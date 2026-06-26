Signaux Girod : Rapport financier semestriel 2025/2025

Exercice 2025/2026
Comptes semestriels consolidés
Comptes semestriels consolidés résumés en normes IFRS
A COMPTES CONSOLIDÉS EN NORMES IFRS
- Bilan consolidé
|Actif (exprimés en milliers d'euros)
|Note
|31/03/2026
|30/09/2025
|Actifs non courants
|Goodwills
|6
|3 521
|2 463
|Immobilisations incorporelles
|6
|6 332
|6 248
|Immobilisations corporelles
|7
|19 449
|18 621
|Droits d'utilisation
|8
|5 627
|5 488
|Autres actifs financiers
|502
|531
|Participations dans les entreprises associées
|-
|102
|Impôts différés - actif
|112
|77
|Autres actifs non courants
|306
|423
|Total actifs non courants
|35 849
|33 953
|Actifs courants
|Stocks
|16 584
|15 777
|Clients et autres débiteurs
|9
|19 430
|19 699
|Actifs d'impôts exigibles
|10
|115
|219
|Autres actifs courants
|10
|4 414
|4 190
|Trésorerie et équivalents de trésorerie
|11
|15 178
|17 141
|Total actifs courants avant actifs détenus en vue de la vente
|55 721
|57 026
|Actifs destinés à être cédés
|-
|-
|Total actifs courants
|55 721
|57 026
|Total actifs
|91 570
|90 979
Capitaux propres et passifs (exprimés en milliers d'euros)
|Note
|31/03/2026
|30/09/2025
|Capitaux propres
|Capital émis
|13 423
|13 423
|Primes d'émission
|37
|37
|Résultats accumulés non distribués et autres éléments du résultat global
|38 634
|39 451
|Résultat net (Part du groupe)
|(1 377)
|764
|Capital émis et réserves attribuables aux porteurs de capitaux propres de la société mère
|50 717
|53 675
|Intérêts ne donnant pas le contrôle
|2
|2
|Total capitaux propres
|50 719
|53 677
|Passifs non courants
|Emprunts portant intérêt
|13
|14 124
|12 428
|Dettes de location
|14
|2 198
|2 082
|Provisions
|-
|14
|Passifs liés aux avantages au personnel
|15
|1 410
|1 422
|Passifs d'impôts différés
|-
|114
|Autres passifs non courants
|12
|1 567
|9
|Total passifs non courants
|19 299
|16 069
|Passifs courants
|Emprunts portant intérêt
|13
|2 763
|2 556
|Dettes de location
|14
|1 656
|1 687
|Provisions
|248
|286
|Fournisseurs
|8 479
|8 247
|Passifs d'impôts exigibles
|59
|204
|Autres passifs courants
|16
|8 347
|8 253
|Total passifs courants avant passifs liés aux activités destinées
à être cédées
|21 552
|21 233
|Passifs destinés à être cédés
|-
|-
|Total passifs courants
|21 552
|21 233
|Total passifs
|40 851
|37 302
|Total capitaux propres et passifs
|91 570
|90 979
Compte de résultat en normes IFRS
|Compte de résultat (exprimés en milliers d'euros)
|Note
|31/03/2026
|31/03/2025
|Ventes de biens et services
|5
|46 869
|50 103
|Produits des activités ordinaires
|46 869
|50 103
|Achats consommés
|(14 936)
|(17 594)
|Charges de personnel
|(18 055)
|(17 879)
|Charges externes
|(11 771)
|(11 209)
|Impôts et taxes
|(890)
|(915)
|Amortissements, provisions et pertes de valeur
|(2 919)
|(2 841)
|Variations des stocks de produits en cours et finis
|130
|29
|Autres produits et charges d'exploitations
|463
|(12)
|Résultat opérationnel courant
|(1 109)
|(318)
|Perte de valeurs
|-
|-
|Autres produits et charges opérationnels
|17
|(121)
|422
|Résultat opérationnel
|(1 230)
|104
|Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
|146
|236
|Coût de l'endettement financier brut
|(373)
|(352)
|Coût de l'endettement financier net
|(227)
|(116)
|Autres charges financières et produits financiers
|(33)
|214
|Résultat financier
|(260)
|98
|Impôt sur le résultat
|18
|113
|(211)
|Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence
|19
|-
|30
|Résultat net avant résultat des activités abandonnées
|(1 377)
|21
|Résultat net des activités abandonnées
|-
|-
|Résultat net consolidé
|(1 377)
|21
|Intérêts ne donnant pas le contrôle
|-
|-
|Résultat net (Part du groupe)
|(1 377)
|21
|Résultat par action en (euros)
|(1.40)
|0.02
|Résultat dilué par action (en euros)
|(1.40)
|0.02
|Nombres d'actions*
|987 214
|1 003 108
|Nombres d'actions diluées*
|987 214
|1 032 500
* Afin de se conformer à l’IAS 33, le nombre d’actions déterminé dans chacun des deux cas, est diminué des actions auto-détenues.
|Etat du résultat global (exprimés en milliers d'euros)
|31/03/2026
|31/03/2025
|Résultat net consolidé
|(1 377)
|21
|Eléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat
|Ecarts actuariels
|42
|27
|Impôts différés relatifs aux éléments de résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat
|(10)
|(7)
|Eléments du résultat global susceptibles d'être reclassés en résultat
|Ecarts de conversion
|(18)
|(94)
|Retraitement swap de fixation de taux d'intérêt
|Impôts différés relatifs aux éléments susceptibles d'être reclassés en résultat
|Total des autres éléments du résultat global
|14
|(74)
|Résultat global de la période
|(1 363)
|(53)
|Dont part du groupe
|(1 363)
|(53)
|Dont part ne donnant pas le contrôle
|-
|-
- Tableau des flux de trésorerie en normes IFRS
|Tableau des Flux de Trésorerie (exprimés en milliers d'euros)
|Note
|31/03/2026
|31/03/2025
|(6 mois)
|(6 mois)
|Résultat avant impôt
|(1 490)
|231
|Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence
|-
|(30)
|Dotations aux amortissements et provisions
|3 184
|3 297
|Reprises amortissements et provisions
|(308)
|(616)
|Résultat sur cessions d’actifs immobilisés
|(47)
|(446)
|Coût de l’endettement financier net
|227
|116
|Autres éléments sans incidence sur la trésorerie
|-
|-
|Impôt sur les résultats payé
|(250)
|(216)
|Variation du besoin en fonds de roulement de l’activité
|(650)
|187
|Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles
|665
|2 523
|Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels
|(2 172)
|(2 048)
|Cessions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels
|150
|593
|Acquisitions d’actifs financiers
|(52)
|(91)
|Dette sur acquisition d'immobilisation
|-
|-
|Réductions d’actifs financiers
|46
|71
|Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise
|(1 392)
|-
|Cessions de filiales nettes de la trésorerie cédée
|110
|7
|Flux de trésorerie en provenance des activités d’investissement
|(3 310)
|(1 468)
|Emissions d'emprunts
|3 065
|451
|Remboursements d'emprunts
|(1 083)
|(1 346)
|Remboursements des dettes de location
|(1 152)
|(1 236)
|Coût de l’endettement financier net
|(136)
|(189)
|Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
|-
|-
|Flux de trésorerie en provenance des activités de financement
|694
|(2 320)
|Ecarts et variations de conversion
|13
|10
|Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie
|(1 938)
|(1 255)
|Trésorerie et équivalents de trésorerie d'ouverture
|11
|16 750
|19 443
|Trésorerie et équivalents de trésorerie de clôture
|11
|14 812
|18 188
|Variation de la trésorerie et équivalents de trésorerie
|(1 938)
|(1 255)
Variation du Besoin en Fonds de Roulement
|31/03/2026
|31/03/2025
|(exprimés en milliers d’euros)
|(6 mois)
|(6 mois)
|Variation des stocks
|(398)
|771
|Variation des créances
|584
|2 128
|Variation des dettes
|(836)
|(2 712)
|Variation de Besoin en Fonds de Roulement
|(650)
|187
- Tableau de variation des capitaux propres en normes IFRS
(Exprimés en milliers d’euros)
|Variation
|Capital
|Résultat du groupe
|Réserves non distribuées
|Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la mère
|Intérêt ne donnant pas le contrôle
|Capitaux propres
|Situation nette au 01/10/2024
|13 423
|880
|40 463
|54 766
|2
|54 768
|Affectation du résultat
|-
|(880)
|880
|-
|-
|-
|Dividendes versés au titre de l'exercice
|-
|-
|(1 549)
|(1 549)
|-
|(1 549)
|Résultat de la période du 01/10/2024 au 31/03/2025
|-
|21
|-
|21
|-
|21
|Variation des actions propres
|-
|-
|(68)
|(68)
|-
|(68)
|Diminution de capital
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Ecart actuariel
|-
|-
|20
|20
|-
|20
|Variation écart de conversion et autres
|-
|-
|(94)
|(94)
|-
|(94)
|Situation nette au 31/03/2025
|13 423
|21
|39 652
|53 096
|2
|53 098
|Au 1er octobre 2025
|13 423
|764
|39 488
|53 675
|2
|53 677
|Affectation du résultat
|-
|(764)
|764
|-
|-
|-
|Dividendes versés au titre de l'exercice
|-
|-
|(1 546)
|(1 546)
|-
|(1 546)
|Résultat de la période du 01/10/2025 au 31/03/2026
|-
|(1 377)
|-
|(1 377)
|-
|(1 377)
|Variation des actions propres
|-
|-
|(48)
|(48)
|-
|(48)
|Diminution de capital
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Ecart actuariel
|-
|-
|31
|31
|-
|31
|Variation écart de conversion et autres
|-
|-
|(18)
|(18)
|-
|(18)
|Situation nette au 31/03/2026
|13 423
|(1 377)
|38 671
|50 717
|2
|50 719
- Annexe aux états financiers consolidés en normes IFRS
Note 1. - Généralités
En date du 25 juin 2026, le conseil d’administration a arrêté et autorisé la publication des états financiers consolidés de Signaux Girod SA pour le semestre se terminant le 31 mars 2026.
Signaux Girod SA est une société anonyme immatriculée en France cotée sur EURONEXT GROWTH Paris, sous le code ISIN FR0000060790 et le code mnémonique ALGIR.
La société et ses filiales sont ci-après dénommées « le groupe » ou « le groupe Signaux Girod ».
Les états financiers consolidés semestriels résumés au 31 mars 2026 reflètent la situation comptable de la société et de ses filiales, ainsi que les intérêts du groupe dans les entreprises associées.
Note 2. - Base de préparation des états financiers
- Base de préparation
Conformément au règlement européen CE n°1606/2002 du 19 juillet 2002 sur les normes comptables internationales, les états financiers consolidés du groupe Signaux Girod sont établis selon les principes définis par l’IASB (International Accounting Standards Board), tel qu’adoptés par l’Union Européenne. Les textes de ce référentiel normatif sont disponibles sur le portail Internet EUR-Lex de l’Union Européenne à l’adresse suivante :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1126-20160101
Le référentiel international comprend les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), les normes IAS (International Accounting Standards), ainsi que leurs interprétations SIC (Standing Interpretations Committee) et IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).
Les états financiers consolidés semestriels du groupe Signaux Girod condensés au 31 mars 2026 ont été établis conformément à la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire ». Ils sont établis selon le principe de continuité d’exploitation, et selon la convention du coût historique sauf exception explicitée. Les états financiers sont présentés en milliers d’euros, sauf mention contraire. Le jeu des arrondis peut dans certains cas, conduire à un écart non significatif au niveau des totaux.
Les états financiers consolidés semestriels résumés ne comportent pas toutes les informations et annexes telles que présentées dans les états financiers annuels. De ce fait, il convient d’en effectuer la lecture en parallèle avec les états financiers consolidés du groupe au 30 septembre 2025.
Les états financiers consolidés du groupe pour l’exercice clos le 30 septembre 2025 sont disponibles sur demande au siège de la société, 881 Route des Fontaines, 39401 BELLEFONTAINE, ou sur le site internet www.girod-group.com.
- Méthodes comptables
Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation des états financiers intermédiaires résumés sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 30 septembre 2025 à l’exception des textes suivants, que le groupe applique depuis le 1er octobre 2025 :
- Modifications d’IAS 21 : « Effets des variations des cours des monnaies étrangères : Absence de convertibilité »
L’entrée en application de ce texte n’a pas d’impact significatif sur ces états financiers consolidés semestriels clos au 31 mars 2026.
Pour l’exercice 2025-2026, le groupe n’a décidé l’application anticipée d’aucune autre norme, modification ou interprétation.
Les nouvelles normes, modifications et interprétations publiées par l’IASB mais qui ne sont pas encore appliquées par le groupe sont les suivantes :
|Texte
|Date d’entrée en vigueur obligatoire prévue par l’IASB
|Texte adopté par l’Union européenne à date
|Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 : « Modifications touchant le classement et l’évaluation des instruments financiers »
|01/01/2026
|OUI
|Modifications d’IFRS 1, d’IFRS 7, d’IFRS 9, d’IFRS 10 et d’IAS 7 découlant des « Améliorations annuelles des Normes IFRS de comptabilité – Volume 11 »
|01/01/2026
|OUI
|Modifications d’IFRS 9 et d’IFRS 7 : « Contrats référençant de l’électricité dépendant de facteurs naturels »
|01/01/2026
|OUI
|Norme IFRS 18 : « États financiers : Présentation et informations à fournir »
|01/01/2027
|OUI
|Norme IFRS 19 : « Filiales n’ayant pas d’obligation d’information du public : Informations à fournir »
|01/01/2027
|NON
|Modifications d’IAS 21 « Effets des variations des cours des monnaies étrangères : Conversion d’un établissement à l’étranger situé dans une économie hyperinflationniste »
|01/01/2027
|NON
- Recours à des jugements et des estimations
Pour établir ses comptes, le groupe Signaux Girod procède à des jugements et des estimations et fait des hypothèses qui affectent la valeur comptable de certains éléments d’actifs et de passifs, des produits et des charges, ainsi que les informations données dans certaines notes de l’annexe.
Le groupe Signaux Girod revoit ses estimations et appréciations de manière régulière pour prendre en compte l’expérience passée et les autres facteurs jugés pertinents au regard des conditions économiques.
En fonction de l’évolution de ces hypothèses ou de conditions différentes, les montants figurant dans ses futurs états financiers pourraient différer des estimations actuelles. Les règles en matière d’estimations et de jugements n’ont pas évolué de manière significative par rapport au 30 septembre 2025. Les principaux postes des états financiers dépendant d’estimations et de jugements au 31 mars 2026 sont les suivants :
• la dépréciation des stocks et des créances douteuses ;
• les provisions ;
• les dépréciations des immobilisations incorporelles, corporelles et des Goodwills ;
• les impôts différés ;
• les actifs et passifs financiers ;
• les passifs liés aux avantages au personnel.
Note 3. - Evènements de la période
Suite au sinistre subi en juillet 2025, Atech a pu retrouver son niveau de production dès ce nouvel exercice en faisant appel à de la sous-traitance. La reconstruction des bâtiments partiellement détruits ainsi que le renouvellement ou la réparation d’outillages et de machines sont actuellement en cours en lien avec les experts d’assurance.
La société Signaux Girod SA a procédé le 1er octobre 2025, à l’acquisition de 100 % des titres de la société Michat Electronique, société spécialisée dans la signalisation dynamique des parkings pour un montant de 2 100 K€ hors frais d’acquisition. Les frais d’acquisition se sont élevés à 154 K€ et figurent en autres charges opérationnelles au titre de la période. Cette société réalise un chiffre d’affaires annuel approximatif de 2 200 K€ avec un effectif de 12 salariés.
Par assemblée générale du 23 décembre 2025, les associés de la société Dominique Defrain Signalisation Routière ont décidé le rachat par la société en vue de les annuler, des 250 parts détenues par Sociétés spécialisées Girod au prix de 110 K€.
Autres événements majeurs :
En date du 27 mars 2026, le holding intermédiaire Sociétés spécialisées Girod, a été absorbé par voie de transmission universelle de patrimoine par Signaux Girod SA. Cette dernière détient donc directement les titres de participation de Concept Urbain et d’Atech.
Suite aux résiliations des contrats de rachat d’actions et de liquidité avec la société GILBERT DUPONT, Signaux Girod SA a souscrit un nouveau contrat de rachat d’actions avec le prestataire de services d’investissement Crédit Industriel et Commercial S.A.
Signaux Girod SA a fait le choix de ne pas souscrire de nouveau contrat de liquidité.
Note 4. - Saisonnalité de l’activité
L’activité du groupe est saisonnière.
La signalisation verticale connait, pour l’ensemble des sociétés du groupe, une baisse d’activité importante sur le début de l’année civile compte tenu du cycle budgétaire des collectivités. L’activité retrouve normalement son plein régime à partir de mai et juin.
La signalisation horizontale est soumise au même cycle que la signalisation verticale avec une contrainte supplémentaire de conditions climatiques satisfaisantes pour l’application des produits sur la chaussée (humidité, température).
L’activité de mobiliers de fleurissement, quant à elle, réalise l’essentiel de son chiffre d’affaires sur la période « printemps-été ».
Note 5. - Informations sectorielles
L’information sectorielle reflète la vue du management et est établie sur la base du reporting interne utilisé par le Principal Décideur Opérationnel (le Président Directeur Général) pour mettre en œuvre l’allocation des ressources et évaluer la performance.
Les informations du reporting sont préparées en conformité avec les principes comptables suivis par le groupe (établis selon le référentiel IFRS).
Les secteurs opérationnels du groupe sont :
- Signalisation France
- Sociétés spécialisées
- Activités internationales
La signalisation France regroupe les activités suivantes :
- Signalisation verticale, fourniture, pose et maintenance ;
- Signalisation horizontale et aménagement de chaussées, fourniture et application ;
- Signalisation dynamique des parkings ;
- Prestation de services en signalisation de chantier.
L’activité de fourniture est globalement réalisée par Signaux Girod SA grâce à son usine de production de Bellefontaine, et les prestations sont effectuées par les filiales et leurs implantations sur tout le territoire national.
Les sociétés spécialisées regroupent notamment :
- Mobilier urbain végétalisé, fabrication et vente – Activité de la société ATECH ;
- Mobilier urbain non publicitaire, fabrication et vente – Activité de la société Concept Urbain ;
Les activités internationales regroupent les activités exercées par les filiales internationales du groupe :
- Signalisation verticale, fourniture et pose ;
- Signalisation horizontale, application ;
- Mobilier urbain non publicitaire, vente, installation et maintenance ;
- Panneaux anti-bruit ;
- Bornes rétractables.
La direction évalue la performance des secteurs sur la base du résultat opérationnel courant.
|31/03/2026
|Signalisation France
|Sociétés spécialisées
|Activités internationales
|Ajustements et éliminations
|Total
|Chiffre d'affaires externe
|31 431
|4 877
|10 561
|46 869
|Inter secteurs
|440
|357
|-
|(797)
|-
|Chiffre d'affaires total
|31 871
|5 234
|10 561
|(797)
|46 869
|Résultat opérationnel courant
|(892)
|85
|(302)
|(1 109)
|31/03/2025
|Signalisation France
|Sociétés spécialisées
|Activités internationales
|Ajustements et éliminations
|Total
|Chiffre d'affaires externe
|29 197
|4 158
|16 748
|50 103
|Inter secteurs
|265
|479
|141
|(885)
|-
|Chiffre d'affaires total
|29 462
|4 637
|16 889
|(885)
|50 103
|Résultat opérationnel courant
|(1 772)
|(214)
|1 668
|(318)
Note 6. - Immobilisations incorporelles et goodwills
Les immobilisations incorporelles et goodwills s’analysent comme suit :
a) Variation des goodwills du 30 septembre 2025 au 31 mars 2026
|30/09/2025
|Entrée de périmètre
|Acquisition
Perte de valeur
|Cession
|31/03/2026
|Signalisation France
|397
|1 058
|1 455
|Sociétés spécialisées
|6 701
|6 701
|Activités internationales
|1 142
|1 142
|Valeur brute
|8 240
|1 058
|-
|-
|9 298
|Signalisation France
|397
|397
|Sociétés spécialisées
|5 286
|5 286
|Activités internationales
|94
|94
|Perte de valeur
|5 777
|-
|-
|-
|5 777
|Signalisation France
|-
|1 058
|1 058
|Sociétés spécialisées*
|1 415
|1 415
|Activités internationales**
|1 048
|1 048
|Valeur nette
|2 463
|1 058
|-
|-
|3 521
* Atech : 1 415,
** Belgique : 890, Roumanie : 158
Le goodwill comptabilisé sur la société Michat Electronique, s’élève à 1 058 K€. Celui-ci a été calculé en retranchant du prix d’acquisition de 2 100 K€, la situation nette sociale à la date d’acquisition de 1 054 K€ retraité des engagements de retraite pour 12 K€ pour déterminer sa juste valeur. L’éventuelle allocation du prix d’acquisition est en cours, le groupe disposant d’un délai de douze mois à compter de la date d’acquisition pour l’effectuer.
b) Tests de perte de valeur
Les tests de perte de valeur sont réalisés au niveau de l’Unité Génératrice de Trésorerie pour le secteur « Signalisation France », et par entité pour les secteurs « Sociétés spécialisées » (Concept Urbain et Atech) et « Activités internationales » (ACE).
Signalisation France
Pour rappel, le test de dépréciation réalisé au 30 septembre 2018 avait amené à constater une perte de valeur sur les immobilisations incorporelles et corporelles rattachés à cette Unité Génératrice de Trésorerie d’un montant total de 2 873 K€ (293 K€ sur le goodwill, et 2 580 K€ sur le poste installations et outillages) qui s’ajoute à une dépréciation de 647 K€ du parc immobilier. Cette perte de valeur a été reprise en partie depuis à hauteur des amortissements pratiqués.
A fin septembre 2021, les calculs pratiqués ont amené à constater une perte de valeur des immobilisations corporelles de l’UGT « Signalisation France » à hauteur de 2 600 K€.
Depuis le 30 septembre 2023, la valeur recouvrable des actifs a été déterminée en fonction de la valeur la plus élevée entre sa juste valeur diminuée des coûts de cession et sa valeur d’utilité.
Les justes valeurs ont été déterminées pour les actifs immobiliers (immeubles uniquement) à partir d’une évaluation de la valeur de marché des biens. Ces évaluations ont été réalisées par un expert immobilier indépendant possédant les qualifications appropriées et reconnues par la profession. Chaque actif immobilier a été évalué séparément par l’expert.
Il ressort de ces évaluations d’immeubles une juste valeur de l’ordre de 12 521 K€. Celle-ci a été intégrée dans la base à tester des actifs rattachés à cette Unité Génératrice de Trésorerie afin d’obtenir la valeur recouvrable et n’a pas fait ressortir d’indice de perte de valeur.
La juste valeur des immeubles restant supérieure à leur valeur d’utilité, il n’a été procédé à aucun nouveau test de perte de valeur sur cette activité. Par conséquent, les éléments utilisés dans le cadre du test de perte de valeur au 30 septembre 2025 restent applicables au 31 mars 2026.
Sociétés spécialisées
Pour rappel, à fin septembre 2025, les calculs pratiqués ont conduit à constater une dépréciation du goodwill de la société ATECH de 378 K€, portant ainsi la valeur nette à 1 415 K€.
L’activité et le résultat dégagé au 31 mars 2026 est en amélioration par rapport à l’exercice précédent. Par conséquent, les éléments utilisés dans le cadre du test de perte de valeur au 30/09/2025 (budget et hypothèses sous-jacentes) restent applicables au 31/03/2026. Il n’a donc été procédé à aucun nouveau test de perte de valeur sur cette activité.
Activités internationales
Aucun autre indicateur de perte de valeur n’a été identifié au 31 mars 2026 sur cette UGT : la saisonnalité de l’activité ne permet pas d’identifier d’indice de perte de valeur au 31 mars 2026, l’essentiel de celle-ci étant réalisé sur le second semestre (voir ci-devant la note dédiée à la saisonnalité de l’activité du Groupe).
c) Variation des immobilisations incorporelles
|30/09/2025
|Acquisition
Perte de valeur
|Diminution
|Mouvement de périmètre
|Variations de changes et autres
|31/03/2026
|Concessions, brevets, licences
|1 699
|23
|(43)
|233
|-
|1 912
|Autres immobilisations incorporelles
|7 999
|150
|(160)
|9
|(15)
|7 983
|Valeur brute
|9 698
|173
|(203)
|242
|(15)
|9 895
|Concessions, brevets, licences
|1 509
|21
|(43)
|222
|-
|1 709
|Autres immobilisations incorporelles
|1 941
|74
|(161)
|-
|-
|1 854
|Perte de valeur
|3 450
|95
|(204)
|222
|-
|3 563
|Concessions, brevets, licences
|190
|2
|-
|11
|-
|203
|Autres immobilisations incorporelles
|6 058
|76
|1
|9
|(15)
|6 129
|Valeur nette
|6 248
|78
|1
|20
|(15)
|6 332
Note 7. - Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles, hors actifs destinés à la vente, s'analysent comme suit :
|30/09/2025
|Acquisition
Amortissements
Dépréciations
|Cession
|Mouvement de périmètre
|Variations de changes et autres
|31/03/2026
|Terrains et constructions
|29 164
|35
|(31)
|-
|63
|29 231
|Installations matériels et outillages
|27 615
|245
|(976)
|93
|107
|27 084
|Autres immobilisations corporelles
|10 978
|2 281
|(708)
|294
|(43)
|12 802
|Valeur brute
|67 757
|2 561
|(1 715)
|387
|127
|69 117
|Terrains et constructions
|19 008
|427
|(43)
|-
|3
|19 395
|Installations matériels et outillages
|22 940
|919
|(973)
|58
|(4)
|22 940
|Autres immobilisations corporelles
|7 188
|556
|(687)
|258
|18
|7 333
|Amortissements et dépréciations
|49 136
|1 902
|(1 703)
|316
|17
|49 668
|Terrains et constructions
|10 156
|(392)
|12
|-
|60
|9 836
|Installations matériels et outillages
|4 675
|(674)
|(3)
|35
|111
|4 144
|Autres immobilisations corporelles
|3 790
|1 725
|(21)
|36
|(61)
|5 469
|Valeur nette
|18 621
|659
|(12)
|71
|110
|19 449
Au cours du semestre, les acquisitions d’immobilisations corporelles se sont élevées à 2 561 K€ contre 1897 K€ au 31 mars 2025.
Les dotations aux amortissements de la période se chiffrent à 1 902 K€ contre 1 859 K€ au 31 mars 2025.
Aucune circonstance particulière n’a donné lieu à d’autres dépréciations.
Note 8. - Droits d’utilisation
|30/09/2025
|Augmentation
|Diminution
|Mouvement de périmètre
|Variations de changes et autres
|31/03/2026
|Biens immobiliers
|7 551
|852
|(11)
|(24)
|11
|8 379
|Véhicules de tourisme
|2 184
|363
|(667)
|-
|(2)
|1 878
|Matériels de transport
|42
|-
|-
|-
|-
|42
|Matériels informatiques
|26
|-
|-
|-
|-
|26
|Autres actifs incorporels
|3 251
|-
|-
|-
|-
|3 251
|Valeurs brutes
|13 054
|1 215
|(678)
|(24)
|9
|13 576
|Biens immobiliers
|(4 781)
|(553)
|-
|18
|(17)
|(5 333)
|Véhicules de tourisme
|(1 362)
|(352)
|621
|-
|1
|(1 092)
|Matériels de transport
|(12)
|(4)
|-
|-
|-
|(16)
|Matériels informatiques
|(9)
|(3)
|-
|-
|-
|(12)
|Autres actifs incorporels
|(1 402)
|(94)
|-
|-
|-
|(1 496)
|Amortissements/Dépréciations
|(7 566)
|(1 006)
|621
|18
|(16)
|(7 949)
|Valeurs nettes
|5 488
|209
|(57)
|(6)
|(7)
|5 627
Note 9. - Créances clients
Les créances clients et comptes rattachés nettes s’analysent comme suit :
|31/03/2026
|30/09/2025
|Créances clients et comptes rattachés
|20 423
|20 769
|Dépréciation
|(993)
|(1 070)
|Valeur nette des créances clients et comptes rattachés
|19 430
|19 699
Les créances clients sont stables sur la période.
Note 10. - Actifs d’impôts exigibles et autres actifs courants
Les autres actifs courants s’analysent comme suit :
|31/03/2026
|30/09/2025
|Créances fiscales d'impôts sur les bénéfices
|115
|219
|Total actifs d'impôts exigibles
|115
|219
|Avances, et acomptes sur commandes en cours
|444
|498
|Créances sociales
|103
|139
|Créances fiscales
|1 073
|985
|Créances sur cession d'actif
|452
|499
|Débiteurs divers
|897
|748
|Charges constatées d'avance
|1 445
|1 321
|Total des autres actifs courants
|4 414
|4 190
Le groupe estime que la valeur inscrite au bilan des autres actifs courants correspond à une appréciation raisonnable de leur juste valeur.
Note 11. - Trésorerie, équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie du groupe comprennent :
|31/03/2026
|30/09/2025
|Comptes bancaires et caisses
|14 986
|16 981
|Intérêts courus non échus
|192
|160
|Total de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
|15 178
|17 141
|Concours bancaires courants
|(366)
|(391)
|Solde de la trésorerie nette
|14 812
|16 750
|Comptes bancaires et caisses reclassés en actifs destinés à être cédés
|-
|-
|Concours bancaires courants reclassés en passifs afférents aux actifs destinés à être cédés
|-
|-
|Solde trésorerie repris pour le calcul des flux de trésorerie
|14 812
|16 750
Note 12. – Autres passifs non courants
L’assemblée générale ordinaire du 26 mars 2026 a décidé la distribution d’un dividende de 1.50 € par action au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2025, soit un montant total de 1 549 K€. Le paiement est intervenu le 9 avril 2026.
Note 13. - Emprunts portant intérêts
Détail des emprunts :
|Emprunts et dettes financières courants
|31/03/2026
|30/09/2025
|Part des emprunts à moins d'un an
|1 862
|1 611
|Dettes financières diverses à moins d'un an
|535
|554
|Concours bancaires courants
|366
|391
|Total
|2 763
|2 556
|Emprunts et dettes financières non courants
|31/03/2026
|30/09/2025
|Part des emprunts à plus d'un an
|13 039
|11 309
|Dettes financières diverses à plus d'un an
|1 085
|1 119
|Total
|14 124
|12 428
Echéanciers de remboursement des emprunts non courants :
|31/03/2026
|31/03/2026
|31/03/2026
|30/09/2025
|De 1 à 5 ans
|A plus de 5 ans
|Total
|Part des emprunts à plus d'un an
|11 996
|1 043
|13 039
|11 309
|Dettes financières diverses à plus d'un an
|539
|546
|1 085
|1 119
|Total
|12 535
|1 589
|14 124
|12 428
Le groupe estime que la valeur inscrite au bilan des emprunts portant intérêt correspond à une appréciation raisonnable de leur juste valeur.
L’endettement à long et moyen terme auprès d’établissements de crédit et emprunts classiques, est souscrit à taux fixe.
Certains emprunts à long et moyen termes ont été contractés par des filiales étrangères du groupe dans leur devise locale.
La répartition des emprunts (convertis en K€) en fonction des devises est la suivante :
|Emprunts et dettes financières non courants et courants
|31/03/2025
|30/09/2025
|Emprunt en Forint Hongrois - HUF
|19
|4
|Emprunt en Couronne Tchèque - CZK
|450
|504
|Emprunt en Lev Bulgare - BGN
|-
|2
|Emprunt en Devise Roumaine - RON
|271
|-
|Emprunt en Sol Péruvien - PEN
|301
|289
|Emprunt en Devise Marocaine - MAD
|-
|16
|Emprunt en Peso Colombien – COP
|37
|66
D’une manière générale, certains emprunts souscrits par le groupe sont soumis à des « covenants », susceptibles d’entrainer un remboursement anticipé en cas de non-respect. La dette financière concernée s’élève à 10 K€ à fin mars 2026, capital restant dû à moins d’un an (contre 73 K€ au 30 septembre 2025).
Les calculs de ratios financiers afférents aux « covenants » sont effectués sur une base annuelle et doivent être respectés au 30 septembre.
Au cours du semestre, le groupe a contracté de nouveaux emprunts (hors crédit-bail et contrats de location) pour un montant de 3 065 K€, reçu au 31 mars 2026.
Note 14. – Dettes de location
|Dettes de location - courantes
|31/03/2026
|30/09/2025
|Solde à l'ouverture
|1 687
|2 225
|Augmentation
|-
|-
|Diminution
|(1 146)
|(2 384)
|Ecart de conversion
|1
|3
|Reclassement
|1 120
|1 843
|Variations de périmètre
|(6)
|-
|Solde à la clôture
|1 656
|1 687
Dettes de location - non courantes
|31/03/2026
|30/09/2025
|Solde à l'ouverture
|2 082
|2 260
|Augmentation
|1 315
|1 836
|Diminution
|(22)
|(155)
|Reclassement
|(1 171)
|(1 854)
|Ecart de conversion
|(6)
|(5)
|Variations de périmètre
|-
|-
|Solde à la clôture
|2 198
|2 082
|31/03/2026
|31/03/2026
|31/03/2026
|30/09/2025
|De 1 à 5 ans
|A plus de 5 ans
|Total
|Dettes de location - non courantes
|1 755
|443
|2 198
|2 082
|Total
|1 755
|443
|2 198
|2 082
Note 15. - Retraites et assimilés
Les principes généraux appliqués sont conformes à la norme IAS 19 révisée et à la décision IFRIC de mai 2021.
Les engagements de retraite sont présentés au bilan pour leur montant global.
Les impacts des variations des écarts actuariels liés aux engagements (hypothèses actuarielles et effets d’expérience) sont constatés immédiatement en autres éléments du résultat global non recyclables, pour leur montant net d’impôt.
Les impacts des changements de régime sont constatés immédiatement en résultat consolidé.
|Solde au 30/09/2025
|Mouvement de périmètre
|Ecart actuariel
|Dotation de l'exercice
|Reprises de l'exercice
|Solde au 31/03/2026
|Utilisées
|Non Utilisées
|Avantages postérieurs à l'emploi
|1 422
|16
|(42)
|163
|(149)
|-
|1 410
|Total passifs liés aux avantages au personnel
|1 422
|16
|(42)
|163
|(149)
|-
|1 410
Les droits de l’année sont enregistrés en compte de résultat pour un montant net de 163 K€ (avant impôts différés) et les écarts actuariels sont enregistrés en autres éléments du résultat global pour un montant de - 42 K€ (avant impôts différés) au 31 mars 2026. Les reprises utilisées de 149 K€ correspondent aux indemnités versées lors des départs effectifs.
|31/03/2026
|30/09/2025
|Valeur actualisée de l’obligation
|1 410
|1 422
|Juste valeur des actifs du régime
|-
|-
|Passif enregistré au bilan
|1 410
|1 422
Hypothèses actuarielles
Les hypothèses prises en compte pour les évaluations aux clôtures 31/03/2026 et 30/09/2025, se déclinent ainsi :
|31/03/2026
|30/09/2025
|Taux d'actualisation
|4.14 %
|3.72 %
|Hypothèse de taux de progression des salaires
|2.00 %
|2.00 %
|Taux de turnover cadres
|4.13 %
|3.98 %
|Taux de turnover non cadres
|5.47 %
|5.52 %
|Age de départ
|Selon barème légal avec trimestre
|Selon barème légal avec trimestre
|Age de début d’activité cadres
|23 ans
|23 ans
|Age de début d’activité non cadres
|20 ans
|20 ans
|Table d’espérance de vie utilisée
|INSEE TD-TV 22-24
|INSEE TD-TV 20-22
Note 16. - Autres passifs courants
Les autres passifs courants se décomposent de la manière suivante :
|31/03/2026
|30/09/2025
|Avances sur commandes clients
|609
|547
|Dettes fiscales et sociales
|5 811
|6 516
|Autres dettes
|1 222
|498
|Produits constatés d'avance
|705
|692
|Total
|8 347
|8 253
Le poste Autres dettes comprend des dettes sur acquisition d’actifs à hauteur de 599 K€.
Note 17. - Autres produits et charges opérationnels
Ils incluent les produits et charges non usuels par leur fréquence, leur nature ou leur montant.
|31/03/2026
|31/03/2025
|Valeur nette comptable des titres consolidés cédés
|(103)
|(7)
|Produits de cession des titres consolidés
|110
|7
|Résultat net sur cession de titres
|7
|-
|Valeur nette comptable des immobilisations sorties
|(68)
|(147)
|Produits sur cession d'immobilisations
|-
|593
|Résultat net sur cession d'immobilisations corporelles et incorporelles
|(68)
|446
|Frais d’acquisition de titres de participation
|(154)
|-
|Reprise provision sur immobilisations corporelles
|83
|128
|Dotation et reprise provisions pour risques et charges
|5
|(50)
|Dotation et reprise pour provision pour risque fiscal et social
|-
|25
|Charges exceptionnelles indemnités versées pour litiges
|-
|(150)
|Autres
|6
|23
|Total des autres produits et charges opérationnels
|(121)
|422
Note 18. - Charge d’impôt
L’impôt sur le résultat pour les situations semestrielles clôturant les 31 mars 2026 et 31 mars 2025 est principalement composé de :
|31/03/2026
|31/03/2025
|Charge d'impôt exigible
|42
|391
|Charge d'impôt différée
|(155)
|(180)
|Charge d'impôt consolidée
|113
|211
Au 31 mars 2026, les impôts différés actifs au bilan consolidé du Groupe s’élèvent à 112 K€ alors que les impôts différés passifs sont nuls. Conformément à la norme IAS 12, les impôts différés actifs sont enregistrés si la récupération est jugée probable. Les déficits reportables activés concernant le groupe d’intégration fiscale français s’élèvent à 6 587 K€ sur un total de déficits fiscaux reportables de 13 815 K€. Sur la base des budgets établis dans le cadre des tests de perte de valeur, il a été évalué que ces déficits fiscaux reportables seraient recouvrés dans un horizon de temps raisonnable, étant précisé qu’actuellement aucune limitation temporelle d’imputation n’existe au niveau de la fiscalité française. Ainsi, la Direction considère qu’il est probable que le Groupe disposera de bénéfices imposables futurs sur lesquels ces déficits pourront être imputés.
Néanmoins, le Groupe pourrait se retrouver dans l’incapacité de réaliser le montant prévu d’impôts différés si ses revenus taxables futurs et les impôts connexes étaient moins importants que prévus. Le Groupe fonde également ses prévisions quant à l’utilisation des impôts différés sur sa compréhension de la règlementation fiscale, laquelle pourrait cependant être remise en cause, du fait de changement dans la règlementation fiscale et comptable de nature à affecter le montant de ses impôts différés. Si le Groupe considérait qu’il ne pouvait pas, dans les années à venir, réaliser ses impôts différés, il devrait ne plus reconnaitre au bilan ces actifs, ce qui aurait un impact défavorable significatif sur le résultat net du Groupe et sur sa situation financière.
Au 31 mars 2026, les impôts différés relatifs aux pertes cumulées des filiales marocaines, péruvienne et colombienne n’ont pas été reconnus étant donné les incertitudes de récupération dans un avenir proche.
Le montant des pertes non reconnues est de 4 418 K€, soit un impôt différé actif non reconnu de 1 068 K€, impôt calculé au taux actuellement en vigueur dans les pays concernés.
Note 19. - Quote-part dans le résultat des entreprises associées
|31/03/2026
|31/03/2025
|Dominique Defrain
|-
|30
|Total
|-
|30
Les parts détenues dans la société Dominique Defrain ont été cédées durant la période.
Note 20. - Passifs éventuels
Le groupe n’a pas connaissance de litiges ou d’autres passifs éventuels dont l’impact sur les états financiers pourrait être significatif et qui n’aurait pas été pris en compte dans l’établissement des comptes consolidés au 31 mars 2026.
Note 21. - Parties liées ayant un contrôle sur le groupe
Signaux Girod SA est contrôlée par la SAS L’Action Girod. Au 31 mars 2026, la SAS L’Action Girod détient 69.46 % du capital de Signaux Girod SA et 71.29 % des droits de vote.
En raison de la transmission universelle de patrimoine intervenue lors de l’exercice précédent, une nouvelle convention d’animation et de prestations de services a été conclue entre la SAS L’Action Girod et Signaux Girod SA. Les conditions de celle-ci sont comparables à celle antérieurement existante et aucune transaction inhabituelle, par sa nature ou son montant, n’est intervenue au cours de la période.
Note 22. - Evénements postérieurs à la clôture
Aucun événement postérieur à la clôture n’est à signaler.
- ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL
J’atteste qu’à ma connaissance, les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé, sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation du groupe Signaux Girod, et que le rapport semestriel d'activité figurant page 20 présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.
Fait à Bellefontaine, le 26 juin 2026
Claude Girod
Président du conseil d’administration
RAPPORT D’ACTIVITÉ
Les comptes consolidés semestriels et leurs comparatifs ont été arrêtés selon les normes comptables internationales IAS/IFRS en vigueur.
|En millions d’euros
|2025/2026
|2024/2025
|Variations
|(données non auditées)
|1er semestre
|1er semestre
|(M€)
|Du 01/10/2025
|Du 01/10/2024
|Au 31/03/2026
|Au 31/03/2025
|Chiffre d’affaires
|46.9
|50.1
|- 3.2
|Résultat opérationnel courant
|- 1.1
|- 0.3
|- 0.8
|Résultat opérationnel
|- 1.2
|0.1
|- 1.3
|Résultat net consolidé
|- 1.4
|0.0
|- 1.4
|Résultat net part du groupe
|- 1.4
|0.0
|- 1.4
|EBITDA*
|1.6
|2.9
|- 1.3
*L’EBITDA représente le résultat net consolidé avant impôt, amortissements, provisions, pertes de valeur et résultat financier tels qu’ils apparaissent au compte de résultat consolidé. Cet indicateur non défini par une norme IFRS, est utilisé pour mesurer la capacité du groupe à générer de la trésorerie à partir de ses activités opérationnelles.
Le chiffre d’affaires consolidé du groupe est en baisse de 6.5 % sur cette période (- 8.8 % à périmètre constant, une opération de croissance externe est intervenue en début d’exercice).
Le résultat consolidé net part du groupe est de - 1.4 M€, celui-ci était à l’équilibre au 31 mars 2025.
Signalisation France : (67.1 % du C.A. groupe – ROC : - 0.9 M€)
Le chiffre d’affaires a progressé de 7.7 % (+ 3.6 % à périmètre constant) et le résultat opérationnel courant s’est amélioré de 0.9 M€ par rapport à la même période de l’exercice précédent (0.6 M€ à périmètre constant). Malgré cette amélioration, nous n’atteignons pas notre seuil de rentabilité et la performance des travaux reste encore à améliorer. La demande de nos clients reste faible et la concurrence est rude.
Sociétés spécialisées : (10.4 % du C.A. groupe – ROC : 0.1 M€)
Suite à l’incendie de juillet 2025, le retard de production rencontré chez notre filiale Atech a été rattrapé sur ce semestre, ce qui a permis de générer un chiffre d’affaires en progression de + 17.3 % par rapport à l’exercice précédent. Cet événement a néanmoins perturbé fortement l’activité et la performance de cette filiale. L’activité de Concept Urbain est en léger retrait, retard qui devrait être partiellement résorbé d’ici la fin de l’exercice. Le résultat opérationnel courant du périmètre est en hausse de 0.3 M€.
Activités internationales : (22.5 % du C.A. groupe – ROC : - 0.3 M€)
Ce semestre a été marqué par une forte régression d’activité de 36.9 % à l’international. Le report d’affaires importantes lié à une baisse de la demande sur certaines filiales explique ce recul. Le résultat opérationnel courant est donc en baisse de 1.8 M€ par rapport au 1er semestre 2024/2025.
Situation financière : Ces indicateurs non définis par les normes IFRS, sont utilisés pour mesurer la rentabilité financière du groupe et sa résilience face à ses engagements.
Au 31 mars 2026, le groupe dispose d’un niveau de liquidités de 15.2 M€ (trésorerie et équivalents de trésorerie figurant à l’actif du bilan consolidé) avant paiement du dividende de 1.5 M€ intervenu le 9 avril dernier.
Son endettement net est de 5.6 M€ au 31 mars 2026 : il comprend les dettes financières courantes et non courantes pour 16.9 M€ et des dettes de location courantes et non courantes pour 3.9 M€ diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie de 15.2 M€.
Cet indicateur était de 1.6 M€ au 30 septembre 2025.
Perspectives du groupe :
Depuis mars 2026, l’activité connait un tassement sur la France, et le manque de volume ne permet pas d’absorber nos charges fixes. L’inertie post-électorale se confirme et la reprise des projets à l’international est plus tardive que prévu. Cette situation dégrade la performance du groupe qui ne sera pas en mesure d’atteindre ses objectifs annuels.
Pièce jointe