IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Les états financiers consolidés semestriels du groupe Signaux Girod condensés au 31 mars 2026 ont été établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils sont établis selon le principe de continuité d’exploitation, et selon la convention du coût historique sauf exception explicitée. Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf mention contraire. Le jeu des arrondis peut dans certains cas, conduire à un écart non significatif au niveau des totaux.

Les états financiers consolidés semestriels résumés ne comportent pas toutes les informations et annexes telles que présentées dans les états financiers annuels. De ce fait, il convient d’en effectuer la lecture en parallèle avec les états financiers consolidés du groupe au 30 septembre 2025.

Les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 sont disponibles sur demande au siège de la société, 881 Route des Fontaines, 39401 BELLEFONTAINE, ou sur le site internet www.girod-group.com.

Méthodes comptables

Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation des états financiers intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2025 à l’exception des textes suivants, que le groupe applique depuis le 1er octobre 2025 :

Modifications d’IAS 21 : « Effets des variations des cours des monnaies étrangères : Absence de convertibilité »





L’entrée en application de ce texte n’a pas d’impact significatif sur ces états financiers consolidés semestriels clos au 31 mars 2026.

Pour l’exercice 2025-2026, le groupe n’a décidé l’application anticipée d’aucune autre norme, modification ou interprétation.

Les nouvelles normes, modifications et interprétations publiées par l’IASB mais qui ne sont pas encore appliquées par le groupe sont les suivantes :

Texte Date d’entrée en vigueur obligatoire prévue par l’IASB Texte adopté par l’Union européenne à date Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 : « Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers » 01/01/2026 OUI Modifications d’IFRS 1, d’IFRS 7, d’IFRS 9, d’IFRS 10 et d’IAS 7 découlant des « Améliorations annuelles des Normes IFRS de comptabilité – Volume 11 » 01/01/2026 OUI Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 : « Contrats référençant de l’électricité dépendant de facteurs naturels » 01/01/2026 OUI Norme IFRS 18 : « États financiers : Présentation et informations à fournir » 01/01/2027 OUI Norme IFRS 19 : « Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : Informations à fournir » 01/01/2027 NON Modifications d’IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères : Conversion d’un établissement à l’étranger situé dans une économie hyperinflationniste » 01/01/2027 NON

Recours à des jugements et des estimations

Pour établir ses comptes, le groupe Signaux Girod procède à des jugements et des estimations et fait des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actifs et de passifs, des produits et des charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe.

Le groupe Signaux Girod revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques.

En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. Les règles en matière d’estimations et de jugements n’ont pas évolué de manière significative par rapport au 30 septembre 2025. Les principaux postes des états financiers dépendant d’estimations et de jugements au 31 mars 2026 sont les suivants :

• la dépréciation des stocks et des créances douteuses ;

• les provisions ;

• les dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et des Goodwills ;

• les impôts différés ;

• les actifs et passifs financiers ;

• les passifs liés aux avantages au personnel.

Note 3. - Evènements de la période

Suite au sinistre subi en juillet 2025, Atech a pu retrouver son niveau de production dès ce nouvel exercice en faisant appel à de la sous-traitance. La reconstruction des bâtiments partiellement détruits ainsi que le renouvellement ou la réparation d’outillages et de machines sont actuellement en cours en lien avec les experts d’assurance.

La société Signaux Girod SA a procédé le 1er octobre 2025, à l’acquisition de 100 % des titres de la société Michat Electronique, société spécialisée dans la signalisation dynamique des parkings pour un montant de 2 100 K€ hors frais d’acquisition. Les frais d’acquisition se sont élevés à 154 K€ et figurent en autres charges opérationnelles au titre de la période. Cette société réalise un chiffre d’affaires annuel approximatif de 2 200 K€ avec un effectif de 12 salariés.

Par assemblée générale du 23 décembre 2025, les associés de la société Dominique Defrain Signalisation Routière ont décidé le rachat par la société en vue de les annuler, des 250 parts détenues par Sociétés spécialisées Girod au prix de 110 K€.

Autres événements majeurs :

En date du 27 mars 2026, le holding intermédiaire Sociétés spécialisées Girod, a été absorbé par voie de transmission universelle de patrimoine par Signaux Girod SA. Cette dernière détient donc directement les titres de participation de Concept Urbain et d’Atech.

Suite aux résiliations des contrats de rachat d’actions et de liquidité avec la société GILBERT DUPONT, Signaux Girod SA a souscrit un nouveau contrat de rachat d’actions avec le prestataire de services d’investissement Crédit Industriel et Commercial S.A.

Signaux Girod SA a fait le choix de ne pas souscrire de nouveau contrat de liquidité.

Note 4. - Saisonnalité de l’activité

L’activité du groupe est saisonnière.

La signalisation verticale connait, pour l’ensemble des sociétés du groupe, une baisse d’activité importante sur le début de l’année civile compte tenu du cycle budgétaire des collectivités. L’activité retrouve normalement son plein régime à partir de mai et juin.

La signalisation horizontale est soumise au même cycle que la signalisation verticale avec une contrainte supplémentaire de conditions climatiques satisfaisantes pour l’application des produits sur la chaussée (humidité, température).

L’activité de mobiliers de fleurissement, quant à elle, réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires sur la période « printemps-été ».

Note 5. - Informations sectorielles

L’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Principal Décideur Opérationnel (le Président Directeur Général) pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance.

Les informations du reporting sont préparées en conformité avec les principes comptables suivis par le groupe (établis selon le référentiel IFRS).

Les secteurs opérationnels du groupe sont :

- Signalisation France

- Sociétés spécialisées

- Activités internationales

La signalisation France regroupe les activités suivantes :

- Signalisation verticale, fourniture, pose et maintenance ;

- Signalisation horizontale et aménagement de chaussées, fourniture et application ;

- Signalisation dynamique des parkings ;

- Prestation de services en signalisation de chantier.

L’activité de fourniture est globalement réalisée par Signaux Girod SA grâce à son usine de production de Bellefontaine, et les prestations sont effectuées par les filiales et leurs implantations sur tout le territoire national.

Les sociétés spécialisées regroupent notamment :

- Mobilier urbain végétalisé, fabrication et vente – Activité de la société ATECH ;

- Mobilier urbain non publicitaire, fabrication et vente – Activité de la société Concept Urbain ;

Les activités internationales regroupent les activités exercées par les filiales internationales du groupe :

- Signalisation verticale, fourniture et pose ;

- Signalisation horizontale, application ;

- Mobilier urbain non publicitaire, vente, installation et maintenance ;

- Panneaux anti-bruit ;

- Bornes rétractables.

La direction évalue la performance des secteurs sur la base du résultat opérationnel courant.

31/03/2026 Signalisation France Sociétés spécialisées Activités internationales Ajustements et éliminations Total Chiffre d'affaires externe 31 431 4 877 10 561 46 869 Inter secteurs 440 357 - (797) - Chiffre d'affaires total 31 871 5 234 10 561 (797) 46 869 Résultat opérationnel courant (892) 85 (302) (1 109)





31/03/2025 Signalisation France Sociétés spécialisées Activités internationales Ajustements et éliminations Total Chiffre d'affaires externe 29 197 4 158 16 748 50 103 Inter secteurs 265 479 141 (885) - Chiffre d'affaires total 29 462 4 637 16 889 (885) 50 103 Résultat opérationnel courant (1 772) (214) 1 668 (318)

Note 6. - Immobilisations incorporelles et goodwills

Les immobilisations incorporelles et goodwills s’analysent comme suit :

a) Variation des goodwills du 30 septembre 2025 au 31 mars 2026





30/09/2025 Entrée de périmètre Acquisition

Perte de valeur Cession 31/03/2026 Signalisation France 397 1 058 1 455 Sociétés spécialisées 6 701 6 701 Activités internationales 1 142 1 142 Valeur brute 8 240 1 058 - - 9 298 Signalisation France 397 397 Sociétés spécialisées 5 286 5 286 Activités internationales 94 94 Perte de valeur 5 777 - - - 5 777 Signalisation France - 1 058 1 058 Sociétés spécialisées* 1 415 1 415 Activités internationales** 1 048 1 048 Valeur nette 2 463 1 058 - - 3 521

* Atech : 1 415,

** Belgique : 890, Roumanie : 158

Le goodwill comptabilisé sur la société Michat Electronique, s’élève à 1 058 K€. Celui-ci a été calculé en retranchant du prix d’acquisition de 2 100 K€, la situation nette sociale à la date d’acquisition de 1 054 K€ retraité des engagements de retraite pour 12 K€ pour déterminer sa juste valeur. L’éventuelle allocation du prix d’acquisition est en cours, le groupe disposant d’un délai de douze mois à compter de la date d’acquisition pour l’effectuer.

b) Tests de perte de valeur





Les tests de perte de valeur sont réalisés au niveau de l’Unité Génératrice de Trésorerie pour le secteur « Signalisation France », et par entité pour les secteurs « Sociétés spécialisées » (Concept Urbain et Atech) et « Activités internationales » (ACE).

Signalisation France

Pour rappel, le test de dépréciation réalisé au 30 septembre 2018 avait amené à constater une perte de valeur sur les immobilisations incorporelles et corporelles rattachés à cette Unité Génératrice de Trésorerie d’un montant total de 2 873 K€ (293 K€ sur le goodwill, et 2 580 K€ sur le poste installations et outillages) qui s’ajoute à une dépréciation de 647 K€ du parc immobilier. Cette perte de valeur a été reprise en partie depuis à hauteur des amortissements pratiqués.

A fin septembre 2021, les calculs pratiqués ont amené à constater une perte de valeur des immobilisations corporelles de l’UGT « Signalisation France » à hauteur de 2 600 K€.

Depuis le 30 septembre 2023, la valeur recouvrable des actifs a été déterminée en fonction de la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d’utilité.

Les justes valeurs ont été déterminées pour les actifs immobiliers (immeubles uniquement) à partir d’une évaluation de la valeur de marché des biens. Ces évaluations ont été réalisées par un expert immobilier indépendant possédant les qualifications appropriées et reconnues par la profession. Chaque actif immobilier a été évalué séparément par l’expert.

Il ressort de ces évaluations d’immeubles une juste valeur de l’ordre de 12 521 K€. Celle-ci a été intégrée dans la base à tester des actifs rattachés à cette Unité Génératrice de Trésorerie afin d’obtenir la valeur recouvrable et n’a pas fait ressortir d’indice de perte de valeur.

La juste valeur des immeubles restant supérieure à leur valeur d’utilité, il n’a été procédé à aucun nouveau test de perte de valeur sur cette activité. Par conséquent, les éléments utilisés dans le cadre du test de perte de valeur au 30 septembre 2025 restent applicables au 31 mars 2026.

Sociétés spécialisées

Pour rappel, à fin septembre 2025, les calculs pratiqués ont conduit à constater une dépréciation du goodwill de la société ATECH de 378 K€, portant ainsi la valeur nette à 1 415 K€.

L’activité et le résultat dégagé au 31 mars 2026 est en amélioration par rapport à l’exercice précédent. Par conséquent, les éléments utilisés dans le cadre du test de perte de valeur au 30/09/2025 (budget et hypothèses sous-jacentes) restent applicables au 31/03/2026. Il n’a donc été procédé à aucun nouveau test de perte de valeur sur cette activité.

Activités internationales

Aucun autre indicateur de perte de valeur n’a été identifié au 31 mars 2026 sur cette UGT : la saisonnalité de l’activité ne permet pas d’identifier d’indice de perte de valeur au 31 mars 2026, l’essentiel de celle-ci étant réalisé sur le second semestre (voir ci-devant la note dédiée à la saisonnalité de l’activité du Groupe).

c) Variation des immobilisations incorporelles





30/09/2025 Acquisition

Perte de valeur Diminution Mouvement de périmètre Variations de changes et autres 31/03/2026 Concessions, brevets, licences 1 699 23 (43) 233 - 1 912 Autres immobilisations incorporelles 7 999 150 (160) 9 (15) 7 983 Valeur brute 9 698 173 (203) 242 (15) 9 895 Concessions, brevets, licences 1 509 21 (43) 222 - 1 709 Autres immobilisations incorporelles 1 941 74 (161) - - 1 854 Perte de valeur 3 450 95 (204) 222 - 3 563 Concessions, brevets, licences 190 2 - 11 - 203 Autres immobilisations incorporelles 6 058 76 1 9 (15) 6 129 Valeur nette 6 248 78 1 20 (15) 6 332

Note 7. - Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles, hors actifs destinés à la vente, s'analysent comme suit :

30/09/2025 Acquisition

Amortissements

Dépréciations Cession Mouvement de périmètre Variations de changes et autres 31/03/2026 Terrains et constructions 29 164 35 (31) - 63 29 231 Installations matériels et outillages 27 615 245 (976) 93 107 27 084 Autres immobilisations corporelles 10 978 2 281 (708) 294 (43) 12 802 Valeur brute 67 757 2 561 (1 715) 387 127 69 117 Terrains et constructions 19 008 427 (43) - 3 19 395 Installations matériels et outillages 22 940 919 (973) 58 (4) 22 940 Autres immobilisations corporelles 7 188 556 (687) 258 18 7 333 Amortissements et dépréciations 49 136 1 902 (1 703) 316 17 49 668 Terrains et constructions 10 156 (392) 12 - 60 9 836 Installations matériels et outillages 4 675 (674) (3) 35 111 4 144 Autres immobilisations corporelles 3 790 1 725 (21) 36 (61) 5 469 Valeur nette 18 621 659 (12) 71 110 19 449

Au cours du semestre, les acquisitions d’immobilisations corporelles se sont élevées à 2 561 K€ contre 1897 K€ au 31 mars 2025.

Les dotations aux amortissements de la période se chiffrent à 1 902 K€ contre 1 859 K€ au 31 mars 2025.

Aucune circonstance particulière n’a donné lieu à d’autres dépréciations.

Note 8. - Droits d’utilisation

30/09/2025 Augmentation Diminution Mouvement de périmètre Variations de changes et autres 31/03/2026 Biens immobiliers 7 551 852 (11) (24) 11 8 379 Véhicules de tourisme 2 184 363 (667) - (2) 1 878 Matériels de transport 42 - - - - 42 Matériels informatiques 26 - - - - 26 Autres actifs incorporels 3 251 - - - - 3 251 Valeurs brutes 13 054 1 215 (678) (24) 9 13 576 Biens immobiliers (4 781) (553) - 18 (17) (5 333) Véhicules de tourisme (1 362) (352) 621 - 1 (1 092) Matériels de transport (12) (4) - - - (16) Matériels informatiques (9) (3) - - - (12) Autres actifs incorporels (1 402) (94) - - - (1 496) Amortissements/Dépréciations (7 566) (1 006) 621 18 (16) (7 949) Valeurs nettes 5 488 209 (57) (6) (7) 5 627

Note 9. - Créances clients

Les créances clients et comptes rattachés nettes s’analysent comme suit :

31/03/2026 30/09/2025 Créances clients et comptes rattachés 20 423 20 769 Dépréciation (993) (1 070) Valeur nette des créances clients et comptes rattachés 19 430 19 699

Les créances clients sont stables sur la période.

Note 10. - Actifs d’impôts exigibles et autres actifs courants

Les autres actifs courants s’analysent comme suit :

31/03/2026 30/09/2025 Créances fiscales d'impôts sur les bénéfices 115 219 Total actifs d'impôts exigibles 115 219 Avances, et acomptes sur commandes en cours 444 498 Créances sociales 103 139 Créances fiscales 1 073 985 Créances sur cession d'actif 452 499 Débiteurs divers 897 748 Charges constatées d'avance 1 445 1 321 Total des autres actifs courants 4 414 4 190

Le groupe estime que la valeur inscrite au bilan des autres actifs courants correspond à une appréciation raisonnable de leur juste valeur.

Note 11. - Trésorerie, équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe comprennent :

31/03/2026 30/09/2025 Comptes bancaires et caisses 14 986 16 981 Intérêts courus non échus 192 160 Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 15 178 17 141 Concours bancaires courants (366) (391) Solde de la trésorerie nette 14 812 16 750 Comptes bancaires et caisses reclassés en actifs destinés à être cédés - - Concours bancaires courants reclassés en passifs afférents aux actifs destinés à être cédés - - Solde trésorerie repris pour le calcul des flux de trésorerie 14 812 16 750

Note 12. – Autres passifs non courants

L’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2026 a décidé la distribution d’un dividende de 1.50 € par action au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025, soit un montant total de 1 549 K€. Le paiement est intervenu le 9 avril 2026.

Note 13. - Emprunts portant intérêts

Détail des emprunts :

Emprunts et dettes financières courants 31/03/2026 30/09/2025 Part des emprunts à moins d'un an 1 862 1 611 Dettes financières diverses à moins d'un an 535 554 Concours bancaires courants 366 391 Total 2 763 2 556





Emprunts et dettes financières non courants 31/03/2026 30/09/2025 Part des emprunts à plus d'un an 13 039 11 309 Dettes financières diverses à plus d'un an 1 085 1 119 Total 14 124 12 428

Echéanciers de remboursement des emprunts non courants :

31/03/2026 31/03/2026 31/03/2026 30/09/2025 De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Total Part des emprunts à plus d'un an 11 996 1 043 13 039 11 309 Dettes financières diverses à plus d'un an 539 546 1 085 1 119 Total 12 535 1 589 14 124 12 428

Le groupe estime que la valeur inscrite au bilan des emprunts portant intérêt correspond à une appréciation raisonnable de leur juste valeur.

L’endettement à long et moyen terme auprès d’établissements de crédit et emprunts classiques, est souscrit à taux fixe.

Certains emprunts à long et moyen termes ont été contractés par des filiales étrangères du groupe dans leur devise locale.

La répartition des emprunts (convertis en K€) en fonction des devises est la suivante :

Emprunts et dettes financières non courants et courants 31/03/2025 30/09/2025 Emprunt en Forint Hongrois - HUF 19 4 Emprunt en Couronne Tchèque - CZK 450 504 Emprunt en Lev Bulgare - BGN - 2 Emprunt en Devise Roumaine - RON 271 - Emprunt en Sol Péruvien - PEN 301 289 Emprunt en Devise Marocaine - MAD - 16 Emprunt en Peso Colombien – COP 37 66

D’une manière générale, certains emprunts souscrits par le groupe sont soumis à des « covenants », susceptibles d’entrainer un remboursement anticipé en cas de non-respect. La dette financière concernée s’élève à 10 K€ à fin mars 2026, capital restant dû à moins d’un an (contre 73 K€ au 30 septembre 2025).

Les calculs de ratios financiers afférents aux « covenants » sont effectués sur une base annuelle et doivent être respectés au 30 septembre.

Au cours du semestre, le groupe a contracté de nouveaux emprunts (hors crédit-bail et contrats de location) pour un montant de 3 065 K€, reçu au 31 mars 2026.

Note 14. – Dettes de location

Dettes de location - courantes 31/03/2026 30/09/2025 Solde à l'ouverture 1 687 2 225 Augmentation - - Diminution (1 146) (2 384) Ecart de conversion 1 3 Reclassement 1 120 1 843 Variations de périmètre (6) - Solde à la clôture 1 656 1 687







Dettes de location - non courantes 31/03/2026 30/09/2025 Solde à l'ouverture 2 082 2 260 Augmentation 1 315 1 836 Diminution (22) (155) Reclassement (1 171) (1 854) Ecart de conversion (6) (5) Variations de périmètre - - Solde à la clôture 2 198 2 082





31/03/2026 31/03/2026 31/03/2026 30/09/2025 De 1 à 5 ans A plus de 5 ans Total Dettes de location - non courantes 1 755 443 2 198 2 082 Total 1 755 443 2 198 2 082

Note 15. - Retraites et assimilés

Les principes généraux appliqués sont conformes à la norme IAS 19 révisée et à la décision IFRIC de mai 2021.

Les engagements de retraite sont présentés au bilan pour leur montant global.

Les impacts des variations des écarts actuariels liés aux engagements (hypothèses actuarielles et effets d’expérience) sont constatés immédiatement en autres éléments du résultat global non recyclables, pour leur montant net d’impôt.

Les impacts des changements de régime sont constatés immédiatement en résultat consolidé.

Solde au 30/09/2025 Mouvement de périmètre Ecart actuariel Dotation de l'exercice Reprises de l'exercice Solde au 31/03/2026 Utilisées Non Utilisées Avantages postérieurs à l'emploi 1 422 16 (42) 163 (149) - 1 410 Total passifs liés aux avantages au personnel 1 422 16 (42) 163 (149) - 1 410

Les droits de l’année sont enregistrés en compte de résultat pour un montant net de 163 K€ (avant impôts différés) et les écarts actuariels sont enregistrés en autres éléments du résultat global pour un montant de - 42 K€ (avant impôts différés) au 31 mars 2026. Les reprises utilisées de 149 K€ correspondent aux indemnités versées lors des départs effectifs.

31/03/2026 30/09/2025 Valeur actualisée de l’obligation 1 410 1 422 Juste valeur des actifs du régime - - Passif enregistré au bilan 1 410 1 422

Hypothèses actuarielles

Les hypothèses prises en compte pour les évaluations aux clôtures 31/03/2026 et 30/09/2025, se déclinent ainsi :

31/03/2026 30/09/2025 Taux d'actualisation 4.14 % 3.72 % Hypothèse de taux de progression des salaires 2.00 % 2.00 % Taux de turnover cadres 4.13 % 3.98 % Taux de turnover non cadres 5.47 % 5.52 % Age de départ Selon barème légal avec trimestre Selon barème légal avec trimestre Age de début d’activité cadres 23 ans 23 ans Age de début d’activité non cadres 20 ans 20 ans Table d’espérance de vie utilisée INSEE TD-TV 22-24 INSEE TD-TV 20-22

Note 16. - Autres passifs courants

Les autres passifs courants se décomposent de la manière suivante :

31/03/2026 30/09/2025 Avances sur commandes clients 609 547 Dettes fiscales et sociales 5 811 6 516 Autres dettes 1 222 498 Produits constatés d'avance 705 692 Total 8 347 8 253

Le poste Autres dettes comprend des dettes sur acquisition d’actifs à hauteur de 599 K€.

Note 17. - Autres produits et charges opérationnels

Ils incluent les produits et charges non usuels par leur fréquence, leur nature ou leur montant.

31/03/2026 31/03/2025 Valeur nette comptable des titres consolidés cédés (103) (7) Produits de cession des titres consolidés 110 7 Résultat net sur cession de titres 7 - Valeur nette comptable des immobilisations sorties (68) (147) Produits sur cession d'immobilisations - 593 Résultat net sur cession d'immobilisations corporelles et incorporelles (68) 446 Frais d’acquisition de titres de participation (154) - Reprise provision sur immobilisations corporelles 83 128 Dotation et reprise provisions pour risques et charges 5 (50) Dotation et reprise pour provision pour risque fiscal et social - 25 Charges exceptionnelles indemnités versées pour litiges - (150) Autres 6 23 Total des autres produits et charges opérationnels (121) 422

Note 18. - Charge d’impôt

L’impôt sur le résultat pour les situations semestrielles clôturant les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 est principalement composé de :

31/03/2026 31/03/2025 Charge d'impôt exigible 42 391 Charge d'impôt différée (155) (180) Charge d'impôt consolidée 113 211

Au 31 mars 2026, les impôts différés actifs au bilan consolidé du Groupe s’élèvent à 112 K€ alors que les impôts différés passifs sont nuls. Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés actifs sont enregistrés si la récupération est jugée probable. Les déficits reportables activés concernant le groupe d’intégration fiscale français s’élèvent à 6 587 K€ sur un total de déficits fiscaux reportables de 13 815 K€. Sur la base des budgets établis dans le cadre des tests de perte de valeur, il a été évalué que ces déficits fiscaux reportables seraient recouvrés dans un horizon de temps raisonnable, étant précisé qu’actuellement aucune limitation temporelle d’imputation n’existe au niveau de la fiscalité française. Ainsi, la Direction considère qu’il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces déficits pourront être imputés.

Néanmoins, le Groupe pourrait se retrouver dans l’incapacité de réaliser le montant prévu d’impôts différés si ses revenus taxables futurs et les impôts connexes étaient moins importants que prévus. Le Groupe fonde également ses prévisions quant à l’utilisation des impôts différés sur sa compréhension de la règlementation fiscale, laquelle pourrait cependant être remise en cause, du fait de changement dans la règlementation fiscale et comptable de nature à affecter le montant de ses impôts différés. Si le Groupe considérait qu’il ne pouvait pas, dans les années à venir, réaliser ses impôts différés, il devrait ne plus reconnaitre au bilan ces actifs, ce qui aurait un impact défavorable significatif sur le résultat net du Groupe et sur sa situation financière.

Au 31 mars 2026, les impôts différés relatifs aux pertes cumulées des filiales marocaines, péruvienne et colombienne n’ont pas été reconnus étant donné les incertitudes de récupération dans un avenir proche.

Le montant des pertes non reconnues est de 4 418 K€, soit un impôt différé actif non reconnu de 1 068 K€, impôt calculé au taux actuellement en vigueur dans les pays concernés.

Note 19. - Quote-part dans le résultat des entreprises associées

31/03/2026 31/03/2025 Dominique Defrain - 30 Total - 30

Les parts détenues dans la société Dominique Defrain ont été cédées durant la période.

Note 20. - Passifs éventuels

Le groupe n’a pas connaissance de litiges ou d’autres passifs éventuels dont l’impact sur les états financiers pourrait être significatif et qui n’aurait pas été pris en compte dans l’établissement des comptes consolidés au 31 mars 2026.

Note 21. - Parties liées ayant un contrôle sur le groupe

Signaux Girod SA est contrôlée par la SAS L’Action Girod. Au 31 mars 2026, la SAS L’Action Girod détient 69.46 % du capital de Signaux Girod SA et 71.29 % des droits de vote.

En raison de la transmission universelle de patrimoine intervenue lors de l’exercice précédent, une nouvelle convention d’animation et de prestations de services a été conclue entre la SAS L’Action Girod et Signaux Girod SA. Les conditions de celle-ci sont comparables à celle antérieurement existante et aucune transaction inhabituelle, par sa nature ou son montant, n’est intervenue au cours de la période.

Note 22. - Evénements postérieurs à la clôture

Aucun événement postérieur à la clôture n’est à signaler.

ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL





J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé, sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation du groupe Signaux Girod, et que le rapport semestriel d'activité figurant page 20 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Fait à Bellefontaine, le 26 juin 2026

Claude Girod

Président du conseil d’administration



RAPPORT D’ACTIVITÉ

Les comptes consolidés semestriels et leurs comparatifs ont été arrêtés selon les normes comptables internationales IAS/IFRS en vigueur.

En millions d’euros 2025/2026 2024/2025 Variations (données non auditées) 1er semestre 1er semestre (M€) Du 01/10/2025 Du 01/10/2024 Au 31/03/2026 Au 31/03/2025 Chiffre d’affaires 46.9 50.1 - 3.2 Résultat opérationnel courant - 1.1 - 0.3 - 0.8 Résultat opérationnel - 1.2 0.1 - 1.3 Résultat net consolidé - 1.4 0.0 - 1.4 Résultat net part du groupe - 1.4 0.0 - 1.4 EBITDA* 1.6 2.9 - 1.3

*L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en baisse de 6.5 % sur cette période (- 8.8 % à périmètre constant, une opération de croissance externe est intervenue en début d’exercice).

Le résultat consolidé net part du groupe est de - 1.4 M€, celui-ci était à l’équilibre au 31 mars 2025.

Signalisation France : (67.1 % du C.A. groupe – ROC : - 0.9 M€)

Le chiffre d’affaires a progressé de 7.7 % (+ 3.6 % à périmètre constant) et le résultat opérationnel courant s’est amélioré de 0.9 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent (0.6 M€ à périmètre constant). Malgré cette amélioration, nous n’atteignons pas notre seuil de rentabilité et la performance des travaux reste encore à améliorer. La demande de nos clients reste faible et la concurrence est rude.

Sociétés spécialisées : (10.4 % du C.A. groupe – ROC : 0.1 M€)

Suite à l’incendie de juillet 2025, le retard de production rencontré chez notre filiale Atech a été rattrapé sur ce semestre, ce qui a permis de générer un chiffre d’affaires en progression de + 17.3 % par rapport à l’exercice précédent. Cet événement a néanmoins perturbé fortement l’activité et la performance de cette filiale. L’activité de Concept Urbain est en léger retrait, retard qui devrait être partiellement résorbé d’ici la fin de l’exercice. Le résultat opérationnel courant du périmètre est en hausse de 0.3 M€.

Activités internationales : (22.5 % du C.A. groupe – ROC : - 0.3 M€)

Ce semestre a été marqué par une forte régression d’activité de 36.9 % à l’international. Le report d’affaires importantes lié à une baisse de la demande sur certaines filiales explique ce recul. Le résultat opérationnel courant est donc en baisse de 1.8 M€ par rapport au 1er semestre 2024/2025.

Situation financière : Ces indicateurs non définis par les normes IFRS, sont utilisés pour mesurer la rentabilité financière du groupe et sa résilience face à ses engagements.

Au 31 mars 2026, le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 15.2 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan consolidé) avant paiement du dividende de 1.5 M€ intervenu le 9 avril dernier.

Son endettement net est de 5.6 M€ au 31 mars 2026 : il comprend les dettes financières courantes et non courantes pour 16.9 M€ et des dettes de location courantes et non courantes pour 3.9 M€ diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie de 15.2 M€.

Cet indicateur était de 1.6 M€ au 30 septembre 2025.

Perspectives du groupe :

Depuis mars 2026, l’activité connait un tassement sur la France, et le manque de volume ne permet pas d’absorber nos charges fixes. L’inertie post-électorale se confirme et la reprise des projets à l’international est plus tardive que prévu. Cette situation dégrade la performance du groupe qui ne sera pas en mesure d’atteindre ses objectifs annuels.

Pièce jointe