SIGNAUX GIROD
Mise à disposition du rapport semestriel 2025/2026.
Conformément à la réglementation en vigueur, le rapport financier semestriel établi par la société au titre de l’exercice 2025/2026 est disponible :
- sur le site internet : www.girod-group.com
ou
- sur simple demande, dans les conditions légales et règlementaires.
Ce document a également été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 26 juin 2026.
Euronext Growth / Code ISIN FR0000060790
Site: www.girod-group.com
Pièce jointe