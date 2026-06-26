Le programme autrichien de mentorat Sindbad remporte le prix F1® Allwyn Global Community Award et décroche un financement de 100 000 euros qui servira la lutte contre les inégalités des chances face à l’éducation

SPIELBERG, Autriche, 26 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le programme de mentorat Sindbad a été nommé ce jour lauréat du prix F1® Allwyn Global Community Award à l’occasion du GRAND PRIX D’AUTRICHE DE FORMULE 1® LENOVO 2026. Cette organisation à but non lucratif qui accompagne les jeunes en proposant des programmes de mentorat individuels, reçoit un don de 100 000 euros de la part d’Allwyn, groupe international de divertissement spécialisé dans les jeux de loterie. Cet appui financier majeur permettra à Sindbad de donner un coup d’accélérateur à sa mission qui consiste à renforcer les chances de réussite des jeunes, favoriser leur mobilité sociale et les encourager à embrasser les carrières auxquelles ils aspirent, notamment dans les disciplines dites STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

De nombreux jeunes issus de milieux défavorisés sont toujours sans accès aux réseaux professionnels et restent privés de modèles inspirants ou d’accompagnement dans leurs choix d’orientation, autant de freins à leur mobilité sociale. Il en ressort un important vivier de talents inexploité, au sein duquel de nombreux jeunes prometteurs peinent à s’engager dans les filières STEM, l’industrie ou encore les technologies vertes.

Fort d’une présence dans toute l’Autriche et tout récemment introduit en Allemagne, le programme Sindbad Mentoring met en relation des adolescents âgés de 13 à 19 ans issus de milieux sous-représentés avec des mentors qui les accompagnent durablement dans le cadre d’une approche individuelle. En Autriche, plus de 8 400 jeunes ont bénéficié de ce programme depuis 2019. En levant les barrières sociales et en proposant des parcours de mentorat entre des personnes d’horizons différents, l’association aide les adolescents à développer leur confiance en eux et leur sentiment d’appartenance, tout en les aidant à mieux connaître les perspectives de carrière qui s’offrent à eux, notamment dans les disciplines STEM.

Les fonds consentis par Allwyn permettront à Sindbad de pérenniser son développement et de participer à la réduction des inégalités des chances en renforçant l’accès à l’éducation, à la formation, aux réseaux professionnels et à l’emploi. Grâce à cet appui, Sindbad pourra accompagner 35 jeunes supplémentaires à Graz, en mettant davantage l’accent sur les carrières liées aux disciplines STEM et au sport automobile.

Le jury a salué la faculté de l’organisation à créer un impact vecteur d’un mieux sociétal durable via un accompagnement continu des jeunes générations. Le programme de mentorat aide à renforcer l’estime de soi et le développement personnel des jeunes qui en ont le plus besoin, en leur ouvrant un réseau essentiel voué à les aider à prendre des décisions importantes concernant leurs études et leur avenir professionnel, un accompagnement dont ils ne bénéficient pas toujours au sein de leur environnement familial ou de leur entourage.

Sindbad Mentoring est la deuxième organisation à but non lucratif distinguée par le prix F1® Allwyn Global Community Award en 2026. Après une première édition couronnée de succès en 2025, le programme de cette année a été lancé le mois dernier et a remis un premier prix à l’association canadienne La Tablée des Chefs lors du GRAND PRIX DU CANADA DE FORMULE 1® LENOVO, qui vient récompenser son engagement dans la lutte contre l’insécurité alimentaire grâce à la récupération et à la redistribution de repas destinés aux familles les plus vulnérables.

D’autres ONG seront récompensées au cours de la saison lors de différentes étapes du championnat, notamment dès la semaine prochaine à l’occasion du Grand Prix Pirelli de Formule 1 de Grande-Bretagne 2026. Plus tard dans l’année, les supporters de Formule 1® seront appelés à voter en faveur de leur initiative favorite, une opportunité qui répond à la volonté d’Allwyn de rapprocher les fans de ce programme.



Erwin van Lambaart, directeur général et PDG de Casinos Austria AG et d’Österreichische Lotterien, et membre du jury du prix F1® Allwyn Global Community Award, s’exprime en ces termes : « Nous sommes fiers de remettre le prix F1® Allwyn Global Community Award à Sindbad Mentoring. Son engagement auprès des jeunes à un moment clé de leur développement délivre un impact humain marqué qui dépasse largement le cadre individuel. Chez Allwyn, nous sommes convaincus que la véritable force du sport réside dans sa faculté à rassembler et à développer les collectifs qui nous accueillent lors des Grands Prix. En jouant d’influence sur l’estime de soi et l’accès à l’éducation durant ces années déterminantes, Sindbad Mentoring transforme la vie de ces jeunes aujourd’hui et produit parallèlement un effet durable en leur faveur personnelle mais aussi à l’endroit de toutes leurs communautés tout au long de leur vie. »

Ellen Jones, responsable ESG de Formula 1 et membre du jury du prix F1® Allwyn Global Community Award, ajoute les observations suivantes : « Le modèle développé par Sindbad Mentoring ne se contente pas de répondre à des besoins immédiats. Il renforce durablement la confiance en soi et ouvre de nouvelles perspectives. Cette mission reflète pleinement l’engagement de Formula 1 à faire de notre sport un véritable moteur de développement et d’inclusion à l’échelle mondiale. Nous sommes enchantés de choisir Sindbad Mentoring au titre de tout premier lauréat autrichien du prix Formula 1® Allwyn Global Community Award et nous avons hâte de mesurer les retombées positives de cette initiative au cours des prochaines années. »

De son côté, Barbara Krainer, co-responsable du programme Sindbad Mentoring et lauréate du prix F1® Allwyn Global Community Award, tient les propos suivants : « Nous sommes à la fois extrêmement fiers et reconnaissants de décrocher ce prix, qui revient en premier lieu à nos mentors bénévoles et se partage avec tout le collectif Sindbad, dont l’engagement transforme chaque jour durablement la vie de nombreux jeunes. Grâce à notre programme de mentorat individuel à long terme, nous accompagnons les jeunes dans la période charnière située entre la fin de leur scolarité et leur poursuite d’études, leur formation ou leur entrée dans la vie active. Nous les aidons à prendre confiance en eux, à identifier leurs forces et à découvrir de nouvelles idées et opportunités. »

Et Julia Unterberger, co-responsable du programme Sindbad Mentoring et elle-même également lauréate du prix F1® Allwyn Global Community Award, de conclure : « La générosité du don consenti par Allwyn nous permettra d’accentuer notre impact et d’accompagner 35 jeunes supplémentaires à Graz. Par ailleurs, nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de développer encore davantage notre action autour des carrières liées aux disciplines STEM et au sport automobile, en vue d’aider les jeunes à s’ouvrir à de nouvelles perspectives et à construire activement leur avenir. Aux côtés de nos partenaires professionnels des établissements scolaires, des entreprises et de la société civile, nous renforçons l’accès aux opportunités et contribuons à réduire les inégalités des chances face à l’éducation. »

Notes à l’attention de la rédaction

À propos d’Allwyn

Allwyn est un groupe international spécialisé dans le divertissement et les jeux, dont l’activité est principalement axée sur les loteries. Coté sur Euronext Athènes, il se positionne comme acteur majeur sur plusieurs marchés d’Europe et d’Amérique du Nord, où il exploite des marques reconnues. Sa mission consiste à rendre l’expérience de jeu meilleure pour tous en misant sur l’innovation, la technologie, la sécurité des joueurs et en reversant davantage de fonds à des causes caritatives grâce à portefeuille de jeux et divertissements en constante expansion.

À propos du partenariat entre Allwyn et Formula 1®

Le partenariat pluriannuel conclu avec Formula 1® témoigne d’une volonté de renforcer la notoriété mondiale d’Allwyn en s’appuyant sur ses 24 courses organisées chaque année dans le monde, ses 750 millions de fans, ses 96 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, et une large diffusion sur les chaînes de télévision et les plateformes de divertissement.

Ce partenariat permettra de renforcer la position d’Allwyn comme une marque internationale engagée en faveur des communautés à travers le monde, en cohérence avec ses ambitions de développement mondial.

Le développement d’initiatives qui serviront l’ambition de l’entreprise, à savoir contribuer positivement à la société à l’échelle internationale, se trouve au cœur de ce partenariat. Allwyn et Formula 1® partageant la volonté d’accompagner leurs fans et communautés locales, ce partenariat permettra au groupe de mobiliser l’audience internationale toujours plus importante de ce sport à l’échelle internationale et de mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent pour un changement positif, en faisant connaître leurs histoires inspirantes à travers le monde.

À propos de Formula 1®

Le championnat Formula 1® a vu le jour en 1950. Il s’agit de la compétition automobile la plus prestigieuse et de la série sportive annuelle la plus populaire du monde. Formula One World Championship Limited fait partie de Formula 1® et détient les droits commerciaux exclusifs du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA™. Formula 1® est une filiale de Liberty Media Corporation (NASDAQ : FWONA, FWONK, LLYVA, LLYVK) rattachée à l’action de suivi Formula One Group. Les logos F1, F1 Formula 1®, Formula 1®, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX, PADDOCK CLUB et les autres marques associées sont des marques déposées de Formula One Licensing BV, une société de Formula 1. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus sur le prix F1® Allwyn Global Community Award, notamment sur les critères d’éligibilité et les modalités de sélection, rendez-vous sur le site : https://www.allwyn.com/responsibility/community-award.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8d2988ac-96c9-4885-b105-ef655678a8b3